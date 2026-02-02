FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई, राहुल गांधी बिना तथ्य के बात कर रहे-राजनाथ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं- राजनाथ सिंह, बिना छपी किताब का जिक्र न करें- राजनाथ, राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे- राजनाथ सिंह, नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं होने दी-राहुल, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र किया, बिना छपी किताब का जिक्र नहीं करें- राजनाथ | लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, राहुल के बोलने से पहले सदन में हंगामा, राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारतीय सीमा में घुस रही चीन की सेना- राहुल, डोकलाम का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को सराहा, कहा- विकास को मिलेगी नई गति

Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को सराहा, कहा- विकास को मिलेगी नई गति

Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

BSEB Intermediate Exam 2026: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान

प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

HomePhotos

साइंस

प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान

आज हम आपको एक ऐसे अनोखे जानवर से मिलवाने जा रहे हैं जो सर्दियों में अपने दिमाग को फ्रीज कर देता है और फिर वसंत का मौसम आते ही अपनी याददाश्त और बौद्धिक क्षमताओं को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए जाग जाता है.

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 01:12 PM IST

1.सर्दियों में अपने दिमाग को फ्रीज कर लेता है यह जानवर

सर्दियों में अपने दिमाग को फ्रीज कर लेता है यह जानवर
1

प्रकृति सच में अद्भुत है और कई जानवरों ने कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनोखी जैविक क्षमताएं विकसित की हैं. ऐसा ही एक जीव है आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी जिसका वैज्ञानिक नाम Urocitellus parryii है. यह जीव उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्रों खासकर अलास्का और कनाडा के ठंडे इलाकों में पाया जाता है. यहां सर्दी बहुत लंबी और कठोर होती है इसलिए यह गिलहरी साल के लगभग सात से आठ महीने शीतनिद्रा में बिता सकती है.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.चरम शीतनिद्रा में चली जाती है यह गिलहरी

चरम शीतनिद्रा में चली जाती है यह गिलहरी
2

यह गिलहरी साधारण शीतनिद्रा नहीं लेती बल्कि स्तनधारियों में दर्ज सबसे चरम हाइबरनेशन अवस्थाओं में से एक में जाती है. शीतनिद्रा के दौरान इसके शरीर का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे लगभग माइनस 2 से माइनस 3 डिग्री तक गिर सकता है, जो किसी भी स्तनधारी के लिए असाधारण है. इसकी हृदय गति बहुत धीमी हो जाती है और चयापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट बेहद कम स्तर पर पहुंच जाती है. दिलचस्प बात यह है कि इसका शरीर पूरी तरह जमता नहीं क्योंकि कोशिकाओं में ऐसे जैव रासायनिक तंत्र सक्रिय रहते हैं जो ऊतकों को बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

3.कैसे अपने दिमाग को सुस्त करके बचाती है जान?

कैसे अपने दिमाग को सुस्त करके बचाती है जान?
3

इस अवस्था में मस्तिष्क की गतिविधि भी बहुत कम हो जाती है. न्यूरॉन्स की सामान्य विद्युत सक्रियता लगभग बंद हो जाती है, लेकिन कोशिकाएं जीवित रहती हैं. यह स्थिति टॉरपर या गहरी सुस्ती कहलाती है. समय-समय पर यह गिलहरी शीतनिद्रा के दौरान थोड़े समय के लिए शरीर का तापमान फिर से सामान्य स्तर तक बढ़ाती है, जिसे इंटरबाउट अराउजल कहा जाता है. माना जाता है कि ये छोटे जागने के चरण मस्तिष्क और शरीर की मरम्मत प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं.

4.इंसानों से कितना अलग होता है इस गिलहरी का दिमाग?

इंसानों से कितना अलग होता है इस गिलहरी का दिमाग?
4

मानव मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी या रक्त प्रवाह रुकने की स्थिति जिसे इस्केमिया कहा जाता है, के प्रति बहुत संवेदनशील होता है. ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रोक या हृदय रुकने की घटनाओं में देखा जाता है. इसके विपरीत आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी का मस्तिष्क कम ऑक्सीजन, कम रक्त प्रवाह और अत्यंत कम तापमान की स्थिति को सहन कर लेता है. स्टडी में पाया गया है कि इसके न्यूरॉन्स ऐसी परिस्थितियों में भी संरचनात्मक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, जो मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं.

TRENDING NOW

5.इस गिलहरी से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डिएक अरेस्ट से होने वाले नुकसान का पता लगा रहे एक्सपर्ट

इस गिलहरी से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डिएक अरेस्ट से होने वाले नुकसान का पता लगा रहे एक्सपर्ट
5

शोधकर्ताओं के लिए यह गिलहरी इसलिए खास है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी और ठंड से कैसे बचाया जा सकता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर हो रहा शोध भविष्य में स्ट्रोक, मस्तिष्क चोट और हृदय रुकने के बाद होने वाली क्षति को कम करने की दिशा में उपयोगी संकेत दे सकता है. वसंत आने पर जब यह गिलहरी शीतनिद्रा से बाहर आती है तो इसकी याददाश्त और व्यवहार सामान्य रूप से काम करते हैं, जो यह दिखाता है कि लंबी शारीरिक सुस्ती के बावजूद इसका तंत्रिका तंत्र स्थायी नुकसान से बचा रहता है. यही वजह है कि आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी को प्रकृति की सबसे दिलचस्प जैविक अनुकूलनों में से एक माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान
प्रकृति का स्लीप मोड मास्टर है यह जानवर, ठंड में अपने दिमाग को फ्रीज कर यूं बचाता है जान
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
MORE
Advertisement