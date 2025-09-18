क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें

ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 18, 2025, 02:56 PM IST
1.हमेशा जानलेवा नहीं होता कोबरा का काटना
किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है और लोग मानते हैं कि कोबरा का डसना हमेशा जानलेवा होता है. हालांकि अक्सर कोबरा का काटना जानलेवा नहीं होता. कोबरा के डसने से लगभग 20-30% लोगों को बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता. ऐसा कोबरा के ड्राई बाइट से होता है जिससे इंसान की जान बच सकती है.
2.हर साल सांप के डसने से होती हैं 60,000 मौतें
WHO और भारत में हुई कई स्टडीज के मुताबिक भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज़्यादा है. यहां हर साल लगभग 50,000 से 60,000 मौतें सांपों के डसने से होती हैं. इनमें से 5-10% यानी 2,500 से 6,000 मौतें कोबरा के काटने से होती हैं.
3.कोबरा में होता है 500 मिलीग्राम तक जहर
कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसे एंटीवेनम से ठीक किया जा सकता है, जिससे इसकी मृत्यु दर रसेल वाइपर और क्रेट जैसे दूसरे सांपों की तुलना में कम होती है. एक कोबरा की विष थैली में लगभग 200 से 500 मिलीग्राम जहर होता है, जो एक हाथी के लिए भी जानलेवा हो सकता है. इसके जहर की थैली काफी बड़ी होती है और यह इसके सिर के पास होती है जिसमें 700 मिलीग्राम तक जहर जमा हो सकता है.
4.इस सांप में सबसे बड़ी होती है विष की थैली
दुनिया में सबसे बड़ी विष थैली का रिकॉर्ड ब्लू मलयन कोरल स्नेक के नाम है जो लगभग 30 सेंटीमीटर तक फैली होती है. यह विष थैली इसके शरीर की लंबाई का लगभग एक चौथाई है.
5.ड्राई बाइट क्या है?
कई बार कोबरा काटता तो है और उसके दांतों का निशान भी दिखाई देता है लेकिन वह अपना जहर इंजेक्ट नहीं करता. हालांकि उसके काटने से दर्द या सूजन हो सकती है लेकिन शरीर पर जहर का असर नहीं होता. कोबरा आमतौर पर चेतावनी के तौर पर ड्राई बाइट करता है और अपने जीवनकाल में 4 से 5 बार ऐसे काट सकता है.
6.ड्राई बाइट क्यों करता है कोबरा
कोबरा अपने विष की थैली को जल्दी खाली होने से बचाने के लिए अपने जहर को नियंत्रित करता है. इस प्रक्रिया को 'वेनम मीटरिंग' कहते हैं. विष सांप के सिर के पास स्थित उसकी विष ग्रंथियों में उत्पन्न होता है और निकलने के बाद उसे दोबारा बनने में लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं. इस अवधि के दौरान कोबरा के काटने पर जहर नहीं निकलता.
7.ड्राई बाइट पर भी डॉक्टर को दिखाना है जरूरी
ड्राई बाइट के लिए सांप की उम्र भी भूमिका निभाता है क्यों युवा सांप वृद्ध सांपों की तुलना में ज्यादा जहर छोड़ते हैं. कोबरा के विषैले दंश की तुलना में कम खतरनाक होने के बावजूद भी ड्राई बाइट से संक्रमण और कई दूसरी समस्याओं से बचने के लिए लोगों को तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत पड़ती है.
