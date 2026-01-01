दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

1 . वो जीव जो कचरे को सोने में बदल देता है

1

आधुनिक दुनिया में सोना और दूसरी कीमती धातुओं का खनन पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह होता है. खदानों से जहरीला कचरा निकलता है जिससे मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होते हैं. लेकिन प्रकृति में मौजूद एक बेहद छोटे जीव के पास इस समस्या का अनोखा समाधान है. यह जीवाणु जहरीली धातुओं से भरी मिट्टी में न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए धातु आयनों को ठोस सोने के कणों में बदल देता है.