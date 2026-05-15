लाल नहीं, नीला-पीला और हरा होता है इन जीवों का खून, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

5 . क्रोकोडाइल आइसफिश (Crocodile Icefishes)

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अंटार्कटिक की गहराई में पाई जाने वाली क्रोकोडाइल आइसफिश का खून रंगहीन और पारदर्शी होता है. दरअसल, इस मछली के खून में हेमोग्लोबिन और हेमोसाइनिन नहीं होता है, जिसके उसके खून का रंग नहीं होता.

