FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मुशर्रफ का करीबी, अयूब दुश्मन, नवाज-इमरान से भी लिंक, 'हाफिज का गुलाम'... भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले रशीद अहमद कौन?

मुशर्रफ का करीबी, अयूब दुश्मन, नवाज-इमरान से भी लिंक, 'हाफिज का गुलाम'... भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले रशीद अहमद कौन?

PAK ने किया था राफेल गिराने का दावा, अब उसके एक्सपर्ट ने ही खोली पोल, कहा- 'हमारे F-16 तो उड़ भी नहीं पाए'

PAK ने किया था राफेल गिराने का दावा, अब उसके एक्सपर्ट ने ही खोली पोल, कहा- 'हमारे F-16 तो उड़ भी नहीं पाए'

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर... कौन थे विंग कमांडर टोनी धनोआ और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा? जिन पर बनी वेब सीरीज की हो रही चर्चा

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर... कौन थे विंग कमांडर टोनी धनोआ और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा? जिन पर बनी वेब सीरीज की हो रही चर्चा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर

डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर

दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत

हिंदी न्यूज़Photos

साइंस

जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

12 अगस्त 2026 को दुनियाभर में सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा देखने को मिला. ग्रीनलैंड से लेकर स्पेन तक के लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बने, यहां देखें सूर्य ग्रहण की अनोखी तस्वीरें...

Jaya Pandey | Aug 13, 2026, 12:41 PM IST

1.12 अगस्त को दुनियाभर में दिखा सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा

12 अगस्त को दुनियाभर में दिखा सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा
1

दुनियाभर से 12 अगस्त 2026 को हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आ रही हैं. स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यह दिन बेहद खास रहा. भारत के लोगों को थोड़ी जरूर निराशा हुई क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सका. साल 1999 के बाद यह पहला मौका था जब यूरोप के मेनलैंड में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई दिया. 
(All Image Credit:  Daisy Dobrijevic/Future)

Advertisement

2.दुनिया के किन-किन देशों में देखा गया यह ग्रहण?

दुनिया के किन-किन देशों में देखा गया यह ग्रहण?
2

भारत में भले ही यह सूर्य ग्रहण का नजारा न दिखाई दिया हो लेकिन स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड सहित कई इलाकों में लाखों लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरा. ज्यादातर सूर्य ग्रहण पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है लेकिन इस बार का ग्रहण उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर गुजरा. यह ग्रहण  2 मिनट 18 सेकंड तक चला.

3.सबसे पहले ग्रीनलैंड में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण

सबसे पहले ग्रीनलैंड में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण
3

ग्रीनलैंड में यह नजारा सबसे पहले दिखाई दिया. मौसम अनुकूल रहने से यहां के लोगों को सूर्य के चारों ओर चमकता कोरोना साफ नजर आया. चंद्रमा के सूर्य की रोशनी को पूरा ढकने के बाद यह कोरोना दिखाई देता है. इसके बाद ग्रहण आइसलैंड की ओर बढ़ा. यहां के स्थानीय समयानुसार शाम करीब साढ़े पांच बजे पश्चिमी हिस्से स्नाइफेल्सनेस प्रायद्वीप में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया. 

4.आखिर में स्पेन में दिखा Total Solar Eclipse

आखिर में स्पेन में दिखा Total Solar Eclipse
4

आखिर में सूर्य ग्रहण स्पेन की ओर बढ़ा. यहां शाम ढलने से ठीक पहले सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई दिया. स्पेन में ग्रहण के पूर्णता पथ की चौड़ाई करीब 293 किलोमीटर रही. 12 अगस्त 2026 को साइबेरिया के पास आर्कटिक महासागर से शुरू होकर पूर्ण सूर्य ग्रहण पूर्वी ग्रीनलैंड, फिर पश्चिमी आइसलैंड और आखिर में उत्तरी स्पेन तक पहुंचा. यहां लाखों लोगों ने इस नजारे को देखा. 

TRENDING NOW

5.अब धरती पर कब दिखेगा अगला सूर्य ग्रहण?

अब धरती पर कब दिखेगा अगला सूर्य ग्रहण?
5

स्पेन के अधिकारियों के मुताबिक, करीब 60 लाख लोगों ने ग्रहण देखने वाली जगहों पर पहुंचकर इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाया. लोगों ने इस अनुभव को अपने जीवन के सबसे रोमांचक पलों में से एक बताया और कहा कि आसमान में अचानक अंधेरा छा जाना उन्हें किसी सपने जैसा महसूस हुआ. अब दुनिया में 2 अगस्त 2027 को अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें
डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर
डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी लिस्ट से कोसों दूर
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना? जानें किस नंबर पर है भारत
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement