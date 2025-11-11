दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

साइंस
जया पाण्डेय | Nov 11, 2025, 03:31 PM IST
1.अंतरिक्ष के सबसे पास है कौन सा देश?
पृथ्वी और अंतरिक्ष हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहे हैं. जब हम पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कहते हैं तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम दिमाग में आता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पर्वत एवरेस्ट नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका का एक छोटे से देश इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बोराज़ो है.
2.पृथ्वी का आकार और उसका रहस्य
पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है. अपनी धुरी पर घूमते हुए यह केंद्र में थोड़ा उभरी हुई है. इस उभार को चपटा गोलाकार या भूमध्यरेखीय उभार कहते हैं. परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में लगभग 21 किलोमीटर अधिक है. इस भौगोलिक अंतर के कारण भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थान पृथ्वी के केंद्र से दूर हैं यानी की यह अंतरिक्ष के अधिक निकट है.
3.अंतरिक्ष के सबसे निकट का पर्वत
इक्वाडोर में माउंट चिम्बोराज़ो एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो समुद्र तल से 6,263 मीटर ऊपर स्थित है. यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पृथ्वी की पपड़ी में किसी उभार पर खड़ा हो.
4.माउंट चिम्बोराज़ो और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितना है अंतर?
पृथ्वी के केंद्र से मापने पर माउंट चिम्बोराज़ो की चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊंची है. इसका मतलब है कि माउंट चिम्बोराज़ो पर खड़ा व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर खड़े व्यक्ति की तुलना में अंतरिक्ष से 2.1 किलोमीटर ज़्यादा नज़दीक होगा.
5.एवरेस्ट क्यों नहीं अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा पास?
माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद यह भूमध्य रेखा से दूर है. चूंकि हिमालय पृथ्वी के ध्रुवों की ओर स्थित है इसलिए पृथ्वी की वक्रता कम है. हालांकि समुद्र तल से नापने पर एवरेस्ट सबसे ऊंचा है लेकिन पृथ्वी के केंद्र से नापने पर चिम्बोराज़ो सबसे नज़दीक है. इसी कारण से माउंट चिम्बोराज़ो को भौगोलिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष के सबसे निकटतम स्थान का खिताब मिला है.
6.अंतरिक्ष के निकट क्या है?
समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्थित कार्मन रेखा को अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है. कोई भी स्थान वस्तुतः अंतरिक्ष को नहीं छूता लेकिन पृथ्वी के केंद्र से मापने पर यह अंतरिक्ष का सबसे निकटतम बिंदु है. माउंट चिम्बोराज़ो भी इसी स्थिति में है. पृथ्वी के केंद्र से मापने पर चिम्बोराजो 6,384 किमी दूर है, जबकि एवरेस्ट केवल 6,382 किमी दूर है यानी चिम्बोराजो अंतरिक्ष से 2.1 किमी अधिक नजदीक है.
