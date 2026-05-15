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लाल नहीं, नीला-पीला और हरा होता है इन जीवों का खून, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

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लाल नहीं, नीला-पीला और हरा होता है इन जीवों का खून, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

अक्सर लोग सोचते होंगे कि दुनिया में सभी जीवों का खून इंसानों की तरह लाल ही होता होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई जीव हैं, जिनका खून पीला, नीला और हरा है. आइए जानते हैं कि वो जीव कौन से हैं.

मोहम्मद साबिर | May 15, 2026, 07:40 PM IST

1.ऑक्टोपस (Octopus)

ऑक्टोपस (Octopus)
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समुद्री जीव ऑक्टोपस का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. आपको हैरानी होगी कि इस आठ पैर वाले जीव का खून नीले रंग का होता है. ऐसा हेमोसाइनिन नामक प्रोटीन के कारण होता है.
 

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2.सी-कुकुम्बर (Sea cucumber)

सी-कुकुम्बर (Sea cucumber)
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सी-कुकुम्बर भी समुद्री जीव है, और इस जीव का खून पीले रंग का होता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं. 
 

3.पीनट वॉर्म (Sipuncula)

पीनट वॉर्म (Sipuncula)
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पीनट वॉर्म नाम के इस कीड़े का रंग बैगनी होता है. लेकिन हिमोरिथरीन नाम के प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, तो खून का रंग बैगनी और कभी-कभी गुलाबी भी हो जाता है. 
 

4.गिरगिट (Chameleon)

गिरगिट (Chameleon)
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न्यू गिनिया नाम के इस गिरगिट के खून का रंग हरा होता है. हालांकि, इसकी मांसपेशियां और जीभ भी हरे रंग की होती हैं. 
 

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5.क्रोकोडाइल आइसफिश (Crocodile Icefishes)

क्रोकोडाइल आइसफिश (Crocodile Icefishes)
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अंटार्कटिक की गहराई में पाई जाने वाली क्रोकोडाइल आइसफिश का खून रंगहीन और पारदर्शी होता है. दरअसल, इस मछली के खून में हेमोग्लोबिन और हेमोसाइनिन नहीं होता है, जिसके उसके खून का रंग नहीं होता. 
 

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