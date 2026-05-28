FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'औरत सिर्फ पैसे से ज्यादा ऐसे मर्द का साथ चाहती है जिसके पास पैसे न हों', क्या है इस यूनानी कहावत के मायने?

'औरत सिर्फ पैसे से ज्यादा ऐसे मर्द का साथ चाहती है जिसके पास पैसे न हों', क्या है इस यूनानी कहावत के मायने?

35 लाख+ यूजर्स, 6 लाख+ सारथी…, भारत टैक्सी ने तोड़ा रिकॉर्ड! बनी दुनिया की सबसे बड़ी Mobility Cooperative

35 लाख+ यूजर्स, 6 लाख+ सारथी…, भारत टैक्सी ने तोड़ा रिकॉर्ड! बनी दुनिया की सबसे बड़ी Mobility Cooperative

Jyeshtha Adhik Maas Purnima: इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत

क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत

Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स

Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स

बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव

बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव

HomePhotos

साइंस

क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत

नासा के साइंटिस्ट ने अपोलो 14 मिशन के दौरान एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है. जानें क्या हैं मून ट्री और ये आज कहां-कहां पर हैं और साथ ही जानिए अंतरिक्ष अभियान के इतने साल बाद इन पेड़ों की हालत कैसी है....

Jaya Pandey | May 28, 2026, 02:55 PM IST

1.नासा का अनोखा एक्सपेरिमेंट

नासा का अनोखा एक्सपेरिमेंट
1

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने स्पेस मिशन के लिए दुनियाभर में पहचानी जाती है. यह एजेंसी आए दिन साइंटिफिक रिसर्च में जुटी रहती है. ऐसे ही 1970 की दशक में इसने एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है. दरअसल साल 1971 में अपोलो 14 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ रॉकेट, मशीन और रोबोट के अलावा सैकड़ों पेड़ों के बीज चंद्रमा पर ले गए थे. इन बीजों को मून ट्री एक्सपेरिमेंट का अहम हिस्सा माना जाता है. 
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.एस्ट्रोनॉट्स के साथ बीजों ने भी की चंद्रमा की परिक्रमा

एस्ट्रोनॉट्स के साथ बीजों ने भी की चंद्रमा की परिक्रमा
2

स्टुअर्ट रूसा इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, जो पहले यूएस फॉरेस्ट सर्विस में जंगल में आग बुझाने वाले एक्सपर्ट रह चुके थे. वे अपने साथ बीजों का एक छोटा सा पैकेट लेकर गए थे. इस एक्सपेरिमेंट का मकसद यह समझना था कि इन बीजों पर अंतरिक्ष की कम गुरुत्वाकर्षण स्थिति, रेडिएशन और कठिन वातावरण का क्या असर पड़ता है और अगर इन्हें धरती पर लगाया जाए तो क्या ये सामान्य पेड़ों की तरह उग पाएंगे या नहीं?
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.स्पेस के कठिन वातावरण का बीजों पर क्या हुआ असर?

स्पेस के कठिन वातावरण का बीजों पर क्या हुआ असर?
3

ये बीज पूरे मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में स्टुअर्ट रूसा की किट में सुरक्षित रखे गए थे. लेकिन इन्हें चंद्रमा की मिट्टी में नहीं लगाया गया. जब स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आया तो इन बीजों को चेक किया गया. प्रेशर की वजह से कुछ बीजों के खोल खुल गए थे. साइंटिस्ट को शुरुआत में लगा कि ये बीज खराब हो गए हैं. लेकिन जब उन्हें बोया गया तो ये बीज अंकुरित हुए और एकदम स्वस्थ पौधों में बदल गए.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.धरती पर कहां-कहां लगे हैं ये 'मून ट्री'?

धरती पर कहां-कहां लगे हैं ये 'मून ट्री'?
4

साइंटिस्ट को हैरानी हुई कि अंतरिक्ष की यात्रा के बावजूद बीजों का विकास एकदम सामान्य रूप से होता रहा. इन बीजों से जो पौधे बने, उन्हें मून ट्री नाम दिया गया. लगभग 400 मून ट्री को नासा और यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने अमेरिका के विभिन्न राज्यों के साथ दुनिया के कुछ देशों में भी बांटा. ये पौधे स्कूल, पार्क, यूनिवर्सिटी, सरकारी जमीनों और वन क्षेत्रों में लगाए गए. कुछ मून ट्री ब्राजील, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों तक भी पहुंचे. यहां तक कि एक लोबलॉली पाइन मून ट्री को व्हाइट हाउस कंपाउंड में भी लगाया गया. इन पेड़ों को साइंस की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया गया.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

TRENDING NOW

5.मून ट्री और सामान्य पेड़

मून ट्री और सामान्य पेड़
5

साइंटिस्ट ने मून ट्री की तुलना धरती के सामान्य पेड़ों से की, लेकिन विकास, आकार या गुणवत्ता में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दिया. इसका मतलब यह था कि स्पेस की यात्रा का बीज और पेड़ों की वृद्धि पर कई नकारात्मक असर नहीं होता है. भले ही यह एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल का था लेकिन इससे यह समझ आया कि भविष्य में लंबे स्पेस मिशन के दौरान पौधों और खाद्य उत्पादन को कैसे संभव बनाया जा सकता है. आज भी अपोलो 14 मिशन के कई मून ट्री दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खड़े हैं. समय के साथ कुछ रिकॉर्ड भले ही खो गए लेकिन नासा आज भी इन पेड़ों की जानकारी रखने की कोशिश करता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत
क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत
Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स
Summer Washing Tips: समय-पानी-बिजली की खपत होगी कम, भीषण गर्मी में कपड़े धोते समय अपनाएं ये छोटी-छोटी ट्रिक्स
बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव
बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव
7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल
7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल
Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम
Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जिनकी जन्मतिथि में होता है ये 1 अंक, उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता! ओवरथिंकिंग बिगाड़ देती है किस्मत
जिनकी जन्मतिथि में होता है ये 1 अंक, उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता! ओवरथिंकिंग बिगाड़ देती है किस्मत
Today Horoscope 27 May 2026: आज एकादशी के दिन इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज एकादशी के दिन इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Ear Piercing Benefits: सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार
सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार
Success Tips: सक्सेस के लिए घर से निकलते समय कौन-सा पैर पहले रखें बाहर, नाड़ी से जानिए कैसे जुड़ी है इससे आपकी किस्मत
सक्सेस के लिए घर से निकलते समय कौन-सा पैर पहले रखें बाहर, नाड़ी से जानिए कैसे जुड़ी है इससे आपकी किस्मत
Premanand Maharaj: ‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग
‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग
MORE
Advertisement