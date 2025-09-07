प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 11:38 AM IST
1.ब्रूड पैरासाइट हैं ये 5 पक्षी
अधिकांश पक्षी अपने बच्चों का खुद पालन-पोषण और सुरक्षा करते हैं, वहीं कुछ प्रजातियां ब्रूड पैरासाइट के रूप में दूसरी प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं और उन्हें दूसरे पक्षियों के भरोसे छोड़ देते हैं. ये परजीवी पक्षी दूसरे पक्षियों को अंडे सेने और देखभाल की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करके अपना अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं.
2.इंडिगोबर्ड
अफ़्रीका का मूल निवासी इंडिगोबर्ड विडुइडे परिवार से संबंधित है और परजीविता में माहिर है. ये पक्षी एस्ट्रिलिड फ़िंच विशेष रूप से फ़ायर फ़िंच के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं. ये मेज़बान के अंडों को नष्ट नहीं करते बल्कि अपने अंडों को मेजबान के अंडों के साथ मिला देते हैं. अंडे से निकलने के बाद इंडिगोबर्ड के चूज़े अपनी मेज़बान प्रजाति की आवाज़ों और उनके खाने पीने की नकल करते हैं.
3.कोयल
यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली कोयल शिकारी पक्षियों की आवाज़ की नकल करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है. ऐसा करके कोयल 100 से ज़्यादा मेज़बान प्रजातियों जिनमें वार्बलर, रॉबिन और पिपिट शामिल हैं, के घोंसलों तक पहुंच पाती है. अंडे से निकलने के बाद इनके चूजे क्सर मेज़बान के अंडों या चूज़ों को घोंसले से बाहर धकेल देता है.
4.हनीगाइड
हनीगाइड अफ्रीका, एशिया और हिमालय में पाए जाने वाले अनोखे पक्षी हैं. मादा हनीगाइड अपने अंडों को वार्बलर और स्टार्लिंग जैसे पक्षियों के घोंसलों में देती है. वे अपने अंडे अलग-अलग पक्षियों के घोंसलों में देती हैं. अंडे से निकलने के बाद हनीगाइड चूजा अक्सर अपनी तीखी, हुकदार चोंच से मेजबान के बच्चों को मार डालता है या उसके अंडों को नष्ट कर देता है.
5.भूरे सिर वाला काउबर्ड
भूरे सिर वाला काउबर्ड (मोलोथ्रस एटर) उत्तरी अमेरिका में सबसे कुख्यात ब्रूड परजीवियों में से एक है. यह छोटा पक्षी 220 से ज़्यादा प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे देने के लिए जाना जाता है. काउबर्ड के अंडे से बच्चे निकलने के बाद बच्चा काउबर्ड अक्सर मेज़बान के चूज़ों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है और भोजन की सुरक्षा में बेहतर होता है जिसके कारण मेज़बान के बच्चे अक्सर भूखे मर जाते हैं.
6.काले सिर वाली बत्तख
दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी काले सिर वाली बत्तख कुछ अधिक आक्रामक प्रजातियों की तुलना में अपेक्षाकृत शांत प्रजनन परजीवी है. इस प्रजाति की मादाएं बत्तखों, कूटों और कभी-कभी गल के घोंसलों में अपने अंडे देती हैं. इसके बच्चे मेज़बान के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि अंडे से निकलने के तुरंत बाद अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं और तुरंत घोसला छोड़ देते हैं.
