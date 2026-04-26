क्या होता है Western Disturbance जिसकी वजह से दिल्ली में जल्द होगी झमाझम बारिश? हीटवेव से लोगों को मिलेगी राहत

साइंस
Jaya Pandey | Apr 26, 2026, 06:51 PM IST
1.जल्द उत्तरी भारत के लोगों को मिलने वाली है गर्मी से राहत
दिल्ली समेत उत्तर भारत में लोग कई हफ्ते से गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं. यहां तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है. लेकिन, आने वाला दिन उन्हें हीटवेव से राहत देने वाला है. मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आने वाला है. इससे बारिश होगी जिससे तापमान में गिरावट आएगी लेकिन धूल भरी आंधी से भी लोगों को परेशान होना पड़ेगा.
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2.क्या होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस?
पश्चिमी विक्षोभ एक महत्वपूर्ण मौसमी प्रणाली है, जो मुख्य रूप से भूमध्यसागर के आसपास के क्षेत्र में बनती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचती है. यह प्रणाली ऊपरी वायुमंडल में नमी और ठंडी हवाएं लेकर आती है, जिससे उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी (सर्दियों में) और आंधी-तूफान जैसी गतिविधियां होती हैं. गर्मियों के दौरान यह सिस्टम हीटवेव को कम करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे तापमान में अस्थायी गिरावट आती है.
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3.कब बदलेगा मौसम का मिजाज?
मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल की शाम से ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो सकता है और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. 28 से 30 अप्रैल के बीच इस सिस्टम का असर और बढ़ेगा, जिससे कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है.
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4.इस तारीख से तापमान में आएगी गिरावट
तापमान की बात करें तो, लगातार बनी हुई लू की स्थिति में भी बदलाव आने की उम्मीद है. अनुमान है कि 29 अप्रैल से अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना शुरू हो सकता है. हालांकि तापमान में गिरावट कितनी होगी, यह बारिश की मात्रा और उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा.
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5.गर्मी में राहत के साथ आएंगी ये चुनौतियां
हालांकि इस राहत के साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी. धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. तेज हवाओं के चलते कमजोर ढांचे, पेड़ और होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचने की आशंका है इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि मौसम के इस बदलाव के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें.
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