क्या होता है Western Disturbance जिसकी वजह से दिल्ली में जल्द होगी झमाझम बारिश? हीटवेव से लोगों को मिलेगी राहत

3 . कब बदलेगा मौसम का मिजाज?

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मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल की शाम से ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो सकता है और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. 28 से 30 अप्रैल के बीच इस सिस्टम का असर और बढ़ेगा, जिससे कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है.

(Image Credit: Canva)