ये हैं NASA के Indian स्पेस वॉरियर्स, जानें सुनीता विलियम्स से राजा चारी तक की अंतरिक्ष गाथा

साइंस
जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 09:07 AM IST
1.नासा में भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स
भारत ने हमेशा से ही ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने स्पेस रिसर्च में योगदान दिया है और कई भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा में अपनी पहचान बनाई है. इन एस्ट्रोनॉट्स ने न केवल बड़ी सफलता हासिल की है बल्कि अपनी लगन और कड़ी मेहनत से लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है.
2.इन भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट्स ने नासा में रचा इतिहास
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला से लेकर 2024 में पृथ्वी पर लौटने से पहले रिकॉर्ड 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली सुनीता विलियम्स तक इन भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की यात्राएं उल्लेखनीय हैं. राजा चारी और सिरीशा बंदला जैसे दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट्स ने भी अंतरिक्ष अभियानों में अहम भूमिका निभाई है.
3.सुनीता विलियम्स
अमेरिका के ओहायो में जन्मी सुनीता विलियम्स एक भारतीय-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं. उन्होंने फिजिक्स में शिक्षा हासिल की और बाद में यूएस नवल एकेडमी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. 1998 में नासा में शामिल हुईं सुनीता अंतरिक्ष में 300 से ज़्यादा दिन बिताने के बाद सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक बन गईं. इसके अलावा उन्होंने महिला एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी रिकॉर्ड बनाए हैं. दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एस्ट्रोनॉट्स आज भी उनकी उपलब्धियों, साहस और समर्पण से प्रेरित होते हैं.
4.कल्पना चावला
अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थीं. हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना कम उम्र से ही उड़ान का गहरा शौक था. आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने से पहले उन्होंने भारत में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. वह नासा में शामिल हुईं और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के बाद अंतरिक्ष यात्री बन गईं. कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया मिशन की सदस्य थीं लेकिन 2003 में कोलंबिया दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई. भारत और विदेशों में लाखों युवा आज भी उनकी विरासत से प्रेरित हैं.
5.सिरीशा बंदला
भारत के आंध्र प्रदेश में जन्मी सिरीशा बंदला एक भारतीय-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो बाद में अमेरिका चली गईं. वर्जिन गैलेक्टिक में शामिल होने से पहले उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में काम किया और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. 2021 में एक प्राइवेट स्पेस टूरिज्म मिशन के तहत वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनीं.
6.राजा चारी
भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा ने चुना था. उनका जन्म तेलंगाना में जन्मे भारतीय पिता के यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था. एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने यूएस एयरफोर्स एकेडमी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एमआईटी में दाखिला लिया. अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी वायु सेना में एक पायलट के रूप में उड़ान भरी थी. राजा चारी ने 2021 में ISS के लिए नासा स्पेसएक्स के क्रू-3 मिशन में भाग लिया था. वह कई भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रेरणा हैं.
