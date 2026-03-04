चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

साइंस
Jaya Pandey | Mar 04, 2026, 02:49 PM IST
1. खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास होता है चंद्र ग्रहण
जब पृथ्वी पर लोग चंद्र ग्रहण देखते हैं तो वे चंद्रमा को धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया में जाते हुए और कुछ समय के लिए लाल रंग का होते हुए देखते हैं. यह दृश्य खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास होता है. लेकिन अगर यही घटना चंद्रमा की सतह से देखी जाए तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है.
(Image Credit: NASA)
2.चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण?
हाल के वर्षों में NASA ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NASA Solar System पर ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें Lunar Reconnaissance Orbiter ने कैद किया. यह ऑर्बिटर 2009 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और उसकी सतह का विस्तृत अध्ययन कर रहा है. इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा से देखने पर वास्तव में क्या दिखाई देता है. पृथ्वी से जहां हमें चंद्रमा अंधेरा और लाल होता दिखता है, वहीं चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी सूर्य के सामने आती हुई दिखाई देती है. यानी चंद्र ग्रहण चंद्रमा से देखने पर एक प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है.
(Image Credit: NASA)
3.कब होता है चंद्र ग्रहण?
चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में होती है. यह केवल पूर्णिमा के दिन संभव है. जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया यानी अम्ब्रा में प्रवेश करता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है. इसी अवस्था में चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है. इस लाल रंग का कारण पृथ्वी का वायुमंडल है. सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीली तरंगें अधिक बिखर जाती हैं और लाल तरंगें मुड़कर पृथ्वी की छाया में पहुंचती हैं. यही लाल प्रकाश चंद्रमा की सतह पर पड़ता है और वह लाल दिखाई देता है. इसी कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण को कभी-कभी ब्लड मून भी कहा जाता है.
(Image Credit: NASA)
4.चांद से कैसा होता है चंद्र ग्रहण का नजारा?
अब अगर इसी क्षण को चंद्रमा की सतह से देखा जाए तो दृश्य बिल्कुल उलटा होता है. वहां पृथ्वी धीरे-धीरे सूर्य के सामने आ रही है और उसे ढक रही है. पृथ्वी एक काले गोल आकार की तरह दिखेगी जो चमकीले सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेती है. पृथ्वी के किनारों के चारों ओर हल्का लाल या नारंगी रंग का चमकता हुआ घेरा दिखाई देगा. यह वही सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर गुजर रहा होता है. यही प्रकाश पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा को लाल बनाता है और चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी के चारों ओर एक अग्नि-वलय जैसा प्रभाव पैदा करता है.
(Image Credit: NASA)
5.इस खगोलीय घटना से हमें क्या समझना चाहिए?
इस तरह चंद्र ग्रहण हमें यह समझने का अनोखा अवसर देता है कि अंतरिक्ष में घटनाएं देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करती हैं. पृथ्वी से यह घटना चंद्रमा के रंग बदलने जैसी लगती है, लेकिन चंद्रमा से यह पृथ्वी द्वारा सूर्य को ढकने का दृश्य बन जाती है. यही खगोल विज्ञान की सुंदरता है कि एक ही घटना, अलग स्थान से देखने पर बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देती है.
(Image Credit: NASA)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से