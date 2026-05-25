कॉकरोच की रगों में बहता है किस रंग का खून? जानें ऑक्सीजन नहीं ढोता तो आता है किस काम

2 . लाल नहीं, तो किस रंग का होता है कॉकरोच का खून?

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ऐसा नहीं है कि कॉकरोच के शरीर में खून नहीं होता. इनमें खून तो होता है लेकिन ये इंसानों और दूसरे जानवरों की तरह लाल नहीं होता. इनका खून हल्के रंग का तरल पदार्थ है जो पारदर्शी, हल्का सफेद या क्रीम जैसा दिखाई देता है. इसके खून को हीमोलिम्फ कहते हैं. इंसानों का खून इसलिए लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है. हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाता है. इसी आयरन की वजह से खून लाल दिखता है. लेकिन तिलचट्टों को इस तरह के लाल खून की जरूरत ही नहीं पड़ती.

(Image Credit: Canva)