ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

1 . किस काम आती है लंबी पूंछ?

1

जानवरों की पूंछ केवल सुंदरता के लिए नहीं होतीं बल्कि ये संतुलन, संचार और अस्तित्व जैसी चीजों के लिए भी जरूरी हैं. जानवरों की कई प्रजातियों में लंबी पूंछ पाई जाती है जो फुर्ती और बचाव के साथ-साथ अपने प्रदर्शन से साथी को आकर्षित करने में भी सहायक हैं. कुछ मामलों में पूंछ रक्षा के लिए भी जरूरी हैं जो शिकारियों का ध्यान भटकाते हैं और खतरे का संकेत देते हैं.