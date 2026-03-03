ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

साइंस
1.दुनिया के 5 सबसे बड़े तारे
हम अक्सर सूरज को बहुत बड़ा समझते हैं. यह सच भी है कि सूर्य इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं. लेकिन जब हम अपने सौरमंडल से बाहर ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें ऐसे तारे मिलते हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं. आधुनिक टेलिस्कोप और स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स इन विशाल तारों का पहले से ज्यादा सटीक अध्ययन कर पा रहे हैं.
2.UY Scuti
सबसे प्रसिद्ध विशाल तारों में से एक है UY Scuti. यह स्कूटम तारामंडल में स्थित एक लाल सुपरजायंट तारा है और पृथ्वी से लगभग 9,000 से 9,500 प्रकाश वर्ष दूर माना जाता है. इसके त्रिज्या का अनुमान हमारे सूरज से लगभग 1,700 गुना तक लगाया गया है. अगर UY Scuti को हमारे सौरमंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसकी सतह शनि ग्रह की कक्षा तक फैल सकती है. यह तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में है और भविष्य में सुपरनोवा विस्फोट के रूप में समाप्त हो सकता है.
3.WOH G64
एक और विशाल तारा है WOH G64, जो हमारी आकाशगंगा के पास स्थित Large Magellanic Cloud नाम की छोटी आकाशगंगा में पाया जाता है. इसका आकार सूरज से लगभग 1,500 गुना तक माना जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसके चारों ओर धूल और गैस का घना बादल मौजूद है. यह धूल तारे की बाहरी परतों से निकल रही सामग्री है, जो दर्शाती है कि यह तारा भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है. इसे देखने और समझने के लिए वैज्ञानिक इंफ्रारेड टेलिस्कोप का उपयोग करते हैं क्योंकि सामान्य दृश्य प्रकाश इस धूल के पार नहीं जा पाता.
4.WOH S170
इसी Large Magellanic Cloud में पाया जाने वाला WOH S170 भी एक विशाल लाल सुपरजायंट तारा है. इसका अनुमानित आकार सूरज से लगभग 1,400 से 1,500 गुना तक हो सकता है. हालांकि इसकी स्टडी UY Scuti या WOH G64 जितनी विस्तार से नहीं हुई है, लेकिन इसका विशाल आकार इसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात तारों में शामिल करता है. ऐसे तारे अपने जीवन के आखिरी चरण में अस्थिर हो जाते हैं और भारी मात्रा में पदार्थ अंतरिक्ष में छोड़ते रहते हैं.
5.RSGC1-F01
हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित RSGC1-F01 भी एक अत्यंत विशाल तारा है. यह स्कूटम क्षेत्र में एक घने स्टार क्लस्टर का हिस्सा है. इसका आकार लगभग 1,400 से 1,500 गुना सूर्य की त्रिज्या के बराबर आंका गया है. अगर यह तारा सूरज की जगह होता तो इसकी बाहरी सतह बृहस्पति की कक्षा से भी आगे तक फैल सकती थी. एक स्टार क्लस्टर में मौजूद होने के कारण वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका मिलता है कि बड़े तारे समूह में कैसे विकसित होते हैं और एक-दूसरे के गुरुत्वाकर्षण और गैस वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं.
6.HD 269551
इसी तरह HD 269551 भी Large Magellanic Cloud में पाया जाने वाला एक विशाल लाल सुपरजायंट तारा है. इसका आकार सूरज से लगभग 1,400 गुना तक माना जाता है. यह भी अस्थिर अवस्था में है और तेजी से अपना द्रव्यमान खो रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में यह तारा सुपरनोवा विस्फोट के साथ अपना जीवन समाप्त कर सकता है.
