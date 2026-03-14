क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

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रईश खान | Mar 14, 2026, 09:57 PM IST
1.कैसे पड़ा अमेरिका का नाम:How America got its Name?
अमेरिका का नाम किसी राजा या देवता के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि एक इतालवी यात्री के नाम पर रखा गया. अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी, जो एक इतालवी खोजकर्ता था. वह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन गलती से एक महाद्वीप (अमेरिका) पर पहुंच गया. इसके बाद 1499 से 1502 के बीच अमेरिगो वेस्पूची (Amerigo Vespucci) ने उस महाद्वीप की यात्रा की और साबित किया कि कोलंबस ने जो भूमि खोजी वह एशिया की नहीं, बल्कि एक नया महाद्वीप है. जर्मन के मानचित्रकार मार्टिनवाल्डसीमुलर ने 1507 में एक मानत्रित बनाया तो इस महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर 'अमेरिका' रखा.
2.कैसे बदला United States of America?
भारत की तरह कभी अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था. 169 सालों तक वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा. 1976 में अमेरिका को आजादी मिली. हालांकि, तब भी 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र किया गया. इसके बाद पूरी आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ. इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी. अमेरिका का नाम 'संयुक्त राज्य अमेरिका' 1776 में अपनाया गया, जब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की और कहा कि अब यह स्वतंत्र राज्य है. इसलिए आज से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) कहा जाएगा.
3.इजराइल का क्या बाइबिल से है संबंध?
इतिहासकारों की मानें तो इजराइल नाम की कहानी पूरी तरह से धार्मिक ग्रंथ बाइबिल से जुड़ी हुई है. इसहाक के पोते और इब्राहिम के बेटे याकूब की एक रात नदी किनारे एक अनजान आदमी से कुश्ती हो गई थी. यह कुश्ती पूरी रात चलती रही. जिस आदमी से वह कुश्ती लड़ रहे थे, वह ईश्वर का दूत था. सुबह होने पर दूत ने जाने के लिए कहा, लेकिन याकूब ने उसे पकड़ लिया और कहा मुझे आशीर्वाद देकर जाओ. इस पर दूत ने उनसे नाम पूछा. इस पर याकूब ने अपना नाम बताया. इसके बाद दूत ने कहा- अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं, बल्कि इजराइल (यिसराएल) होगा. इसका का जिक्र जेनेसिस (Genesis 35) बताया जाता है.
4.कैसे पड़ा ये नाम?
1948 में यहूदियों ने अपना नया देश बनाया तो नाम चुनने में काफी बहस हुई. 'ज़ायन', 'जुडिया' Eretz Israel (इजराइल की भूमि) जैसे नाम सुझाए गए. आखिरी में State of Israel यानी इजराइल चुना गया, क्योंकि यह नाम सीधा बाइबिल से जुड़ा था और यहूदियों की मूल पहचान और 12 जनजातियों के इतिहास को दर्शाता है. यह कोई नया नाम नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए रखा गया.
5.फिलिस्तीन से अलग होकर बना इजरायल?
इजराइल को अलग देश की मान्यता देने में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अहम भूमिका निभाई थी. 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, और 14 मई, 1948 को इजरायल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे गई. लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया.
6.Who named Iran: ईरान का नाम कैसे पड़ा
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईरान पहले नाम 'फारस' था. लेकिन वहां के अधिकतर लोग ईरान ही कहते थे. Iran शब्द मूल रूप से मध्य फ़ारसी शब्द 'Ērān' से लिया गया है, जो तीसरी शताब्दी से प्रचलन में था. लेकिन 21 मार्च 1935 को तत्कालीन शासक रजा शाह पहलवी ने पश्चिम से आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया कि वे देश को फारस के बजाय 'ईरान' कहें. उनका उद्देश्य देश की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद को मजबूत करना था.