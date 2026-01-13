जब खतरा आए तो ये 5 जानवर बन जाते हैं 'लाश', कोई खून फेंककर तो कोई जीभ निकालकर करता है मरने की एक्टिंग

4 . ईस्टर्न हॉगनोस सांप

ईस्टर्न हॉगनोस सांप एक्टिंग में किसी से कम नहीं है. खतरा आने पर यह सबसे पहले खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है. कोबरा की तरह अपनी गर्दन चपटी करता है और जोर से फुफकारता है. अगर शिकारी फिर भी पीछे नहीं हटता तो यह सांप पीठ के बल पलट जाता है, मुंह खोल देता है, जीभ बाहर निकाल लेता है और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता है. कई बार इसके मुंह या क्लोअका से खून जैसा तरल भी निकलता है. खास बात यह है कि अगर कोई इसे सीधा कर दे तो यह दोबारा उल्टा लेट जाता है ताकि मरा हुआ ही लगे.