FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC Exam Calendar 2026: SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

HomePhotos

साइंस

जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा

आज हम आपको उस जानवर से मिलवाने जा रहे हैं जिसे जेब्रा और घोड़े को क्रॉस करके बनाया गया था और ये जिंदगी में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता. जानें इस जानवर की और क्या विशेषताएं हैं...

जया पाण्डेय | Jan 09, 2026, 09:47 AM IST

1.कौन है जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड जानवर?

कौन है जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड जानवर?
1

जोर्स (Zorse) एक हाइब्रिड जानवर है जो नर जेब्रा और मादा घोड़ी के प्रजनन से पैदा होता है. इसे जेब्रोस, जेब्रूला या आम भाषा में जेब्रा खच्चर भी कहा जाता है. भले ही इसमें घोड़े और जेब्रा दोनों के गुण मौजूद होते हैं लेकिन गुणसूत्रों (Chromosomes) की असंगति के कारण जोर्स आमतौर पर बांझ (Infertile) होता है और जीवनभर संतान पैदा नहीं कर सकता.

Advertisement

2.क्या होती है जोर्स की विशेषताएं?

क्या होती है जोर्स की विशेषताएं?
2

जोर्स आमतौर पर अपने माता यानी घोड़ी से आकार, कद और शरीर की बनावट लेता है. इसकी ऊंचाई कंधों तक लगभग 51 से 64 इंच होती है और वजन करीब 500 से 900 पाउंड तक हो सकता है. इसके शरीर पर खासकर पैरों, गर्दन, कूल्हों और कभी-कभी चेहरे पर जेब्रा जैसी काली-सफेद धारियां दिखाई देती हैं. शरीर का रंग अक्सर गहरा भूरा, काला या हल्का भूरा होता है.
 

3.कितने साल तक जीवित रहता है जोर्स?

कितने साल तक जीवित रहता है जोर्स?
3

जोर्स के अयाल खुरदुरे होते हैं, पैर मजबूत और मांसल होते हैं और खुर बेहद सख्त होते हैं. इनकी आंखें बड़ी और लंबी पलकों वाली होती हैं. ये जानवर लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और औसतन 15 से 30 साल तक जीवित रहते हैं.

4.क्यों बांझ होता है जोर्स?

क्यों बांझ होता है जोर्स?
4

जोर्स के बांझ होने का मुख्य कारण इसकी आनुवंशिक संरचना है. घोड़े में 64 क्रोमोसोम होते हैं जबकि जेब्रा की अलग-अलग प्रजातियों में यह संख्या 32 से 46 के बीच होती है. जब इन दोनों का प्रजनन होता है तो जोर्स में आमतौर पर 54 क्रोमोसोम बनते हैं जो एक विषम (Odd) संख्या है. यही वजह है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं हो पाती.

TRENDING NOW

5.क्या है हाल्डेन का नियम?

क्या है हाल्डेन का नियम?
5

इस कारण हाल्डेन के नियम (Haldane’s Rule) के अनुसार ज़ोर्स के नर लगभग हमेशा बांझ होते हैं और मादा जोर्स में भी संतान पैदा करने की क्षमता बेहद दुर्लभ होती है. यही स्थिति दूसरे जेब्रॉइड्स (Zebroids) में भी देखी जाती है.

6.जोर्स का इतिहास

जोर्स का इतिहास
6

जोर्स का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है. सबसे शुरुआती दर्ज हाइब्रिड प्रयोग 1815 में लॉर्ड मॉर्टन ने किया थ जिसमें क्वाग्गा (जेब्रा की एक विलुप्त प्रजाति) और अरबी घोड़ी का प्रजनन हुआ. इस प्रयोग ने चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों की भी रुचि बढ़ाई.

7.बोअर युद्ध में क्यों किया गया था जोर्स का इस्तेमाल?

बोअर युद्ध में क्यों किया गया था जोर्स का इस्तेमाल?
7

दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान जोर्स का इस्तेमाल खासतौर पर इसलिए किया गया क्योंकि जेब्रा में त्सेत्से मक्खी से फैलने वाली बीमारियों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध पाया जाता है. इसी गुण को ध्यान में रखकर जोर्स को परिवहन और काम के लिए विकसित किया गया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
MORE
Advertisement