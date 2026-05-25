कॉकरोच की रगों में बहता है किस रंग का खून? जानें ऑक्सीजन नहीं ढोता तो आता है किस काम

साइंस
Jaya Pandey | May 25, 2026, 04:38 PM IST
1.बड़ी अनोखी होती है कॉकरोच की जैविक संरचना
अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉकरोच को चर्चा में ला दिया है. भले ही ये हमारे किचन के बिन बुलाए मेहमान हों लेकिन इन कीड़ों में कई ऐसी शक्तियां होती हैं, जो आपको हैरान कर सकती हैं. हमें घिन का एहसास कराने वाले इन तिलचट्टों की जैविक संरचना बेहद ही दिलचस्प होती है. कई बार आपने पाया होगा कि आपके पैर के नीचे आने पर ये भले ही मर जाएं लेकिन इनके अंदर से खून नहीं निकलता. तो क्या इनके शरीर में खून होता ही नहीं?
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2.लाल नहीं, तो किस रंग का होता है कॉकरोच का खून?
ऐसा नहीं है कि कॉकरोच के शरीर में खून नहीं होता. इनमें खून तो होता है लेकिन ये इंसानों और दूसरे जानवरों की तरह लाल नहीं होता. इनका खून हल्के रंग का तरल पदार्थ है जो पारदर्शी, हल्का सफेद या क्रीम जैसा दिखाई देता है. इसके खून को हीमोलिम्फ कहते हैं. इंसानों का खून इसलिए लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है. हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाता है. इसी आयरन की वजह से खून लाल दिखता है. लेकिन तिलचट्टों को इस तरह के लाल खून की जरूरत ही नहीं पड़ती.
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3.ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करता कॉकरोच का खून
कॉकरोच का शरीर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक अलग और ज्यादा आसान सिस्टम का इस्तेमाल करता है. इनके शरीर के किनारों पर बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरैकल्स कहा जाता है. इन छेदों से हवा सीधे उनके शरीर में घुस जाती है. इस हवा से ऑक्सीजन, पतली नलिकाओं की जाल 'ट्रेकियल सिस्टम' से सीधे कॉकरोच के ऊतकों में पहुंच जाता है. ऐसे में खून को कॉकरोच के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करना पड़ता.
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4.किस काम आता है कॉकरोच का खून?
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि फिर कॉकरोच को खून की क्या जरूरत? दरअसल कॉकरोच का खून अलग काम करता है. हीमोलिम्फ कॉकरोच के शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने, हार्मोन जैसे रासायनिक संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है. इसके अलावा यह उसके शरीर में दबाव भी मेन्टेन करता है. जब मोल्टिंग की प्रक्रिया में कॉकरोच पुरानी बाहरी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा बनाता है तो यही दबाव उसकी मदद करता है.
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5.कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम
कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इसमें हीमोलिम्फ किसी बंद पाइपलाइन में नहीं बल्कि शरीर की इंटरनल कैविटी और अंगों के आसपास बहता है. इसके बाद यह कॉकरोच की पीठ में मौजूद एक लंबी दिल जैसी संरचना तक लौटता है, जो इसे पूरे शरीर में फैला देती है. साइंटिस्ट का मानना है कि कॉकरोच में खून के विकसित न होने के पीछे की वजह इसका छोटा शरीर है. इतने छोटे शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर बहुत लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती. जबकि बड़े जानवरों में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए खून और हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है.
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6.रंग बदलता है कॉकरोच का खून
हैरानी की बात है कि कॉकरोच का खून हीमोलिम्फ हमेशा एक जैसा नहीं दिखता. यह उसकी उम्र, भोजन, पानी की मात्रा और चोट जैसी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है. कई बार यह हल्का दूधिया या क्रीम जैसा दिखाई देता है, जबकि हवा के संपर्क में आने के बाद यह थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, लेकिन यह कभी लाल नहीं होता.
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