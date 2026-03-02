FacebookTwitterYoutubeInstagram
फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

Gautam Gambhir PC: सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, संजू की पारी से कर दी दुबे के चौकों की तुलना

सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली... महिला सशक्तिकरण को मिला नया बल, CM रेखा गुप्ता ने दी इन 4 बड़ी योजनाओं की सौगात

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार

HomePhotos

साइंस

पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन

आज हम आपको धरती की सबसे गहरी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर यह इतनी खास क्यों है और यहां का जीवन कैसा है?

Jaya Pandey | Mar 02, 2026, 03:41 PM IST

1.धरती की सबसे गहरी गुफा

धरती की सबसे गहरी गुफा
1

यह धरती बेहद अनोखी है और इस पर मौजूद प्राकृतिक संरचनाएं सचमुच अद्भुत हैं. इन्हीं में से एक है दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात गुफा जिसका नाम वेरियोवकिना गुफा है. यह गुफा पश्चिमी काकेशस पर्वतमाला के अरबीका कार्स्ट क्षेत्र में स्थित है, जो आज के समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जॉर्जिया के अब्खाज़िया क्षेत्र में माना जाता है.
(Image: AI Generated) 

2.कितनी गहरी है यह गुफा?

कितनी गहरी है यह गुफा?
2

वैज्ञानिक माप के अनुसार इसकी गहराई लगभग 2,212 मीटर है यानी यह गुफा दो किलोमीटर से भी अधिक गहरी है . इतनी गहराई तक पहुंचना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम है इसलिए यहां तक केवल प्रशिक्षित गुफा अन्वेषक ही विशेष अभियानों के माध्यम से पहुंच पाए हैं.
(Image: AI Generated)

3.यहां का जीवन देखकर साइंटिस्ट भी हैरान

यहां का जीवन देखकर साइंटिस्ट भी हैरान
3

इतनी गहराई पर परिस्थितियां सामान्य नहीं होतीं. यहां तापमान लगभग 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहता है. सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता, इसलिए यहां पूर्ण अंधकार रहता है. ऑक्सीजन का स्तर स्थान के अनुसार घटता-बढ़ता रह सकता है और नमी बहुत अधिक होती है. पोषक तत्वों की भारी कमी होती है क्योंकि यहां कोई पौधे नहीं उगते और प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है. इसके बावजूद वैज्ञानिक अभियानों में यह पाया गया है कि इन चरम परिस्थितियों में भी जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.
(Image: AI Generated)

4.कैसे बनी है यह गुफा?

कैसे बनी है यह गुफा?
4

वेरियोवकिना गुफा चूना पत्थर से बनी एक वर्टिकल गुफा है, जो लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है. वर्षा का जल जब वातावरण और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है तो उसमें हल्का कार्बोनिक अम्ल बनता है. यह अम्ल धीरे-धीरे चूना पत्थर को घोलता रहता है. इसी प्रक्रिया से भूमिगत सुरंगें, शाफ्ट और गहरे मार्ग बनते हैं. अरबीका क्षेत्र एक कार्स्ट पठार है, जहां चूना पत्थर की मोटी परतें मौजूद हैं और लंबे समय तक जल अपरदन ने इन्हें गहराई तक काट दिया है. भूवैज्ञानिक उत्थान और अपरदन की प्रक्रियाओं ने भी इस गुफा को और अधिक गहरा बनाने में योगदान दिया है.
(Image: AI Generated)

5.एक्सपर्ट को यहां पहुंचने में लगे कई दिन

एक्सपर्ट को यहां पहुंचने में लगे कई दिन
5

रूसी और दूसरे विदेशी गुफा विशेषज्ञों ने कई वर्षों तक चलने वाले अभियानों में इस गुफा के तल के पास संकरे रास्तों, भूमिगत जलधाराओं और अलग-थलग कक्षों का मानचित्रण किया है. इतनी गहराई में उतरने के लिए रस्सियों, विशेष उपकरणों और कई चरणों में शिविर लगाकर नीचे जाने की तकनीक का उपयोग किया जाता है. यहां तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं.
(Image: AI Generated)

6.यहां कैसे सांस लेता है जीवन?

यहां कैसे सांस लेता है जीवन?
6

अब सवाल उठता है कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां जीवन कैसे संभव है. गहरी गुफाओं में जीवन की नींव सूक्ष्मजीवों पर टिकी होती है. ये सूक्ष्मजीव सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं. ऐसे जीवों को रसायन-स्वपोषी(Chemoautotrophs) कहा जाता है. ये सल्फर, लोहा, मैंगनीज या अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनाते हैं. इस प्रक्रिया को रासायनिक संश्लेषण कहा जाता है.
(Image: AI Generated)

7.यहां की परिस्थितियों के मुताबिक ढल गए हैं जीव

यहां की परिस्थितियों के मुताबिक ढल गए हैं जीव
7

इन सूक्ष्मजीवों के सहारे कुछ छोटे अकशेरुकी जीव भी जीवित रहते हैं. वैज्ञानिकों ने गहराई में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के कीट, क्रस्टेशियन और दूसरे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है, जो पूर्ण अंधकार के अनुरूप ढल चुके हैं. कई जीवों की आंखें विकसित नहीं होतीं या बहुत छोटी होती हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती. उनका शरीर अक्सर पारदर्शी या हल्के रंग का होता है. भोजन के स्रोत सीमित होते हैं, जिनमें सूक्ष्मजीवों की परतें, ऊपर से बहकर आया कार्बनिक पदार्थ या दूसरे मृत जीवों के अवशेष शामिल हो सकते हैं. ऊर्जा की कमी के कारण यहां जीवों की संख्या बहुत कम होती है और उनका विकास तथा प्रजनन भी धीमा होता है.
(Image: AI Generated)

8.क्यों खास है यह गुफा?

क्यों खास है यह गुफा?
8

इस प्रकार वेरियोवकिना गुफा केवल गहराई के कारण ही विशेष नहीं है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन अत्यंत कठिन और अंधकारमय परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता खोज लेता है. यह गुफा पृथ्वी के रहस्यों को समझने और भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए भी वैज्ञानिकों के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है.
(Image: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
रंगों की मिठास, गुलाल की खुशबू और रिश्तों का प्यार, इस होली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली ये शुभकामनाएं
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड 'लकी नंबर'
