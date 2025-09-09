ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
साइंस

आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे लंबे पूंछ वाले जानवरों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि इतने लंबे पूंछ उनके लिए क्यों जरूरी हैं...

जया पाण्डेय | Sep 09, 2025, 11:01 AM IST

1.किस काम आती है लंबी पूंछ?

किस काम आती है लंबी पूंछ?
1

जानवरों की पूंछ केवल सुंदरता के लिए नहीं होतीं बल्कि ये संतुलन, संचार और अस्तित्व जैसी चीजों के लिए भी जरूरी हैं. जानवरों की कई प्रजातियों में लंबी पूंछ पाई जाती है जो फुर्ती और बचाव के साथ-साथ अपने प्रदर्शन से साथी को आकर्षित करने में भी सहायक हैं. कुछ मामलों में पूंछ रक्षा के लिए भी जरूरी हैं जो शिकारियों का ध्यान भटकाते हैं और खतरे का संकेत देते हैं.  

2.इन जानवरों की होती है सबसे लंबी पूंछ

इन जानवरों की होती है सबसे लंबी पूंछ
2

दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों से लेकर अफ्रीका के खुले सवाना तक विविध आवासों में पाई जाने वाली ये लंबी अद्भुत पूंछें प्रकृति की सरलता को दिखाती हैं. उनकी लंबाई और बहुमुखी प्रतिभा उन्हें वन्यजीवों में सबसे आकर्षक अनुकूलनों में से एक बनाती है, जो विकास की रचनात्मकता और कार्यात्मक विविधता को दर्शाती है.

3.जिराफ

जिराफ
3

जिराफ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है लेकिन उनकी पूंछ भी अद्भुत है. इसकी लंबाई में इसकी शिखा भी शामिल है जो 8 फीट तक होती है और यह जिराफ की लंबी गर्दन और शरीर से मक्खियों और कीड़ों को दूर भगाने में मदद करती है. ये दूसरे जिराफ से संवाद करने और शिकारियों से बचने के लिए तेज गति से चलते समय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है.

4.एशियाई लंबी पूंछ वाला मकाक

एशियाई लंबी पूंछ वाला मकाक
4

इन बंदरों की पूंछ इसके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है. पेड़ों के बीच छलांग लगाते समय उनकी पूंछ संतुलन देती है. इस पूंछ की मदद से वह बाकी बंदरों से बातचीत भी करते हैं. इसके अलावा यह प्रभुत्व का संकेत देने, दूसरों को खतरे के प्रति सचेत करने और उनकी चपलता के लिए भी जिम्मेदार होता है.

5.चिनचिला

चिनचिला
5

चिनचिला छोटे चूहे होते हैं जिनकी पूंछ लंबी और घनी होती है और यह कभी-कभी उनके शरीर की आधी लंबाई से भी ज्यादा होती है. ये पूंछ चट्टानी सतहों पर कूदते समय संतुलन बनाए रखने और दूसरे चिनचिलाओं से संवाद करने में भी मददगार होता है. वह पूंछ की फड़फड़ाहट से सतर्कता का संकेत भी देते हैं.

6.गोल्डन लायन तामारिन

गोल्डन लायन तामारिन
6

ब्राज़ील के इस छोटे से प्राइमेट की एक पूंछ होती है जो इसे एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है. यह लंबी पूंछ घने वर्षावनों में आवागमन के लिए बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा यह संचार, समन्वय और जीवनयापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे ये फुर्तीले बंदर कुशलतापूर्वक भोजन की तलाश कर पाते हैं और शिकारियों से जल्दी बच निकलते हैं.

7.शेर

शेर
7

शेर की पूंछ 3 फ़ीट तक लंबी हो सकती है जिसके आखिर में बालों का एक खास गुच्छा होता है. शिकार करते समय तेज़ गति से पीछा करने और अचानक मुड़ने के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करने के अलावा शेर अपनी पूंछ का इस्तेमाल संवाद के लिए भी करते हैं. पूंछ को फड़फड़ाना, मोड़ना या ऊपर उठाना झुंड के दूसरे सदस्यों को आक्रामकता, चंचलता या सतर्कता जैसे इरादों का संकेत दे सकता है.

