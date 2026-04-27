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9,000 साल से जिंदा है ये एक पेड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख साइंटिस्ट भी हैरान

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9,000 साल से जिंदा है ये एक पेड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख साइंटिस्ट भी हैरान

आज हम आपको एक ऐसे अनोखे 'जंगल' के बारे में बता रहे हैं, जो करीब 9,000 साल से भी पुराना माना जाता है. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा जंगल असल में एक ही पेड़ से बना हुआ है...

Jaya Pandey | Apr 27, 2026, 11:01 AM IST

1.एक पेड़ से बने जंगल का राज

एक पेड़ से बने जंगल का राज
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दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अचंभित कर देती हैं. आज हम आपको एक ऐसे अनोखे 'जंगल' के बारे में बता रहे हैं, जो करीब 9,000 साल से भी पुराना माना जाता है. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा जंगल असल में एक ही पेड़ से जुड़ा हुआ है, यानी यहां दिखने वाले कई पेड़ वास्तव में एक ही जीव के हिस्से हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

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2.9,000 साल से भी ज्यादा पुराना है यह जंगल

9,000 साल से भी ज्यादा पुराना है यह जंगल
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मध्य स्वीडन के ऊंचे पहाड़ों में नॉर्वे स्प्रूस के पेड़ों का एक शांत समूह पहली नजर में साधारण लगता है. इनके तने पतले, छोटे और ठंड व तेज हवाओं के कारण टेढ़े-मेढ़े दिखाई देते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इन पर जेनेटिक टेस्टिंग की, तो पता चला कि इनमें से कई तने एक ही रूट सिस्टम से जुड़े हुए हैं. इस अद्भुत जीव को ओल्ड ट्जिको कहा जाता है, जिसकी जड़ें लगभग 9,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं. यह खोज हमारी उस सोच को चुनौती देती है कि एक पेड़ या जंगल की उम्र कैसे तय की जाती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.रेडियोकार्बन डेटिंग से साइंटिस्ट को पता चली चौंकाने वाली बात

रेडियोकार्बन डेटिंग से साइंटिस्ट को पता चली चौंकाने वाली बात
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ओल्ड ट्जिको की पहचान 2004 में उमेआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लीफ कुलमैन ने की थी. उन्होंने रेडियोकार्बन डेटिंग टेक्निक के जरिए जड़ों से जुड़े पुराने जैविक अवशेषों का अध्ययन किया. इससे पता चला कि इस पेड़ का रूट सिस्टम हिमयुग खत्म होने के तुरंत बाद विकसित होने लगा था. हालांकि, आज जो तना हमें दिखाई देता है, उसकी उम्र कुछ सौ साल ही है. लेकिन इसके नीचे की जड़ें हजारों सालों से जिंदा हैं और लगातार नए तने पैदा करती रहती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.किस साइंटिफिक प्रक्रिया से बना यह जंगल?

किस साइंटिफिक प्रक्रिया से बना यह जंगल?
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यह प्रक्रिया क्लोनल रिजनरेशन कहलाती है. इसमें एक ही जड़ से बार-बार नए तने निकलते हैं और पुराने तने समय के साथ खत्म हो जाते हैं. लेकिन जड़ वही रहती है, इसलिए पूरा जीव एक ही बना रहता है. कठिन मौसम, बर्फ और ठंड के कारण ऊपर के तने कई बार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जमीन के नीचे सुरक्षित जड़ें फिर से नए पेड़ उगा देती हैं. इसी वजह से यह जीव हजारों साल तक जिंदा रह पाया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.ओल्ड ट्जिको की उम्र जान चौंके साइंटिस्ट

ओल्ड ट्जिको की उम्र जान चौंके साइंटिस्ट
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ओल्ड ट्जिको की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे दबे लकड़ी के टुकड़ों और जैविक पदार्थों की स्टडी की. इससे संकेत मिला कि इसकी शुरुआत करीब 9,500 साल पहले तब हुई थी, जब हिमनद पीछे हट रहे थे. यह खोज यह भी बताती है कि नॉर्वे स्प्रूस जैसे पेड़ स्कैंडिनेविया में पहले से ही मौजूद थे, जबकि पहले माना जाता था कि ये बाद में वहां पहुंचे.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.अमेरिका में भी मिला इसी तरह का जंगल

अमेरिका में भी मिला इसी तरह का जंगल
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ऐसे क्लोनल जीव केवल स्वीडन तक ही सीमित नहीं हैं. उत्तरी अमेरिका में पांडो नाम का क्वेकिंग एस्पेन पेड़ों का विशाल समूह भी इसी तरह एक ही रूट सिस्टम से जुड़ा है और हजारों साल पुराना माना जाता है. हालांकि, ओल्ड ट्जिको खास इसलिए है क्योंकि यह एक शंकुधारी पेड़ है और बेहद कठोर पर्वतीय परिस्थितियों में भी जिंदा बना रहता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.पेड़ की असली उम्र मापने में कार्बन डेटिंग कारगर?

पेड़ की असली उम्र मापने में कार्बन डेटिंग कारगर?
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यह पेड़ हमें प्रकृति की अद्भुत सहनशीलता के बारे में भी सिखाता है. जब ऊपरी हिस्सा नष्ट हो जाता है, तब भी जड़ें जीवित रहती हैं और फिर से जीवन शुरू कर देती हैं. यही कारण है कि यह पेड़ हजारों सालों से बदलते मौसम और जलवायु को झेलते हुए आज तक मौजूद है. हम पेड़ की उम्र उसके तने से मापते हैं, लेकिन इस मामले में असली उम्र उसकी जड़ों में छिपी हुई है. जो हमें अलग-अलग पेड़ों का जंगल दिखाई देता है, वह वास्तव में एक ही जीव का विस्तार हो सकता है. यह अनोखा पेड़ आज भी नए तने उगा रहा है और हजारों सालों से पृथ्वी के बदलते इतिहास का गवाह बना हुआ है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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