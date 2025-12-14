धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

5 . 4. लिग्नम विटे (Guaiacum officinale और Guaiacum sanctum), कैरेबियन और उत्तरी दक्षिण अमेरिका

लगभग 4,390 lbf (करीब 19.5 kN) की Janka Hardness वाला लिग्नम विटे अपनी प्राकृतिक तेलीय संरचना और self-lubricating गुणों के लिए प्रसिद्ध है. ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग जहाजों के बेयरिंग, पुली और अन्य यांत्रिक घटकों में किया जाता रहा है. इसका रंग गहरा हरा-भूरा होता है और यह सड़न व नमी के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी होता है. दुर्लभता और संरक्षण नियमों के कारण आधुनिक समय में इसका उपयोग केवल छोटे और सटीक उत्पादों तक सीमित है.