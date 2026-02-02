प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान

5 . इस गिलहरी से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डिएक अरेस्ट से होने वाले नुकसान का पता लगा रहे एक्सपर्ट

शोधकर्ताओं के लिए यह गिलहरी इसलिए खास है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी और ठंड से कैसे बचाया जा सकता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर हो रहा शोध भविष्य में स्ट्रोक, मस्तिष्क चोट और हृदय रुकने के बाद होने वाली क्षति को कम करने की दिशा में उपयोगी संकेत दे सकता है. वसंत आने पर जब यह गिलहरी शीतनिद्रा से बाहर आती है तो इसकी याददाश्त और व्यवहार सामान्य रूप से काम करते हैं, जो यह दिखाता है कि लंबी शारीरिक सुस्ती के बावजूद इसका तंत्रिका तंत्र स्थायी नुकसान से बचा रहता है. यही वजह है कि आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी को प्रकृति की सबसे दिलचस्प जैविक अनुकूलनों में से एक माना जाता है.

