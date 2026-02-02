प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान

राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई, राहुल गांधी बिना तथ्य के बात कर रहे-राजनाथ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं- राजनाथ सिंह, बिना छपी किताब का जिक्र न करें- राजनाथ, राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे- राजनाथ सिंह, नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दी-राहुल, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र किया, बिना छपी किताब का जिक्र नहीं करें- राजनाथ | लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, राहुल के बोलने से पहले सदन में हंगामा, राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारतीय सीमा में घुस रही चीन की सेना- राहुल, डोकलाम का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा
साइंस
जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 01:12 PM IST
1.सर्दियों में अपने दिमाग को फ्रीज कर लेता है यह जानवर
प्रकृति सच में अद्भुत है और कई जानवरों ने कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनोखी जैविक क्षमताएं विकसित की हैं. ऐसा ही एक जीव है आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी जिसका वैज्ञानिक नाम Urocitellus parryii है. यह जीव उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्रों खासकर अलास्का और कनाडा के ठंडे इलाकों में पाया जाता है. यहां सर्दी बहुत लंबी और कठोर होती है इसलिए यह गिलहरी साल के लगभग सात से आठ महीने शीतनिद्रा में बिता सकती है.
(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.चरम शीतनिद्रा में चली जाती है यह गिलहरी
यह गिलहरी साधारण शीतनिद्रा नहीं लेती बल्कि स्तनधारियों में दर्ज सबसे चरम हाइबरनेशन अवस्थाओं में से एक में जाती है. शीतनिद्रा के दौरान इसके शरीर का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे लगभग माइनस 2 से माइनस 3 डिग्री तक गिर सकता है, जो किसी भी स्तनधारी के लिए असाधारण है. इसकी हृदय गति बहुत धीमी हो जाती है और चयापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट बेहद कम स्तर पर पहुंच जाती है. दिलचस्प बात यह है कि इसका शरीर पूरी तरह जमता नहीं क्योंकि कोशिकाओं में ऐसे जैव रासायनिक तंत्र सक्रिय रहते हैं जो ऊतकों को बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.
3.कैसे अपने दिमाग को सुस्त करके बचाती है जान?
इस अवस्था में मस्तिष्क की गतिविधि भी बहुत कम हो जाती है. न्यूरॉन्स की सामान्य विद्युत सक्रियता लगभग बंद हो जाती है, लेकिन कोशिकाएं जीवित रहती हैं. यह स्थिति टॉरपर या गहरी सुस्ती कहलाती है. समय-समय पर यह गिलहरी शीतनिद्रा के दौरान थोड़े समय के लिए शरीर का तापमान फिर से सामान्य स्तर तक बढ़ाती है, जिसे इंटरबाउट अराउजल कहा जाता है. माना जाता है कि ये छोटे जागने के चरण मस्तिष्क और शरीर की मरम्मत प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं.
4.इंसानों से कितना अलग होता है इस गिलहरी का दिमाग?
मानव मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी या रक्त प्रवाह रुकने की स्थिति जिसे इस्केमिया कहा जाता है, के प्रति बहुत संवेदनशील होता है. ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रोक या हृदय रुकने की घटनाओं में देखा जाता है. इसके विपरीत आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी का मस्तिष्क कम ऑक्सीजन, कम रक्त प्रवाह और अत्यंत कम तापमान की स्थिति को सहन कर लेता है. स्टडी में पाया गया है कि इसके न्यूरॉन्स ऐसी परिस्थितियों में भी संरचनात्मक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, जो मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं.
5.इस गिलहरी से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डिएक अरेस्ट से होने वाले नुकसान का पता लगा रहे एक्सपर्ट
शोधकर्ताओं के लिए यह गिलहरी इसलिए खास है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी और ठंड से कैसे बचाया जा सकता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर हो रहा शोध भविष्य में स्ट्रोक, मस्तिष्क चोट और हृदय रुकने के बाद होने वाली क्षति को कम करने की दिशा में उपयोगी संकेत दे सकता है. वसंत आने पर जब यह गिलहरी शीतनिद्रा से बाहर आती है तो इसकी याददाश्त और व्यवहार सामान्य रूप से काम करते हैं, जो यह दिखाता है कि लंबी शारीरिक सुस्ती के बावजूद इसका तंत्रिका तंत्र स्थायी नुकसान से बचा रहता है. यही वजह है कि आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी को प्रकृति की सबसे दिलचस्प जैविक अनुकूलनों में से एक माना जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.