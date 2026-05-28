क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत

साइंस
Jaya Pandey | May 28, 2026, 02:55 PM IST
1.नासा का अनोखा एक्सपेरिमेंट
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने स्पेस मिशन के लिए दुनियाभर में पहचानी जाती है. यह एजेंसी आए दिन साइंटिफिक रिसर्च में जुटी रहती है. ऐसे ही 1970 की दशक में इसने एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है. दरअसल साल 1971 में अपोलो 14 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ रॉकेट, मशीन और रोबोट के अलावा सैकड़ों पेड़ों के बीज चंद्रमा पर ले गए थे. इन बीजों को मून ट्री एक्सपेरिमेंट का अहम हिस्सा माना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.एस्ट्रोनॉट्स के साथ बीजों ने भी की चंद्रमा की परिक्रमा
स्टुअर्ट रूसा इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, जो पहले यूएस फॉरेस्ट सर्विस में जंगल में आग बुझाने वाले एक्सपर्ट रह चुके थे. वे अपने साथ बीजों का एक छोटा सा पैकेट लेकर गए थे. इस एक्सपेरिमेंट का मकसद यह समझना था कि इन बीजों पर अंतरिक्ष की कम गुरुत्वाकर्षण स्थिति, रेडिएशन और कठिन वातावरण का क्या असर पड़ता है और अगर इन्हें धरती पर लगाया जाए तो क्या ये सामान्य पेड़ों की तरह उग पाएंगे या नहीं?
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3.स्पेस के कठिन वातावरण का बीजों पर क्या हुआ असर?
ये बीज पूरे मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में स्टुअर्ट रूसा की किट में सुरक्षित रखे गए थे. लेकिन इन्हें चंद्रमा की मिट्टी में नहीं लगाया गया. जब स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आया तो इन बीजों को चेक किया गया. प्रेशर की वजह से कुछ बीजों के खोल खुल गए थे. साइंटिस्ट को शुरुआत में लगा कि ये बीज खराब हो गए हैं. लेकिन जब उन्हें बोया गया तो ये बीज अंकुरित हुए और एकदम स्वस्थ पौधों में बदल गए.
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4.धरती पर कहां-कहां लगे हैं ये 'मून ट्री'?
साइंटिस्ट को हैरानी हुई कि अंतरिक्ष की यात्रा के बावजूद बीजों का विकास एकदम सामान्य रूप से होता रहा. इन बीजों से जो पौधे बने, उन्हें मून ट्री नाम दिया गया. लगभग 400 मून ट्री को नासा और यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने अमेरिका के विभिन्न राज्यों के साथ दुनिया के कुछ देशों में भी बांटा. ये पौधे स्कूल, पार्क, यूनिवर्सिटी, सरकारी जमीनों और वन क्षेत्रों में लगाए गए. कुछ मून ट्री ब्राजील, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों तक भी पहुंचे. यहां तक कि एक लोबलॉली पाइन मून ट्री को व्हाइट हाउस कंपाउंड में भी लगाया गया. इन पेड़ों को साइंस की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया गया.
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5.मून ट्री और सामान्य पेड़
साइंटिस्ट ने मून ट्री की तुलना धरती के सामान्य पेड़ों से की, लेकिन विकास, आकार या गुणवत्ता में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दिया. इसका मतलब यह था कि स्पेस की यात्रा का बीज और पेड़ों की वृद्धि पर कई नकारात्मक असर नहीं होता है. भले ही यह एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल का था लेकिन इससे यह समझ आया कि भविष्य में लंबे स्पेस मिशन के दौरान पौधों और खाद्य उत्पादन को कैसे संभव बनाया जा सकता है. आज भी अपोलो 14 मिशन के कई मून ट्री दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में खड़े हैं. समय के साथ कुछ रिकॉर्ड भले ही खो गए लेकिन नासा आज भी इन पेड़ों की जानकारी रखने की कोशिश करता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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