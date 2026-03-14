FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 15 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 15 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Blood Donation: सच में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक? जानें क्या है डॉक्टर की राय 

Blood Donation: सच में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक? जानें क्या है डॉक्टर की राय

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

'घर चलो सरप्राइज है...' मां से ऐसा क्यों बोला था कातिल इंजीनियर? हिमशिखा हत्याकांड में बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?

HomePhotos

साइंस

क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है. हर तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान की चर्चा हो रही है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन देशों के नाम कैसे पड़े? इनके नामों का मतलब क्या होता है?

रईश खान | Mar 14, 2026, 09:57 PM IST

1.कैसे पड़ा अमेरिका का नाम:How America got its Name?

कैसे पड़ा अमेरिका का नाम:How America got its Name?
1

अमेरिका का नाम किसी राजा या देवता के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि एक इतालवी यात्री के नाम पर रखा गया. अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी, जो एक इतालवी खोजकर्ता था. वह भारत की खोज करने निकला था, लेकिन गलती से एक महाद्वीप (अमेरिका) पर पहुंच गया. इसके बाद 1499 से 1502 के बीच अमेरिगो वेस्पूची (Amerigo Vespucci) ने उस महाद्वीप की यात्रा की और साबित किया कि कोलंबस ने जो भूमि खोजी वह एशिया की नहीं, बल्कि एक नया महाद्वीप है. जर्मन के मानचित्रकार मार्टिनवाल्डसीमुलर ने 1507 में एक मानत्रित बनाया तो इस महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर 'अमेरिका' रखा.
 

Advertisement

2.कैसे बदला United States of America?

कैसे बदला United States of America?
2

भारत की तरह कभी अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था. 169 सालों तक वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा. 1976 में अमेरिका को आजादी मिली. हालांकि, तब भी 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र किया गया. इसके बाद पूरी आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ. इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी. अमेरिका का नाम 'संयुक्त राज्य अमेरिका' 1776 में अपनाया गया, जब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की और कहा कि अब यह स्वतंत्र राज्य है. इसलिए आज से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) कहा जाएगा.
 

3.इजराइल का क्या बाइबिल से है संबंध?

इजराइल का क्या बाइबिल से है संबंध?
3

इतिहासकारों की मानें तो इजराइल नाम की कहानी पूरी तरह से धार्मिक ग्रंथ बाइबिल से जुड़ी हुई है. इसहाक के पोते और इब्राहिम के बेटे याकूब की एक रात नदी किनारे एक अनजान आदमी से कुश्ती हो गई थी. यह कुश्ती पूरी रात चलती रही. जिस आदमी से वह कुश्ती लड़ रहे थे, वह ईश्वर का दूत था. सुबह होने पर दूत ने जाने के लिए कहा, लेकिन याकूब ने उसे पकड़ लिया और कहा मुझे आशीर्वाद देकर जाओ. इस पर दूत ने उनसे नाम पूछा. इस पर याकूब ने अपना नाम बताया. इसके बाद दूत ने कहा- अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं, बल्कि इजराइल (यिसराएल) होगा. इसका का जिक्र जेनेसिस (Genesis 35) बताया जाता है.
 

4.कैसे पड़ा ये नाम?

कैसे पड़ा ये नाम?
4

1948 में यहूदियों ने अपना नया देश बनाया तो नाम चुनने में काफी बहस हुई. 'ज़ायन', 'जुडिया' Eretz Israel (इजराइल की भूमि) जैसे नाम सुझाए गए. आखिरी में State of Israel यानी इजराइल चुना गया, क्योंकि यह नाम सीधा बाइबिल से जुड़ा था और यहूदियों की मूल पहचान और 12 जनजातियों के इतिहास को दर्शाता है. यह कोई नया नाम नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए रखा गया.
 

TRENDING NOW

5.फिलिस्तीन से अलग होकर बना इजरायल?

फिलिस्तीन से अलग होकर बना इजरायल?
5

इजराइल को अलग देश की मान्यता देने में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अहम भूमिका निभाई थी. 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, और 14 मई, 1948 को इजरायल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे गई. लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया.
 

6.Who named Iran: ईरान का नाम कैसे पड़ा

Who named Iran: ईरान का नाम कैसे पड़ा
6

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईरान पहले नाम 'फारस' था. लेकिन वहां के अधिकतर लोग ईरान ही कहते थे. Iran शब्द मूल रूप से मध्य फ़ारसी शब्द 'Ērān' से लिया गया है, जो तीसरी शताब्दी से प्रचलन में था. लेकिन 21 मार्च 1935 को तत्कालीन शासक रजा शाह पहलवी ने पश्चिम से आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया कि वे देश को फारस के बजाय 'ईरान' कहें. उनका उद्देश्य देश की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद को मजबूत करना था.  
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos
जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos
क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास
क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 
Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
Pillow Astrology Tips: सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
सोने से पहले तकिए के नीचे रख ली ये 1 चीज तो तंगी और तनाव से मिलेगी मुक्ति, बन जाएंगे सभी काम
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, जानें BKTC को क्यों लेना पड़ा ये फैसला
MORE
Advertisement