क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत

5 . मून ट्री और सामान्य पेड़

5

साइंटिस्ट ने मून ट्री की तुलना धरती के सामान्य पेड़ों से की, लेकिन विकास, आकार या गुणवत्ता में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दिया. इसका मतलब यह था कि स्पेस की यात्रा का बीज और पेड़ों की वृद्धि पर कई नकारात्मक असर नहीं होता है. भले ही यह एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल का था लेकिन इससे यह समझ आया कि भविष्य में लंबे स्पेस मिशन के दौरान पौधों और खाद्य उत्पादन को कैसे संभव बनाया जा सकता है. आज भी अपोलो 14 मिशन के कई मून ट्री दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खड़े हैं. समय के साथ कुछ रिकॉर्ड भले ही खो गए लेकिन नासा आज भी इन पेड़ों की जानकारी रखने की कोशिश करता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.