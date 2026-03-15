क्या होता है 'ब्लड डायमंड', जिसकी युद्ध के दौरान बढ़ जाती है सबसे ज्यादा डिमांड?

2 . क्या ईरान जंग में हो रहा 'ब्लड डायमंड' का इस्तेमाल?

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस-इजरायल और ईरान युद्ध में 'ब्लड डायमंड' का भी इस्तेमाल हो रहा है. जिन्हें सैन्य उपकरण खरीदने, प्रॉक्सी गुटों को बढ़ावा देने और अन्य काम के लिए किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ देश पीछे छिपकर 'ब्लड डायमंड' के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं.

