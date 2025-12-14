धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 04:37 PM IST
1.दुनिया की सबसे कठोर लकड़ियां
लोग अपने घरों में फर्नीचर और लकड़ी से जुड़े अन्य सामान बनवाने के लिए मजबूत लकड़ी की तलाश में रहते हैं. लकड़ी की कठोरता पेड़ के आकार या बाहरी दिखावट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके घनत्व, टिकाऊपन और रेशों की आंतरिक संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करती है. आज हम आपको उन 5 पेड़ों के बारे में बता रहे हैं जिनसे धरती की सबसे कठोर लकड़ियां प्राप्त होती हैं.
2.1. ऑस्ट्रेलियाई बुलोक (Allocasuarina luehmannii), ऑस्ट्रेलिया
लगभग 5,060 lbf (करीब 22.5 kN) की Janka Hardness के साथ ऑस्ट्रेलियाई बुलोक को व्यावसायिक रूप से मापी गई दुनिया की सबसे कठोर लकड़ियों में से एक माना जाता है. यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक क्षेत्रों में उगता है और अत्यंत सघन रेशे विकसित करता है. इससे प्राप्त लाल-भूरे रंग की लकड़ी खरोंच, घिसाव और लंबे समय तक होने वाली टूट-फूट का प्रभावी रूप से विरोध करती है.
3.2. आयरनबार्क (Eucalyptus प्रजाति), ऑस्ट्रेलिया
आयरनबार्क लकड़ी की Janka Hardness 4,500 lbf से अधिक होती है. यह पेड़ बंजर और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में भी अच्छी तरह पनपता है. इसकी गहरे लाल या भूरे रंग की भीतरी लकड़ी में प्राकृतिक रेजिन मौजूद होते हैं, जो इसे कीटों और नमी से बचाते हैं. अपनी असाधारण मजबूती और टिकाऊपन के कारण इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, पुलों की लकड़ी और बाहरी संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है.
4.3. क्वेब्राचो (Schinopsis प्रजाति), दक्षिण अमेरिका
कुल्हाड़ी तोड़ देने वाली लकड़ी के नाम से मशहूर क्वेब्राचो की Janka Hardness लगभग 4,200 lbf होती है. अत्यधिक घनत्व के कारण यह लकड़ी पानी में डूब जाती है. इसमें टैनिन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसका रंग गहरा लाल-भूरा होता है. भारी भार और दबाव में भी यह लकड़ी अपना आकार बनाए रखती है. इसकी अत्यधिक कठोरता के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक और विशेष शिल्प कार्यों तक सीमित रहता है.
5.4. लिग्नम विटे (Guaiacum officinale और Guaiacum sanctum), कैरेबियन और उत्तरी दक्षिण अमेरिका
लगभग 4,390 lbf (करीब 19.5 kN) की Janka Hardness वाला लिग्नम विटे अपनी प्राकृतिक तेलीय संरचना और self-lubricating गुणों के लिए प्रसिद्ध है. ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग जहाजों के बेयरिंग, पुली और अन्य यांत्रिक घटकों में किया जाता रहा है. इसका रंग गहरा हरा-भूरा होता है और यह सड़न व नमी के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी होता है. दुर्लभता और संरक्षण नियमों के कारण आधुनिक समय में इसका उपयोग केवल छोटे और सटीक उत्पादों तक सीमित है.
6.5. स्नेकवुड (Brosimum guianense), मध्य और दक्षिण अमेरिका
लगभग 3,800 lbf की Janka Hardness वाली स्नेकवुड अपनी बेहद महीन और आकर्षक दानेदार बनावट के लिए जानी जाती है. अत्यधिक घनी होने के बावजूद यह लकड़ी भंगुर होती है. इसी कारण इसका उपयोग भारी संरचनात्मक निर्माण की बजाय वायलिन के बो, जड़ाई और सजावटी शिल्प कार्यों में किया जाता है. पॉलिश किए जाने पर इसका गहरा लाल-भूरा रंग और भी अधिक आकर्षक दिखाई देता है.
