एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

साइंस
जया पाण्डेय | Oct 20, 2025, 08:31 AM IST
1.एकदम पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा
कैटीडिड पत्ती जैसे दिखने वाले कीड़े हैं जो सबको धोखा देते हैं. साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जीवित रहने के लिए चतुराई करते हैं और पेड़ों के पत्तियों की नकल करते हैं. ये टेटिगोनिडे फैमिली से संबंधित हैं और आप इन्हें झाड़ीदार झींगुर या लंबी सींग वाले टिड्डे के नाम से भी जानते होंगे.
2.दुनिया में हैं 8000 से ज्यादा प्रजातियां
अंदाज़ा लगाइए? दुनिया में इनकी 8,000 से ज़्यादा अलग-अलग प्रजातियां हैं, जो गर्म वर्षावनों और साधारण जंगलों, दोनों में पाई जाती हैं. ये किसी भी चीज से खुद को छिपाने में बहुत तेज़ होते हैं जो उन पर चर्बी जमा सकती है, इसलिए ये एक-दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं.
3.प्रकृति की अद्भुत कला
कैटीडिड्स की सबसे खासियत यह है कि वे पत्तों की हूबहू नकल कर लेते हैं. उनके पंख कीट के शरीर के चारों ओर छत की तरह लिपटे रहते हैं. यहां तक कि उन पर रेखाएं भी होती हैं, जो पत्तों की शिराओं की नकल करती हैं.
4.ऐसे शिकार से बचे रहते हैं कैटीडिड
पत्तियों की हूबहू नकल करने से उन्हें पेड़ों, झाड़ियों और घास के बीच छिपने में मदद मिलती है. यह शिकार होने से बचने का एक शानदार तरीका है और जब आप उनके पास से भी गुजर रहे हों तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है.
5.कैटीडिड का भोजन क्या होता है?
हर कैटीडिड शाकाहारी नहीं होता. ये कई रंगों में पाए जाते हैं जैसे चमकीला हरा, भूरा, पीला और यहां तक कि गुलाबी भी. ग्रेट ग्रीन बुश क्रिकेट जैसे कुछ दूसरे कैटीडिड कैटरपिलर और मक्खियों जैसे दूसरे कीड़ों को खाते हैं. इनकी दूसरी प्रजातियां जैसे कि टेरोफिला कैमेलिफोलिया मुख्य रूप से पत्तियां और फूल खाती हैं. सभी प्रजातियां कैटीडिड्स को प्रकृति में रहने और प्रचुर मात्रा में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं.
6.प्यार पाने के लिए आवाज़ें निकालना
कैटीडिड्स का एक-दूसरे से बात करने का तरीका अजीबोगरीब है. नर कैटीडिड्स अपने पंखों को आपस में रगड़कर संभोग की आवाज निकालते हैं. कुछ नर कैटीडिड्स या उन्हें खाने के इच्छुक जानवरों को बेवकूफ बनाने के लिए मादा सिकाडा जैसे दूसरे कीड़ों की नकल भी कर सकते हैं. वे साथी की तलाश और अपने क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
7.जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती है जद्दोजहद
कैटीडिड्स छिपने में बहुत कुशल होते हैं, फिर भी पक्षी, चमगादड़, मेंढक और दूसरे कीड़े उन्हें खा जाते हैं. वे चालाक, तेज़ होते हैं और ध्वनि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. वे वास्तव में इस बात का एक बढ़िया उदाहरण हैं कि कैसे जानवर उम्र के साथ विकसित होते हैं और मरते नहीं हैं.
