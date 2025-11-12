FacebookTwitterYoutubeInstagram
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं

लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला

LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर

साइंस

LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर

आज हम आपको बताएंगे कि LPG और CNG में क्या अंतर होता है, दोनों कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं और दोनों में से पर्यावरण के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर होता है?

जया पाण्डेय | Nov 12, 2025, 04:44 PM IST

1.LPG और CNG के बीच क्या है अंतर?

LPG और CNG के बीच क्या है अंतर?
1

दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए स्वच्छ और किफायती ईंधन का चयन सर्वोपरि हो गया है. ऐसे में जो दो गैस सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, वे हैं LPG और CNG. आज हम आपको LPG और CNG के बीच के अंतर के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि दोनों में से पर्यावरण के लिए क्या बेहतर है?

2.कैसे एक दूसरे से अलग हैं CNG और LPG?

कैसे एक दूसरे से अलग हैं CNG और LPG?
2

CNG का फुलफॉर्म Compressed Natural Gas और LPG का फुलफॉर्म Liquefied Petroleum Gas है. दोनों ही लागत और पर्यावरणीय प्रभाव के लिहाज से काफी बढ़िया हैं लेकिन इनकी रासायनिक संरचना, इस्तेमाल और स्टोरेज के मामले में ये अलग-अलग हैं.

3.एक गैस जबकि दूसरा है तरल

एक गैस जबकि दूसरा है तरल
3

दबावयुक्त कंटेनर में स्टोर करने पर सीएनजी गैसीय रूप में होती है जबकि एलपीजी तरल रूप में होती है. इसके अलावा सीएनजी मीथेन है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है , जबकि एलपीजी प्रोपेन (C3H8) और ब्यूटेन (C4H10) का मिश्रण है.

4.CNG और PNG में से कौन हैं ज्यादा ग्रीन?

CNG और PNG में से कौन हैं ज्यादा ग्रीन?
4

सीएनजी का ऑटो इगिनेशन टेम्प्रेचर लगभग 540 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एलपीजी का 410-580 डिग्री सेल्सियस होता है.  सीएनजी एक हरित ईंधन है क्योंकि यह कम अवशेष उत्पन्न करता है, जबकि एलपीजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक हरित है लेकिन यह अधिक अवशेष उत्पन्न करता है.
 

5.दोनों में से कौन है ज्यादा खतरनाक

दोनों में से कौन है ज्यादा खतरनाक
5

सीएनजी का कैलोरी मान 50000 kJ/kg है, जबकि एलपीजी का थोड़ा अधिक मान 55000 kJ/kg है. इसके अलावा सीएनजी हवा से हल्की होती है इसलिए रिसाव की स्थिति में यह वायुमंडल में फैल जाती है जबकि एलपीजी भारी होती है और इससे आग लगने का खतरा अधिक होता है.

6.CNG-LPG का कहां-कहां होता है इस्तेमाल?

CNG-LPG का कहां-कहां होता है इस्तेमाल?
6

सीएनजी का इस्तेमाल खासतौर से बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है जबकि एलपीजी का इस्तेमाल घरों में खाना पकाने और गर्म करने के लिए किया जाता है. इसका कृषि क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता है.

7.कहां से मिलती है CNG और LPG?

कहां से मिलती है CNG और LPG?
7

सीएनजी मुख्यतः तेल कुओं, प्राकृतिक गैस कुओं और कोयला कुओं से प्राप्त की जाती है जबकि एलपीजी प्राकृतिक गैस के भण्डारों से निष्कर्षण के दौरान प्राप्त की जाती है. इसके अलावा सीएनजी एलपीजी की तुलना में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है.

'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
