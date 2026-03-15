FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Model Code of Conduct: क्या है आचार सहिंता, देश में पहली बार कब हुआ था लागू? जानें इसकी A TO Z डिटेल्स

Model Code of Conduct: क्या है आचार सहिंता, देश में पहली बार कब हुआ था लागू? जानें इसकी A TO Z डिटेल्स

क्या ‘Disease X’ बनेगा अगला कोरोना? डॉक्टरों ने दी महामारी की चेतावनी, जानें WHO ने क्या कहा

क्या ‘Disease X’ बनेगा अगला कोरोना? डॉक्टरों ने दी महामारी की चेतावनी, जानें WHO ने क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?

क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?

IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम

IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम

IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का दबदबा

IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का दबदबा

HomePhotos

साइंस

क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?

Conflict Diamond: 'ब्लड डायमंड' एक प्रकार का हीरा है, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन किया जाता है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल हथियार खरीदने, विद्रोह बढ़ाने और आतंकवाद जैसे गलत कामों के लिए होता आया है.

रईश खान | Mar 15, 2026, 09:47 PM IST

1.US-Israel Iran War

US-Israel Iran War
1

मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में झुलस रहा है. इस वॉर में शामिल देश मिलिट्री ऑपरेशन और डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि संघर्ष जारी रखने के लिए 'ब्लड डायमंड' का इस्तेमाल की बात सामने आ रही है.
 

Advertisement

2.क्या ईरान जंग में हो रहा 'ब्लड डायमंड' का इस्तेमाल?

क्या ईरान जंग में हो रहा 'ब्लड डायमंड' का इस्तेमाल?
2

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस-इजरायल और ईरान युद्ध में 'ब्लड डायमंड' का भी इस्तेमाल हो रहा है. जिन्हें सैन्य उपकरण खरीदने, प्रॉक्सी गुटों को बढ़ावा देने और अन्य काम के लिए किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ देश पीछे छिपकर 'ब्लड डायमंड' के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं.
 

3.कैसा होता है 'ब्लड डायमंड'?

कैसा होता है 'ब्लड डायमंड'?
3

यह एक' रफ' हीरा होता है, जो खदान (Mine) से निकलने के बाद सीधा बेचा गया हो. मतलब हीरा काटा पीटा नहीं गया हो. इसे 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' भी कहते हैं. यह ज्यादातर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन किया जाता है और फिर उसे बेचकर हथियार खरीदे जाते हैं या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है. (AI generated image)

4.क्यों पड़ा Blood Diamonds नाम?

क्यों पड़ा Blood Diamonds नाम?
4

इसका नाम 'ब्लड डायमंड' इसलिए पड़ा, क्योंकि इसकी खनन और व्यापार में मानव जीवन की कीमत पर होता है. जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं. वर्ल्ड डायमंड काउंसिल के अनुसार, इन डायमंड का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से ट्रेड युद्धग्रस्त इलाकों में किया जाता है. खासकर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में चल संघर्ष में इनका इस्तेमाल बहुत होता आया है. (AI generated image)
 

TRENDING NOW

5.यूएनएससी ने क्या कहा

यूएनएससी ने क्या कहा
5

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस बात को माना है कि वैध सरकारों को कमजोर करने और देशों के बीच संघर्ष बढ़ाने के लिए इन डायमंड के जरिए फाइनेंस किया जाता है. (AI generated image)
 

6.Global Diamond Monitoring System

Global Diamond Monitoring System
6

हालांकि, वैश्विक हीरा निगरानी व्यवस्था किम्बरली प्रोसेस (Kimberley Process) डायमंड्स के इस तरह के इस्तेमाल पर नजर रखती है. किम्बरली का भारत 1 जनवरी 2026 से चेयरमैन बना है. यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि रफ डायमंड्स का इस्तेमाल युद्ध, हिंसा या विद्रोह की फंडिंग में न किया जाए. (AI generated image)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?
क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?
IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम
IPL में सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीमें, लिस्ट में 4 बार RCB का नाम
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का दबदबा
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का दबदबा
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
बला की खूबसूरत हैं Yash Dayal की वाइफ श्वेता पुंढीर, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
बला की खूबसूरत हैं Yash Dayal की वाइफ श्वेता पुंढीर, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग सोने की तरह तपकर निखरते हैं, फिर बनते हैं लोगों के आइडियल
इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग सोने की तरह तपकर निखरते हैं, फिर बनते हैं लोगों के आइडियल
Shukra Gochar Effects: इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement