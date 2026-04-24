क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

साइंस
Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 07:31 PM IST
1.कॉपरनिकस मार्ग का राज
नई दिल्ली का कॉपरनिकस मार्ग सिर्फ एक व्यस्त सड़क नहीं है, बल्कि यह इतिहास और ज्ञान की एक दिलचस्प कहानी भी समेटे हुए है. ऊपर से देखने पर यह सड़क इंडिया गेट के पास बने गोलचक्कर से एक तीली की तरह निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसके नाम के पीछे की कहानी हमें यूरोप के पुनर्जागरण काल तक ले जाती है.
(Image Credit: Social Media)
2.किसके नाम पर रखा गया कॉपरनिकस मार्ग का नाम
कॉपरनिकस मार्ग का नाम निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा गया है, जो एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे. 1473 में जन्मे कॉपरनिकस ने उस समय की मान्यता को चुनौती दी थी, कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है. उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया जिसके अनुसार, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित दूसरे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं.
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3.विज्ञान की दुनिया में एक नई सोच
उनकी किताब De Revolutionibus Orbium Coelestium में इस थ्योरी को विस्तार से समझाया गया, जिसने विज्ञान की दुनिया में एक नई सोच की शुरुआत की. उनके विचारों ने आगे चलकर गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केप्लर जैसे साइंटिस्ट को भी प्रभावित किया.
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4.बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कॉपरनिकस
कॉपरनिकस सिर्फ खगोलशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे. उन्होंने बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की, साथ ही वे चिकित्सक और अर्थशास्त्री भी रहे. उन्होंने मुद्रा और आर्थिक नीतियों पर भी लिखा. उनका ब्रह्मांड से जुड़ा अधिकतर काम आज के पोलैंड के वार्मिया क्षेत्र में हुआ था. उन्होंने प्लेनेट की स्पीड की गहराई से स्टडी की.
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5.दिल्ली की रोड का नाम यूरोपियन साइंटिस्ट के नाम पर क्यों रखा गया?
हालांकि, आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली की रोड का नाम एक यूरोपियन साइंटिस्ट के नाम पर क्यों रखा गया. दरअसल, आजादी के बाद नई दिल्ली में सड़कों के नामकरण केवल भारतीय हस्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन विदेशी दिग्गजों को भी सम्मान दिया गया जिनके योगदान ने मानवता और ज्ञान की दिशा बदल दी. इसी वजह से, कॉपरनिकस जैसे महान साइंटिस्ट के नाम पर इस रोड का नाम रखा गया.
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6.कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास
पहले इस रोड का नाम भारत के वायसराय रॉबर्ट लिटन के नाम पर लिटन रोड था. साल 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेश मंत्री नटवर सिंह की पैरवी पर इसका नाम बदलकर कॉपरनिकस मार्ग कर दिया गया. नटवर सिंह ने पोलैंड के राजदूत रहते हुए पाया था कि वहां महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के नाम पर सड़कें हैं इसलिए पोलैंड की इस महान हस्ती को सम्मान देने के लिए वह चाहते थे कि दिल्ली की किसी रोड का नाम निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा जाए.
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7.कहां है कॉपरनिकस मार्ग?
कॉपरनिकस रोड दिल्ली के मंडी हाउस में है. यह दिल्ली का प्रमुख सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र है. यहां कामायनी ऑडिटोरियम और श्रीराम सेंटर ऑफ आर्ट्स जैसी जगहें हैं. यह इलाका रंगमंच, संगीत, नृत्य और कला का केंद्र है जो ज्ञान, जिज्ञासा और इनोवेशन की उसी भावना को दिखाता है जिसे कॉपरनिकस ने अपने जीवन में अपनाया था.
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