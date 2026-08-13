जब सूरज पर लगा ग्रहण तो ग्रीनलैंड से स्पेन तक दिखा कुदरत का खूबसूरत खेल, देखें दुनियाभर से सामने आईं शानदार तस्वीरें

2 . दुनिया के किन-किन देशों में देखा गया यह ग्रहण?

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भारत में भले ही यह सूर्य ग्रहण का नजारा न दिखाई दिया हो लेकिन स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड सहित कई इलाकों में लाखों लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरा. ज्यादातर सूर्य ग्रहण पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है लेकिन इस बार का ग्रहण उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर गुजरा. यह ग्रहण 2 मिनट 18 सेकंड तक चला.