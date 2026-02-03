ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

2 . कौवों पर की गई स्टडी ने साइंटिस्ट को चौंकाया

हम ये मानते आए हैं कि भविष्य के बारे में सोचना और इसके लिए योजना बनाना केवल मनुष्यों का ही गुण है. लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस धारणा को चुनौती दी है. शोध में यह पाया गया है कि कुछ जानवर और पक्षी भी भविष्य का अनुमान लगाने और फैसले लेने की बुद्धि रखते हैं. खासतौर से कौवों पर किए गए अध्ययनों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है. अब यह स्पष्ट हो गया है कि कौवे न केवल भोजन खोजने में कुशल हैं, बल्कि वे भविष्य की स्थितियों के लिए पहले से ही तैयारी करने की क्षमता भी रखते हैं.