पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन

7 . यहां की परिस्थितियों के मुताबिक ढल गए हैं जीव

इन सूक्ष्मजीवों के सहारे कुछ छोटे अकशेरुकी जीव भी जीवित रहते हैं. वैज्ञानिकों ने गहराई में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के कीट, क्रस्टेशियन और दूसरे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है, जो पूर्ण अंधकार के अनुरूप ढल चुके हैं. कई जीवों की आंखें विकसित नहीं होतीं या बहुत छोटी होती हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती. उनका शरीर अक्सर पारदर्शी या हल्के रंग का होता है. भोजन के स्रोत सीमित होते हैं, जिनमें सूक्ष्मजीवों की परतें, ऊपर से बहकर आया कार्बनिक पदार्थ या दूसरे मृत जीवों के अवशेष शामिल हो सकते हैं. ऊर्जा की कमी के कारण यहां जीवों की संख्या बहुत कम होती है और उनका विकास तथा प्रजनन भी धीमा होता है.

(Image: AI Generated)