कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग, साइंटिस्ट भी हैरान

4 . बैरन द्वीप कहां स्थित है?

बैरन द्वीप अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है. यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए जाना जाता है. यह द्वीप लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ज़्यादातर राख और ज्वालामुखी शंकुओं से ढका हुआ है. दूर से देखने पर यहां ज़्यादा वनस्पति दिखाई नहीं देती.