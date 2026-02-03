FacebookTwitterYoutubeInstagram
CBSE इस बार ऑनलाइन चेक करवाएगा 12वीं बोर्ड की कॉपियां, समझें ऐसा क्यों किया गया और इससे क्या होगा असर

लोकसभा में 'यार' शब्द के इस्तेमाल पर मचा विवाद, स्पीकर ने जताया ऐतराज, यहां समझिए पूरा मामला

T20 वर्ल्ड कप 2026 में इन विदेशी टीमों के लिए खेलेंगे ये 40 भारतीय खिलाड़ी, एक टीम में है 11 इंडियन

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी

साइंस

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

अगर आपको लगता है कि भविष्य की चिंता केवल इंसान ही करते हैं तो आपको बता दें कि एक ऐसा पक्षी भी है जो भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है. सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है...

जया पाण्डेय | Feb 03, 2026, 05:09 PM IST

1.वो पक्षी जो करता है फ्यूचर की प्लानिंग

वो पक्षी जो करता है फ्यूचर की प्लानिंग
1

अक्सर हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और इसके लिए कई योजनाएं भी बनाते हैं. लेकिन अगर आपको यह पता चले कि एक पक्षी भी ऐसा है जो फ्यूचर प्लानिंग करता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये पक्षी न केवल फ्यूचर की प्लानिंग करता है बल्कि इसकी याददाश्त भी तेज होती है. ये अपने मददगारों तक को याद रखता है और कई बार उन्हें उपहार भी देता है. ये सब आपको एक कहानी सा लग रहा होगा लेकिन ये सच है.

(नोट-सभी तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.कौवों पर की गई स्टडी ने साइंटिस्ट को चौंकाया

कौवों पर की गई स्टडी ने साइंटिस्ट को चौंकाया
2

हम ये मानते आए हैं कि भविष्य के बारे में सोचना और इसके लिए योजना बनाना केवल मनुष्यों का ही गुण है. लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को चुनौती दी है. शोध में यह पाया गया है कि कुछ जानवर और पक्षी भी भविष्य का अनुमान लगाने और फैसले लेने की बुद्धि रखते हैं. खासतौर से कौवों पर किए गए अध्ययनों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है. अब यह स्पष्ट हो गया है कि कौवे न केवल भोजन खोजने में कुशल हैं, बल्कि वे भविष्य की स्थितियों के लिए पहले से ही तैयारी करने की क्षमता भी रखते हैं.

3.सिर्फ कांव-कांव नहीं, कौवे करते हैं भविष्य की प्लानिंग

सिर्फ कांव-कांव नहीं, कौवे करते हैं भविष्य की प्लानिंग
3

आम तौर पर कौवे को हम एक शोर मचाने वाला पक्षी मानते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह पक्षी इंसानों को लगातार चौंका रहा है. साल 2017 में स्वीडन के Lund University के वैज्ञानिकों का रिसर्च  2017 में पत्रिका 'साइंस' में प्रकाशित हुआ था जिसने यह साबित कर दिया कि भविष्य के लिए योजना बनाना सिर्फ इंसानों की विशेषता नहीं है. इस शोध में आज भी कौव को पशु-बुद्धिमत्ता पर मील का पत्थर माना जाता है.

4.कौवे जानते हैं आगे क्या काम आएगा

कौवे जानते हैं आगे क्या काम आएगा
4

इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कौवों को एक खास औजार से भोजन निकालना सिखाया. कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद कौवों के सामने कई तरह की वस्तुएं रख दी गईं जिनमें से कुछ बेकार थीं और कुछ उपयोगी. चौंकाने वाली बात यह रही कि कौवों ने बिना किसी भ्रम के वही औजार चुना जो भविष्य में भोजन पाने के काम आने वाला था. वैज्ञानिकों के अनुसार यह महज रिफ्लेक्स नहीं बल्कि भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता का प्रमाण है.

5.कौवों का सेल्फ-कंट्रोल

कौवों का सेल्फ-कंट्रोल
5

एक दूसरे प्रयोग में कौवों को दो विकल्प दिए गए एक था तुरंत साधारण भोजन और दूसरा था एक टोकन जिसे बाद में ज्यादा स्वादिष्ट भोजन से बदला जा सकता था. कुछ कौवों ने भूख लगने के बावजूद तत्काल खाना नहीं चुना और टोकन बचाकर रख लिया. यह व्यवहार इंसानों की बचत और निवेश जैसी सोच से मिलता-जुलता है.

6.छोटा दिमाग, बड़ी सोच

छोटा दिमाग, बड़ी सोच
6

हालांकि कौवों का मस्तिष्क आकार में छोटा होता है, लेकिन उनका व्यवहार दिखाता है कि बुद्धिमत्ता का संबंध सिर्फ दिमाग के आकार से नहीं होता. वैज्ञानिक मानते हैं कि कौवों में दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, तात्कालिक इच्छाओं पर नियंत्रण जैसे गुण साफ नजर आते हैं.

7.मदद करने वालों को गिफ्ट देते हैं कौवे

मदद करने वालों को गिफ्ट देते हैं कौवे
7

एक और दिलचस्प एंगल यह है कि कई अध्ययनों में पाया गया है कि कौवे अपने मददगार इंसानों को उपहार भी देते हैं. कभी चमकदार बटन, कभी सिक्का तो कभी छोटी चीजें हो सकती हैं. ये उनके सामाजिक व्यवहार और कृतज्ञता का संकेत मानी जाती हैं.

8.बुद्धिमत्ता सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं

बुद्धिमत्ता सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं
8

यह शोध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बुद्धिमत्ता किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं है. प्रकृति में अलग-अलग जीव अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता विकसित करते हैं.
 

