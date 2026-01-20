स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

CM योगी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, ये पहचान- दिग्विजय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ग्रेटर नोएडा- इंजीनियर मौत मामले पर बड़ी खबर, नोएडा-नाले से कार को बाहर निकाला गया | जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया
जया पाण्डेय | Jan 20, 2026, 05:54 PM IST
1.समुद्री जीव की वो आदत जिसे जानकर सकते में आए साइंटिस्ट
दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जो अपने अनोखे व्यवहार से वैज्ञानिकों को लगातार चौंकाते रहते हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे समुद्री जीव की खास आदत का पता लगाया है, जिसने लंबे समय से चली आ रही जैविक मान्यताओं को चुनौती दे दी है. ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एपॉलेट शार्क (Epaulette Shark) पर किए गए एक अध्ययन से सामने आया है कि यह शार्क पर्यावरणीय तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति में भी प्रजनन करती रहती है और इसके लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती.
(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)
2.वैज्ञानिकों ने एपॉलेट शार्क के प्रजनन को लेकर क्या खोजा?
यह अध्ययन Biology Open नाम की वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. शोध के अनुसार जहां अधिकांश जीव तनाव या भोजन की कमी के समय प्रजनन रोक देते हैं, वहीं एपॉलेट शार्क इस नियम से अलग व्यवहार करती है. एपॉलेट शार्क अपने पंखों की मदद से समुद्र की सतह पर चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है. शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास रहने वाली वयस्क मादा एपॉलेट शार्क का अध्ययन किया. इस अध्ययन का नेतृत्व डॉ. कैरोलिन व्हीलर ने किया.
3.प्रजनन के दौरान इस शार्क में ज्यादा नहीं होती ऊर्जा की खपत
रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने अंडे देने की अवस्था में शार्क की चयापचय ऊर्जा यानी Metabolic Energy को मापा. आमतौर पर अंडे देने वाले जीवों में इस दौरान ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है. लेकिन इस अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात सामने आई. अंडे देने के समय भी एपॉलेट शार्क के ऊर्जा उपयोग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई.
4.पारंपरिक प्रजनन जीव विज्ञान के सिद्धांतों से उलट है मामला
यह खोज पारंपरिक प्रजनन जीव विज्ञान के सिद्धांतों के बिल्कुल उलट है. जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जोडी रमर के अनुसार प्रजनन का मतलब एक नए जीवन का निर्माण होता है, जो आमतौर पर शरीर से ज्यादा ऊर्जा की मांग करता है. इसके बावजूद एपॉलेट शार्क में ऊर्जा उत्पादन स्थिर बना रहा. इससे संकेत मिलता है कि इस शार्क में एक खास तरह का जैविक अनुकूलन मौजूद है, जो उसे प्रजनन के दौरान बेहद कुशल बनाता है.
5.पर्यावरणीय तनाव में इस खोज का क्या महत्व है?
समुद्र के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर की कई समुद्री प्रजातियां खतरे में हैं. सामान्य तौर पर देखा गया है कि तनाव की स्थिति में जानवर प्रजनन की बजाय अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं. भोजन की कमी और तापमान में बदलाव अक्सर प्रजनन को रोक देता है. लेकिन एपॉलेट शार्क इस मामले में अलग दिखाई देती है.
6.प्रवाल भित्तियों के लिए स्वस्थ शार्क आबादी क्यों जरूरी है?
एपॉलेट शार्क प्रवाल भित्ति (Coral Reef) पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं. शार्क शिकार की आबादी को नियंत्रित करके समुद्री संतुलन बनाए रखती हैं. अगर शार्क की संख्या घटती है तो इसका सीधा असर प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. निरंतर और स्थिर प्रजनन शार्क की आबादी को बनाए रखने में मदद करता है. इससे समुद्री जैव विविधता को लाभ मिलता है और पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनी रहती है.
