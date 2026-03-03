ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

3 . WOH G64

एक और विशाल तारा है WOH G64, जो हमारी आकाशगंगा के पास स्थित Large Magellanic Cloud नाम की छोटी आकाशगंगा में पाया जाता है. इसका आकार सूरज से लगभग 1,500 गुना तक माना जाता है. इसकी खास बात यह है कि इसके चारों ओर धूल और गैस का घना बादल मौजूद है. यह धूल तारे की बाहरी परतों से निकल रही सामग्री है, जो दर्शाती है कि यह तारा भी अपने जीवन के अंतिम चरण में है. इसे देखने और समझने के लिए वैज्ञानिक इंफ्रारेड टेलिस्कोप का उपयोग करते हैं क्योंकि सामान्य दृश्य प्रकाश इस धूल के पार नहीं जा पाता.

(Image: Wikimedia Commons)