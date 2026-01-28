प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 28, 2026, 04:16 PM IST
1.वो छिपकली जो पानी पर दौड़ सकती है
यह दुनिया अनोखे और आकर्षक जीवों से भरी पड़ी है. हर जीव में कोई न कोई खास गुण होता है. सरीसृप यानी रिपटाइल्स को अक्सर रहस्यमयी और डरावना समझ लिया जाता है लेकिन सच यह है कि इस समूह में कई बेहद अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से हैरान करने वाले जीव मिलते हैं.
(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.इस छिपकली को क्यों कहते हैं Jesus Christ Lizard?
आज हम आपको Jesus Christ Lizard से मिलवाने जा रहे हैं. इसका असली नाम कॉमन बेसिलिस्क (Basiliscus basiliscus) है. यह छिपकली मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों, नदियों और दलदली इलाकों में पाई जाती है. इसे Jesus Christ Lizard इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी की सतह पर दौड़ सकती है.
3.समझें इस छिपकली के पानी पर दौड़ने का साइंस
यह कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है. जब यह खतरा महसूस करती है तो अपने मजबूत पिछले पैरों की मदद से बहुत तेज गति से पानी पर दौड़ती है. इसके पैरों की उंगलियों पर त्वचा की झिल्लियां होती हैं, जो पानी पर पड़ते ही फैल जाती हैं. जब यह पैर जोर से पानी पर मारती है तो पानी में हवा की छोटी जेबें (air pockets) बनती हैं. यही हवा का सहारा इसे कुछ सेकंड तक डूबने से बचाता है. इस दौरान यह लगभग 4–5 मीटर तक पानी की सतह पर दौड़ सकती है.
4.कैसे कर सकते हैं इस छिपकली की पहचान?
कॉमन बेसिलिस्क को उसके सिर, पीठ और पूंछ पर मौजूद कलगी (crest) से आसानी से पहचाना जा सकता है. नर में यह कलगी ज्यादा बड़ी होती है. यह छिपकली सिर्फ अच्छी धावक ही नहीं बल्कि शानदार तैराक और पेड़ों पर चढ़ने वाली भी है. खतरे की स्थिति में यह पानी में कूदकर 10–30 मिनट तक सांस रोके रह सकती है.
5.क्या खाती है यह छिपकली?
इनका भोजन काफी विविध होता है. यह कीड़े-मकोड़े, छोटे मेंढक, छिपकलियां, फल और फूल तक खा लेती है यानी यह लगभग सर्वाहारी है. जंगली वातावरण में इनका औसत जीवनकाल करीब 7–8 साल होता है.
6.पानी पर कितनी तेजी से दौड़ सकती है यह छिपकली?
पानी पर दौड़ने की इनकी गति को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह लगभग 10–12 किमी/घंटा तक की रफ्तार से पानी की सतह पर भाग सकती है. जमीन पर इसकी रफ्तार इससे ज्यादा हो सकती है. यह छिपकली प्रकृति का ऐसा उदाहरण है जो दिखाती है कि विकास (evolution) ने जीवों को कितनी अनोखी क्षमताएं दी हैं.
