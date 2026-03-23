अगर विमान पर गिर जाए बिजली तो यात्रियों के साथ क्या होता है? जानें क्या करते हैं पायलट

साइंस
Jaya Pandey | Mar 23, 2026, 03:02 PM IST
1.विमान पर बिजली गिरने के बाद क्या होता है?
हाल ही में थाईलैंड से बेंगलुरु आ रही अकासा एयरलाइंस की एक फ्लाइट पर बिजली गिरी. पायलटों को तुरंत सूचना मिली और उन्होंने विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया. यहां विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया. आसमान में इतनी भीषण बिजली गिरने के बावजूद विमान कैसे बच गया? यात्रियों को बिजली का झटका क्यों नहीं लगा? आइए अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं.
(Image: AI Generated)
2.किस तरह डिजाइन होते हैं हवाई जहाज कि बिजली गिरने का नहीं पड़ता असर?
हवाई जहाज एक सुरक्षा कवच है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश में उड़ने वाले हर हवाई जहाज पर आमतौर पर साल में कम से कम एक बार बिजली गिरती है. हवाई जहाजों के निर्माण के दौरान बिजली से बचाव के लिए खास सावधानियां बरती जाती हैं. बिजली गिरने पर विद्युत ऊर्जा हवाई जहाज के ऊपरी हिस्से (शरीर) से होकर गुजरती है और पूंछ के रास्ते बाहर निकल जाती है. अंदर बैठे यात्रियों को केवल तेज आवाज और रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कोई खतरा नहीं होता.
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3.फैराडे केज थ्योरी
हवाई जहाज ज्यादातर एल्युमीनियम जैसी धातुओं से बने होते हैं. ये धातुएं बिजली को इनमें से गुजरने देती हैं. फिजिक्स के 'फैराडे केज' नाम की थ्योरी के अनुसार बिजली हमेशा धातु की बाहरी सतह पर ही रहती है और अंदर प्रवेश नहीं करती. इससे विमान के अंदर यात्रियों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि आधुनिक हवाई जहाजों में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिजली को आसानी से बाहर निकलने देने के लिए इनमें तांबे की जाली की एक परत लगाई जाती है.
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4.स्थैतिक डिस्चार्जर-ईंधन टैंक सुरक्षा
अगर आप किसी हवाई जहाज के पंखों के पिछले हिस्से को देखें, तो आपको सुई जैसी छोटी छड़ें दिखाई देंगी. इन्हें 'स्थैतिक डिस्चार्जर' कहा जाता है. ये हवाई जहाज पर जमा अतिरिक्त विद्युत आवेश (Excess Electric Charge) को हवा में छोड़ देते हैं. इससे बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा, हवाई जहाज के पंखों में लगा ईंधन टैंक बहुत मोटी धातु से बना होता है. ये इतने सीलबंद होते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी अंदर नहीं जा सकती. यही कारण है कि बिजली गिरने पर भी आग लगने की कोई संभावना नहीं होती.
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5.विमान पर बिजली गिरने पर क्या करते हैं पायलट?
बिजली गिरने पर पायलट घबराते नहीं हैं. उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है. बिजली गिरते ही पायलट रडार की मदद से तूफान की तीव्रता को तुरंत परख लेते हैं. वे चेक करते हैं कि नेविगेशन और इंजन कंट्रोल सिस्टम्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद इंजीनियर हर हिस्से का गहन निरीक्षण करते हैं. पिछले 60 साल में विमान के डिजाइन में हुए बदलावों के कारण बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं पूरी तरह से कम हो गई हैं.
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