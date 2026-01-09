जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा

साइंस
Jan 09, 2026
1.कौन है जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड जानवर?
जोर्स (Zorse) एक हाइब्रिड जानवर है जो नर जेब्रा और मादा घोड़ी के प्रजनन से पैदा होता है. इसे जेब्रोस, जेब्रूला या आम भाषा में जेब्रा खच्चर भी कहा जाता है. भले ही इसमें घोड़े और जेब्रा दोनों के गुण मौजूद होते हैं लेकिन गुणसूत्रों (Chromosomes) की असंगति के कारण जोर्स आमतौर पर बांझ (Infertile) होता है और जीवनभर संतान पैदा नहीं कर सकता.
2.क्या होती है जोर्स की विशेषताएं?
जोर्स आमतौर पर अपने माता यानी घोड़ी से आकार, कद और शरीर की बनावट लेता है. इसकी ऊंचाई कंधों तक लगभग 51 से 64 इंच होती है और वजन करीब 500 से 900 पाउंड तक हो सकता है. इसके शरीर पर खासकर पैरों, गर्दन, कूल्हों और कभी-कभी चेहरे पर जेब्रा जैसी काली-सफेद धारियां दिखाई देती हैं. शरीर का रंग अक्सर गहरा भूरा, काला या हल्का भूरा होता है.
3.कितने साल तक जीवित रहता है जोर्स?
जोर्स के अयाल खुरदुरे होते हैं, पैर मजबूत और मांसल होते हैं और खुर बेहद सख्त होते हैं. इनकी आंखें बड़ी और लंबी पलकों वाली होती हैं. ये जानवर लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और औसतन 15 से 30 साल तक जीवित रहते हैं.
4.क्यों बांझ होता है जोर्स?
जोर्स के बांझ होने का मुख्य कारण इसकी आनुवंशिक संरचना है. घोड़े में 64 क्रोमोसोम होते हैं जबकि जेब्रा की अलग-अलग प्रजातियों में यह संख्या 32 से 46 के बीच होती है. जब इन दोनों का प्रजनन होता है तो जोर्स में आमतौर पर 54 क्रोमोसोम बनते हैं जो एक विषम (Odd) संख्या है. यही वजह है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं हो पाती.
5.क्या है हाल्डेन का नियम?
इस कारण हाल्डेन के नियम (Haldane’s Rule) के अनुसार ज़ोर्स के नर लगभग हमेशा बांझ होते हैं और मादा जोर्स में भी संतान पैदा करने की क्षमता बेहद दुर्लभ होती है. यही स्थिति दूसरे जेब्रॉइड्स (Zebroids) में भी देखी जाती है.
6.जोर्स का इतिहास
जोर्स का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है. सबसे शुरुआती दर्ज हाइब्रिड प्रयोग 1815 में लॉर्ड मॉर्टन ने किया थ जिसमें क्वाग्गा (जेब्रा की एक विलुप्त प्रजाति) और अरबी घोड़ी का प्रजनन हुआ. इस प्रयोग ने चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों की भी रुचि बढ़ाई.
7.बोअर युद्ध में क्यों किया गया था जोर्स का इस्तेमाल?
दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान जोर्स का इस्तेमाल खासतौर पर इसलिए किया गया क्योंकि जेब्रा में त्सेत्से मक्खी से फैलने वाली बीमारियों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध पाया जाता है. इसी गुण को ध्यान में रखकर जोर्स को परिवहन और काम के लिए विकसित किया गया था.
