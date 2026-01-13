जब खतरा आए तो ये 5 जानवर बन जाते हैं 'लाश', कोई खून फेंककर तो कोई जीभ निकालकर करता है मरने की एक्टिंग

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 13, 2026, 11:20 AM IST
1.खतरा महसूस होने पर दिमाग से काम लेते हैं ये 5 जानवर
जंगल में जिंदा रहना आसान नहीं होता. हर पल किसी न किसी शिकारी का खतरा बना रहता है. ऐसे में कुछ जानवर अपनी ताकत या रफ्तार से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं. खतरा महसूस होते ही वे मरने की एक्टिंग करने लगते हैं.
2.मरने की एक्टिंग करके बचाते हैं जान
कोई शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, कोई बदबू फैलाता है तो कोई खून जैसा तरल निकालकर खुद को मरा हुआ साबित कर देता है. इस व्यवहार को वैज्ञानिक भाषा में थैनाटोसिस यानी फेक डेथ कहा जाता है. आज हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बता रहे हैं जो एक्टिंग के दम पर अपनी जान बचाते हैं.
3.ओपोसम
ओपोसम को जानवरों की दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर कहा जाता है. खतरा महसूस होते ही यह अचानक गिर जाता है, अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है और आंखों को बेजान कर लेता है. इसका शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है और यह कई घंटों तक बिना हिले पड़ा रह सकता है. इतना ही नहीं ओपोसम अपने गुदा ग्रंथियों से एक बेहद बदबूदार तरल छोड़ता है जो सड़े हुए शव जैसी गंध देता है. ज्यादातर शिकारी मरे हुए और बदबूदार जानवर को खाने से बचते हैं. जैसे ही खतरा टलता है ओपोसम उठता है और चुपचाप निकल जाता है.
4.ईस्टर्न हॉगनोस सांप
ईस्टर्न हॉगनोस सांप एक्टिंग में किसी से कम नहीं है. खतरा आने पर यह सबसे पहले खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है. कोबरा की तरह अपनी गर्दन चपटी करता है और जोर से फुफकारता है. अगर शिकारी फिर भी पीछे नहीं हटता तो यह सांप पीठ के बल पलट जाता है, मुंह खोल देता है, जीभ बाहर निकाल लेता है और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता है. कई बार इसके मुंह या क्लोअका से खून जैसा तरल भी निकलता है. खास बात यह है कि अगर कोई इसे सीधा कर दे तो यह दोबारा उल्टा लेट जाता है ताकि मरा हुआ ही लगे.
5.किलडीयर पक्षी
किलडीयर पक्षी जमीन पर घोंसला बनाते हैं इसलिए इनके अंडे और बच्चे ज्यादा खतरे में रहते हैं. यह पक्षी असल में पूरी तरह मरने का नाटक नहीं करता बल्कि घायल होने का नाटक करता है. जब कोई शिकारी घोंसले के पास आता है तो किलडीयर एक पंख को घसीटते हुए, लंगड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है. शिकारी इसे आसान शिकार समझकर इसके पीछे चला जाता है और घोंसले से दूर हो जाता है. जैसे ही खतरा टलता है, पक्षी उड़कर सुरक्षित जगह चला जाता है.
6.हॉगनोस फ्रॉग
कुछ प्रजातियों के मेंढक जिन्हें आम भाषा में हॉगनोस फ्रॉग कहा जाता है, खतरे के समय मरने की एक्टिंग करते हैं. ये मेंढक पेट के बल या पीठ के बल लेट जाते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं. कभी-कभी ये अपने पैरों को अजीब ढंग से फैला लेते हैं ताकि शिकारी को लगे कि यह मर चुका है. जैसे ही खतरा दूर होता है, यह मेंढक अचानक हरकत में आता है और कूदकर भाग जाता है.
7.फायर बेलिड टोड
फायर बेलिड टोड छोटे लेकिन बेहद चालाक उभयचर होते हैं. इनकी रक्षा रणनीति दो चरणों में काम करती है. पहले ये अपने पेट के चमकीले लाल या नारंगी रंग को दिखाते हैं, जिसे देखकर शिकारी को खतरे का संकेत मिलता है कि यह जहरीला हो सकता है. इस व्यवहार को अन्केन रिफ्लेक्स कहा जाता है. अगर इसके बाद भी शिकारी नहीं हटता तो फायर बेलिड टोड शरीर को ढीला छोड़कर मरने का नाटक करने लगता है. इससे शिकारी भ्रम में पड़ जाता है और अक्सर पीछे हट जाता है.
