ये हैं NASA के Indian स्पेस वॉरियर्स, जानें सुनीता विलियम्स से राजा चारी तक की अंतरिक्ष गाथा

6 . राजा चारी

भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा ने चुना था. उनका जन्म तेलंगाना में जन्मे भारतीय पिता के यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था. एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने यूएस एयरफोर्स एकेडमी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एमआईटी में दाखिला लिया. अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी वायु सेना में एक पायलट के रूप में उड़ान भरी थी. राजा चारी ने 2021 में ISS के लिए नासा स्पेसएक्स के क्रू-3 मिशन में भाग लिया था. वह कई भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रेरणा हैं.

