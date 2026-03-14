क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

3 . इजराइल का क्या बाइबिल से है संबंध?

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इतिहासकारों की मानें तो इजराइल नाम की कहानी पूरी तरह से धार्मिक ग्रंथ बाइबिल से जुड़ी हुई है. इसहाक के पोते और इब्राहिम के बेटे याकूब की एक रात नदी किनारे एक अनजान आदमी से कुश्ती हो गई थी. यह कुश्ती पूरी रात चलती रही. जिस आदमी से वह कुश्ती लड़ रहे थे, वह ईश्वर का दूत था. सुबह होने पर दूत ने जाने के लिए कहा, लेकिन याकूब ने उसे पकड़ लिया और कहा मुझे आशीर्वाद देकर जाओ. इस पर दूत ने उनसे नाम पूछा. इस पर याकूब ने अपना नाम बताया. इसके बाद दूत ने कहा- अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं, बल्कि इजराइल (यिसराएल) होगा. इसका का जिक्र जेनेसिस (Genesis 35) बताया जाता है.

