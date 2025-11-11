दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

5 . एवरेस्ट क्यों नहीं अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा पास?

माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद यह भूमध्य रेखा से दूर है. चूंकि हिमालय पृथ्वी के ध्रुवों की ओर स्थित है इसलिए पृथ्वी की वक्रता कम है. हालांकि समुद्र तल से नापने पर एवरेस्ट सबसे ऊंचा है लेकिन पृथ्वी के केंद्र से नापने पर चिम्बोराज़ो सबसे नज़दीक है. इसी कारण से माउंट चिम्बोराज़ो को भौगोलिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष के सबसे निकटतम स्थान का खिताब मिला है.