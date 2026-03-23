अगर विमान पर गिर जाए बिजली तो यात्रियों के साथ क्या होता है? जानें क्या करते हैं पायलट

4 . स्थैतिक डिस्चार्जर-ईंधन टैंक सुरक्षा

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अगर आप किसी हवाई जहाज के पंखों के पिछले हिस्से को देखें, तो आपको सुई जैसी छोटी छड़ें दिखाई देंगी. इन्हें 'स्थैतिक डिस्चार्जर' कहा जाता है. ये हवाई जहाज पर जमा अतिरिक्त विद्युत आवेश (Excess Electric Charge) को हवा में छोड़ देते हैं. इससे बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा, हवाई जहाज के पंखों में लगा ईंधन टैंक बहुत मोटी धातु से बना होता है. ये इतने सीलबंद होते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी अंदर नहीं जा सकती. यही कारण है कि बिजली गिरने पर भी आग लगने की कोई संभावना नहीं होती.

(Image: AI Generated)