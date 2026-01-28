प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

3 . समझें इस छिपकली के पानी पर दौड़ने का साइंस

यह कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है. जब यह खतरा महसूस करती है तो अपने मजबूत पिछले पैरों की मदद से बहुत तेज गति से पानी पर दौड़ती है. इसके पैरों की उंगलियों पर त्वचा की झिल्लियां होती हैं, जो पानी पर पड़ते ही फैल जाती हैं. जब यह पैर जोर से पानी पर मारती है तो पानी में हवा की छोटी जेबें (air pockets) बनती हैं. यही हवा का सहारा इसे कुछ सेकंड तक डूबने से बचाता है. इस दौरान यह लगभग 4–5 मीटर तक पानी की सतह पर दौड़ सकती है.