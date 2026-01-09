जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा

2 . क्या होती है जोर्स की विशेषताएं?

जोर्स आमतौर पर अपने माता यानी घोड़ी से आकार, कद और शरीर की बनावट लेता है. इसकी ऊंचाई कंधों तक लगभग 51 से 64 इंच होती है और वजन करीब 500 से 900 पाउंड तक हो सकता है. इसके शरीर पर खासकर पैरों, गर्दन, कूल्हों और कभी-कभी चेहरे पर जेब्रा जैसी काली-सफेद धारियां दिखाई देती हैं. शरीर का रंग अक्सर गहरा भूरा, काला या हल्का भूरा होता है.

