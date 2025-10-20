एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

5 . कैटीडिड का भोजन क्या होता है?

हर कैटीडिड शाकाहारी नहीं होता. ये कई रंगों में पाए जाते हैं जैसे चमकीला हरा, भूरा, पीला और यहां तक कि गुलाबी भी. ग्रेट ग्रीन बुश क्रिकेट जैसे कुछ दूसरे कैटीडिड कैटरपिलर और मक्खियों जैसे दूसरे कीड़ों को खाते हैं. इनकी दूसरी प्रजातियां जैसे कि टेरोफिला कैमेलिफोलिया मुख्य रूप से पत्तियां और फूल खाती हैं. सभी प्रजातियां कैटीडिड्स को प्रकृति में रहने और प्रचुर मात्रा में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं.