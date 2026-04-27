9,000 साल से जिंदा है ये एक पेड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख साइंटिस्ट भी हैरान

7 . पेड़ की असली उम्र मापने में कार्बन डेटिंग कारगर?

7

यह पेड़ हमें प्रकृति की अद्भुत सहनशीलता के बारे में भी सिखाता है. जब ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है, तब भी जड़ें जीवित रहती हैं और फिर से जीवन शुरू कर देती हैं. यही कारण है कि यह पेड़ हजारों सालों से बदलते मौसम और जलवायु को झेलते हुए आज तक मौजूद है. हम पेड़ की उम्र उसके तने से मापते हैं, लेकिन इस मामले में असली उम्र उसकी जड़ों में छिपी हुई है. जो हमें अलग-अलग पेड़ों का जंगल दिखाई देता है, वह वास्तव में एक ही जीव का विस्तार हो सकता है. यह अनोखा पेड़ आज भी नए तने उगा रहा है और हजारों सालों से पृथ्वी के बदलते इतिहास का गवाह बना हुआ है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.