स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

1 . समुद्री जीव की वो आदत जिसे जानकर सकते में आए साइंटिस्ट

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जो अपने अनोखे व्यवहार से वैज्ञानिकों को लगातार चौंकाते रहते हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे समुद्री जीव की खास आदत का पता लगाया है, जिसने लंबे समय से चली आ रही जैविक मान्यताओं को चुनौती दे दी है. ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एपॉलेट शार्क (Epaulette Shark) पर किए गए एक अध्ययन से सामने आया है कि यह शार्क पर्यावरणीय तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति में भी प्रजनन करती रहती है और इसके लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती.

(नोट- सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)