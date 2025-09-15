ये हैं दुनिया के 3 आदमखोर सांप, इंसानों को भी बना लेते हैं अपना निवाला

2 . ये सांप इंसानों को समझ लेते हैं शिकार

सबसे बड़े सांप जैसे अजगर और एनाकोंडा भी आमतौर पर चूहों, पक्षियों और छोटे से मध्यम आकार के जानवरों को अपना आहार बनाते हैं. हालांकि कभी-कभी सांप किसी मनुष्य को अपना प्राकृतिक शिकार समझ लेता है या फिर भोजन की कमी के कारण उनपर हमला कर देता है. यह अक्सर ऐसे जगहों पर होता है जहां सांपों के आवासों में मानव अतिक्रमण की संभावना होती है.