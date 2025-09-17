क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल से स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं
साइंस
सुमित तिवारी | Sep 17, 2025, 11:41 PM IST
1.गिर जाएंगी इमारतें
अगर ऐसा होता है तो भूमध्य रेखा पर हर चीज लगभग 1600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एकमद रूक जाएगी. इसका मतलब कि जितनी इमारतें अभी खड़ी हुई है वह सब पत्तों की तरह गिर जाएंगी.
2.कई जगह आ जाएंगी बाढ़
अगर ऐसा होता है तो धरती पर मौजूद सारा पानी उत्तर और दक्षिण की तरफ बह जाएगा. इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ जाएंगी और चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा.
3.ठहर जाएगा समय
सबसे बड़ी बात अगर धरती घूमना बंद कर देती है तो समय ठहर जाएगा और एक ही जगह दिन और एक ही जगह रात हो जाएंगी. इतना ही नहीं कहीं पर ज्यादा ठंड तो कहीं पर ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी.
4.खत्म हो जाएंगे पेड़, जीव-जंतु
तापमान में इतने बड़े बदलाव से ज्यादातर जीव-जंतु, पौधे खत्म हो जाएंगे. ऐसा हुआ तो धरती का पर्यावरण बिगड़ेगा और पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा.
5.मानव जीवन असंभव
इस घटना के बाद बचे हुए लोगों को पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएंगा क्योंकि कहीं पर इतना तापमान ठंडा होगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा तो कही पर इतनी गर्म तापमान होगा कि जीवन संभव नहीं होगा.