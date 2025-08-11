जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

2 . 10 अगस्त 2003 को हुई थी यह अनोखी शादी

2

10 अगस्त 2003 को मालेनचेंको ने शादी के समारोह के लिए अंतरिक्ष में स्पेस सूट के साथ बो-टाई पहनी वहीं उनकी गर्लफ्रेंड ने सफेद रंग की शादी की पोशाक पहन रखी थी. दिमित्रिएव ने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरी भले ही उनसे दूर थे लेकिन हमारी बातचीत की वजह से वह मेरे करीब थे.