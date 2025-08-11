जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा
साइंस
जया पाण्डेय | Aug 11, 2025, 01:53 PM IST
1.अंतरिक्ष में रहते हुए की शादी
22 साल पहले एक रशियन एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए शादी करके इतिहास रच दिया था. यूरी मालेनचेंको ने एकातेरिना दिमित्रिएव से अंतरिक्ष में रहते हुए शादी की थी, उस वक्त वह अमेरिका में रहती थीं.
2.10 अगस्त 2003 को हुई थी यह अनोखी शादी
10 अगस्त 2003 को मालेनचेंको ने शादी के समारोह के लिए अंतरिक्ष में स्पेस सूट के साथ बो-टाई पहनी वहीं उनकी गर्लफ्रेंड ने सफेद रंग की शादी की पोशाक पहन रखी थी. दिमित्रिएव ने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरी भले ही उनसे दूर थे लेकिन हमारी बातचीत की वजह से वह मेरे करीब थे.
3.क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम?
इस कपल ने शुरू में पृथ्वी पर 200 मेहमानों के साथ अपनी शादी करने का फैसला किया था, लेकिन यूरी शादी के समय धरती पर वापस नहीं लौट पाए. ऐसे में उन्होंने अपने प्यार का जश्न मनाने का एक और तरीका खोज निकाला.
4.ऐसे हुई थी शादी
शादी में दिमित्रिएव ने मालेनचेंको के कार्डबोर्ड कटआउट के साथ पोज़ दिया.उन्होंने डेविड बॉवी के गाने पर वेडिंग वेन्यू में एंट्री की. वहीं इस समारोह के दौरान मालेनचेंको के एक दोस्त ने अंतरिक्ष में कीबोर्ड पर शादी की ट्यून बजाई.
5.लंबे समय से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था यह कपल
शादी के बाद दिमित्रिएव ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पति को किस किया और एस्ट्रोनॉट ने भी प्यार से इसका जवाब दिया. यह कपल लंबे समय से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था. मालेनचेंको स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए रूस में थे जबकि उनकी गर्लफ्रेंड दिमित्रीएव अमेरिका में रहती थीं.
6.महीनों बाद पत्नी से मिल पाए थे एस्ट्रोनॉट
हालांकि रूस ने मालेनचेंको को अंतरिक्ष में शादी करने की अनुमति दे दी थी लेकिन अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दूसरे एस्ट्रोनॉट्स उनके नक्शेकदम पर नहीं चल सकते. अंतरिक्ष में शादी करने के बाद मालेनचेंको अक्तूबर में वापस धरती पर लौटे और फिर अपनी पत्नी से मिल पाए.
