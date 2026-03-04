चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

3 . कब होता है चंद्र ग्रहण?

चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में होती है. यह केवल पूर्णिमा के दिन संभव है. जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया यानी अम्ब्रा में प्रवेश करता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है. इसी अवस्था में चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है. इस लाल रंग का कारण पृथ्वी का वायुमंडल है. सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीली तरंगें अधिक बिखर जाती हैं और लाल तरंगें मुड़कर पृथ्वी की छाया में पहुंचती हैं. यही लाल प्रकाश चंद्रमा की सतह पर पड़ता है और वह लाल दिखाई देता है. इसी कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण को कभी-कभी ब्लड मून भी कहा जाता है.

(Image Credit: NASA)