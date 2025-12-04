नाक या मुंह नहीं, सर्दियों में अपने इस अंग से सांस लेता है कछुआ

1 . सर्दियों में कछुए का जिंदा रहने के लिए अनुकूलन

अगर आपको लगता है कि सर्दी आपको आलसी बना देती है तो कछुओं के बारे में यह अनोखी बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सर्दियों में कछुआ महीनों तालाब के नीचे जमा रहता है और बेहद मुश्किल से हिल-डुल पाता है. इस दौरान वह काफी मुश्किल से सांस ले पाता है और सांस लेने के लिए वह अपने नाक या मुंह का इस्तेमाल नहीं करता.