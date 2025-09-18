क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें

3 . कोबरा में होता है 500 मिलीग्राम तक जहर

कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसे एंटीवेनम से ठीक किया जा सकता है, जिससे इसकी मृत्यु दर रसेल वाइपर और क्रेट जैसे दूसरे सांपों की तुलना में कम होती है. एक कोबरा की विष थैली में लगभग 200 से 500 मिलीग्राम जहर होता है, जो एक हाथी के लिए भी जानलेवा हो सकता है. इसके जहर की थैली काफी बड़ी होती है और यह इसके सिर के पास होती है जिसमें 700 मिलीग्राम तक जहर जमा हो सकता है.