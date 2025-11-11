FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय अमित शाह की बैठक | इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर सुसाइड ब्लास्ट, 12 लोगों की मौत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह

Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच

Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच

Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?

HomePhotos

साइंस

दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद एवरेस्ट अंतरिक्ष के सबसे नजदीक नहीं है. हैरानी की बात है कि पृथ्वी पर एक छोटा सा देश अंतरिक्ष के सबसे नजदीक है. दरअसल अंतरिक्ष से नजदीकी पृथ्वी के आकार और उसके घूर्णन से जुड़ा है.

जया पाण्डेय | Nov 11, 2025, 03:31 PM IST

1.अंतरिक्ष के सबसे पास है कौन सा देश?

अंतरिक्ष के सबसे पास है कौन सा देश?
1

पृथ्वी और अंतरिक्ष हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहे हैं. जब हम पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कहते हैं तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम दिमाग में आता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पर्वत एवरेस्ट नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका का एक छोटे से देश इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बोराज़ो है.

Advertisement

2.पृथ्वी का आकार और उसका रहस्य

पृथ्वी का आकार और उसका रहस्य
2

पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है. अपनी धुरी पर घूमते हुए यह केंद्र में थोड़ा उभरी हुई है. इस उभार को चपटा गोलाकार या भूमध्यरेखीय उभार कहते हैं. परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या ध्रुवों की तुलना में लगभग 21 किलोमीटर अधिक है. इस भौगोलिक अंतर के कारण भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थान पृथ्वी के केंद्र से दूर हैं यानी की यह अंतरिक्ष के अधिक निकट है.

3.अंतरिक्ष के सबसे निकट का पर्वत

अंतरिक्ष के सबसे निकट का पर्वत
3

इक्वाडोर में माउंट चिम्बोराज़ो एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो समुद्र तल से 6,263 मीटर ऊपर स्थित है. यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पृथ्वी की पपड़ी में किसी उभार पर खड़ा हो.

4.माउंट चिम्बोराज़ो और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितना है अंतर?

माउंट चिम्बोराज़ो और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितना है अंतर?
4

पृथ्वी के केंद्र से मापने पर माउंट चिम्बोराज़ो की चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊंची है. इसका मतलब है कि माउंट चिम्बोराज़ो पर खड़ा व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर खड़े व्यक्ति की तुलना में अंतरिक्ष से 2.1 किलोमीटर ज़्यादा नज़दीक होगा.

TRENDING NOW

5.एवरेस्ट क्यों नहीं अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा पास?

एवरेस्ट क्यों नहीं अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा पास?
5

माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद यह भूमध्य रेखा से दूर है. चूंकि हिमालय पृथ्वी के ध्रुवों की ओर स्थित है इसलिए पृथ्वी की वक्रता कम है. हालांकि समुद्र तल से नापने पर एवरेस्ट सबसे ऊंचा है लेकिन पृथ्वी के केंद्र से नापने पर चिम्बोराज़ो सबसे नज़दीक है. इसी कारण से माउंट चिम्बोराज़ो को भौगोलिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष के सबसे निकटतम स्थान का खिताब मिला है.

6.अंतरिक्ष के निकट क्या है?

अंतरिक्ष के निकट क्या है?
6

समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्थित कार्मन रेखा को अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है. कोई भी स्थान वस्तुतः अंतरिक्ष को नहीं छूता लेकिन पृथ्वी के केंद्र से मापने पर यह अंतरिक्ष का सबसे निकटतम बिंदु है. माउंट चिम्बोराज़ो भी इसी स्थिति में है. पृथ्वी के केंद्र से मापने पर चिम्बोराजो 6,384 किमी दूर है, जबकि एवरेस्ट केवल 6,382 किमी दूर है यानी चिम्बोराजो अंतरिक्ष से 2.1 किमी अधिक नजदीक है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
भगवान शिव ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार, जानें कैसे श्रीराम से जुड़ी है इसकी वजह
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
Delhi Blast: कौन है डॉ. शाहीन शाहिद? जैश की महिला विंग चीफ जो करती थी भारत में महिला आतंकियों की भर्ती
Creatine Benefits: जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे
जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे
CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड
12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
इससे पहले कब हुआ था दिल्ली में धमाका, उस समय कितने लोग मारे गए थे और कितना हुआ था नुकसान?
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE