ये हैं दुनिया के 3 आदमखोर सांप, इंसानों को भी बना लेते हैं अपना निवाला

साइंस
जया पाण्डेय | Sep 15, 2025, 02:11 PM IST
1.इंसानों को आहार बना लेते हैं ये सांप
सांपों से लोग लंबे समय तक लोग भयभीत रहे हैं. हालांकि इंसानों को अपना आहार बनाने की घटनाएं दुर्लभ हैं लेकिन कुछ प्रजातियां मनुष्यों का शिकार करने में सक्षम होती है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ सांपों से मिलवाने जा रहे हैं.
(सभी तस्वीरें- विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)
2.ये सांप इंसानों को समझ लेते हैं शिकार
सबसे बड़े सांप जैसे अजगर और एनाकोंडा भी आमतौर पर चूहों, पक्षियों और छोटे से मध्यम आकार के जानवरों को अपना आहार बनाते हैं. हालांकि कभी-कभी सांप किसी मनुष्य को अपना प्राकृतिक शिकार समझ लेता है या फिर भोजन की कमी के कारण उनपर हमला कर देता है. यह अक्सर ऐसे जगहों पर होता है जहां सांपों के आवासों में मानव अतिक्रमण की संभावना होती है.
3.रेटिकुलेटेड पाइथन
रेटिकुलेटेड पाइथन (मलयोपाइथन रेटिकुलैटस) को दुनिया का सबसे लंबा सांप होने का खिताब हासिल है. यह अक्सर 30 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता है. यह अजगर दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों, दलदलों और घास के मैदानों में अक्सर मानव बस्तियों के आस-पास पाया जाता है.
4.इंसान को कब बनाया निवाला?
साल 2024 में इंडोनेशिया के कलेमपांग गांव में एक 16 फुट लंबे रेटिकुलेटेड पाइथन ने एक महिला को पूरी तरह निगल लिया था. 2017 के बाद से इस जगह पर में यह पांचवीं ऐसी घटना थी जिसमें किसी सांप ने इंसान को अपना आहार बनाया हो.
5.अफ्रीकन रॉक पाइथन
अफ्रीकन रॉक पाइथन ( पाइथन सेबे ) अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में पाए जाते हैं. ये भी आकार में बहुत लंबे होते हैं अक्सर इनकी लंबाई 20 फीट से अधिक होती है.
6.10 साल के बच्चे को बनाया था आहार
2002 में साउथ अफ्रीका के डरबन में एक अफ़्रीकी रॉक पाइथन ने एक 10 साल के बच्चे को अपना आहार बनाया था. साल 2013 में कनाडा के न्यू ब्रंसविक के कैंपबेल्टन में एक पालतू फ़्रीकी रॉक पाइथन ने दो छोटे लड़कों की जान ले ली थी.
7.ग्रीन एनाकोंडा
दुनिया के सबसे भारी सांप के रूप में पहचान रखने वाले ग्रीन एनाकोंडा (यूनेक्टेस म्यूरिनस) दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों और दलदलों में पाए जाते हैं. हालांकि एनाकोंडा के मनुष्यों को खाने के मामले कम ही है लेकिन उनका 20 फीट और 200 पाउंड से ज़्यादा का विशाल आकार उन्हें एक संभावित खतरा बनाता है.
