क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

6 . कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास

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पहले इस रोड का नाम भारत के वायसराय रॉबर्ट लिटन के नाम पर लिटन रोड था. साल 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री नटवर सिंह की पैरवी पर इसका नाम बदलकर कॉपरनिकस मार्ग कर दिया गया. नटवर सिंह ने पोलैंड के राजदूत रहते हुए पाया था कि वहां महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के नाम पर सड़कें हैं इसलिए पोलैंड की इस महान हस्ती को सम्मान देने के लिए वह चाहते थे कि दिल्ली की किसी रोड का नाम निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा जाए.

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