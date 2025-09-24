Bihar Election 2025: पटना में शुरू हुई CWC की बैठक, मोदी-ट्रंप की दोस्ती से लेकर वोट चोरी तक... खड़गे ने उठाए कई गंभीर सवाल
महंगे क्लीनर छोड़िए! मात्र 10 रुपये में साफ करें गैस के काले चिपचिपे बर्नर, जिद्दी दागों का होगा सफाया
कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान
Weight Loss Journey: खाने में बस एक चीज शामिल करके डॉक्टर ने घटाया 30 kg वजन, मिलिए बेंगलुरु की Dr Bhawana Anand से...
Delhi Metro News: Reels बनाने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली मेट्रो में लगाए ठुमके तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना
Zomato–Swiggy का डिलीवरी चार्ज होगा जीरो? इस महिला ने ढूंढ निकाली ऑनलाइन खाना मंगवाने की धांसू ट्रिक
Navratri Havan Vidhi: नवरात्रि में गाय के गोबर से क्यों किया जाता है हवन? जानें क्या है इसका महत्व
ग्लिसरीन से साबुन बनाकर खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें UP के 'मुकेश अंबानी' मुरलीधर ज्ञानचंदानी की कहानी
Big Billion Day में कहीं आप न खरीद लें ऐसे स्मार्टफोन! पैसे खर्च करने से पहले जान लीजिए 5 जरूरी बातें
कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस? जानें कहां से ली है MBBS की डिग्री
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 24, 2025, 12:41 PM IST
1.अंडमान-निकोबार में है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी
भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने बेदाग समुद्र तटों के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का भी घर हैं. बैरन द्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी पिछले आठ दिनों में दो बार मामूली तीव्रता से फट चुका है.
(Photo Credit: Social Media)
2.लगातार आग उगल रहा है यह ज्वालामुखी
अधिकारियों के अनुसार 13 सितंबर और 20 सितंबर को हुए विस्फोट मध्यम तीव्रता के थे. पोर्ट ब्लेयर से पानी के रास्ते लगभग 140 किलोमीटर दूर यह द्वीप वीरान है. यह उस जगह स्थित है जहां बर्मी और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं.
3.इससे पहले 2022 में हुआ था विस्फोट
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी की पुष्टि कर दी है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ज्वालामुखी का आखिरी विस्फोट 2022 में हुआ था.
4.बैरन द्वीप कहां स्थित है?
बैरन द्वीप अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है. यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए जाना जाता है. यह द्वीप लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ज़्यादातर राख और ज्वालामुखी शंकुओं से ढका हुआ है. दूर से देखने पर यहां ज़्यादा वनस्पति दिखाई नहीं देती.
5. 1787 में हुआ था पहला विस्फोट
अंडमान और निकोबार प्रशासन के आंकड़ों से पता चलता है कि बैरन द्वीप का पहला विस्फोट 1787 में हुआ था. पीटीआई के अनुसार 1991, 2005, 2017 और 2022 में भी यहां हल्के विस्फोट हुए.
6.बैरन द्वीप पर पाए जाते हैं ये जीव-जंतु
1991 के ज्वालामुखी विस्फोट का द्वीप के वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. द्वीप के कठोर वातावरण के कारण यहां ज्यादा जानवर नहीं रहते लेकिन बकरियों, चूहों और कबूतरों की कुछ प्रजातियां यहां पाई जाती हैं.
7.वैज्ञानिकों की भी रहती है बैरन द्वीप पर नजर
बैरन द्वीप हमें यह याद दिलाता रहता है कि प्रकृति शक्तिशाली और निरंतर परिवर्तनशील है. दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के नाते जब भी बैरन द्वीप पर विस्फोट होता है तो यह दुनिया का ध्यान खींचती है. भले ही यह द्वीप वीरान है लेकिन फिर भी वैज्ञानिक और अधिकारी इसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.