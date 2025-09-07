FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्‍यता

Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

HomePhotos

साइंस

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

आज हम आपको उन 5 पक्षियों के बारे में बताएंगे जो अपने बच्चों को पालने और उनकी सुरक्षा के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करते हैं. इनका जीवित रहना अक्सर चालाकी, अनुकूलन और अनजान पालक माता-पिता की सहज प्रवृत्ति का दोहन करने पर निर्भर करता है.

जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 11:38 AM IST

1.ब्रूड पैरासाइट हैं ये 5 पक्षी

ब्रूड पैरासाइट हैं ये 5 पक्षी
1

अधिकांश पक्षी अपने बच्चों का खुद पालन-पोषण और सुरक्षा करते हैं, वहीं कुछ प्रजातियां ब्रूड पैरासाइट के रूप में दूसरी प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं और उन्हें दूसरे पक्षियों के भरोसे छोड़ देते हैं.  ये परजीवी पक्षी दूसरे पक्षियों को अंडे सेने और देखभाल की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करके अपना अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं.

Advertisement

2.इंडिगोबर्ड

इंडिगोबर्ड
2

अफ़्रीका का मूल निवासी इंडिगोबर्ड विडुइडे परिवार से संबंधित है और परजीविता में माहिर है. ये पक्षी एस्ट्रिलिड फ़िंच विशेष रूप से फ़ायर फ़िंच के घोंसलों में अपने अंडे देते हैं. ये मेज़बान के अंडों को नष्ट नहीं करते बल्कि अपने अंडों को मेजबान के अंडों के साथ मिला देते हैं. अंडे से निकलने के बाद इंडिगोबर्ड के चूज़े अपनी मेज़बान प्रजाति की आवाज़ों और उनके खाने पीने की नकल करते हैं.

3.कोयल

कोयल
3

यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली कोयल शिकारी पक्षियों की आवाज़ की नकल करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है. ऐसा करके कोयल 100 से ज़्यादा मेज़बान प्रजातियों जिनमें वार्बलर, रॉबिन और पिपिट शामिल हैं, के घोंसलों तक पहुंच पाती है. अंडे से निकलने के बाद इनके चूजे क्सर मेज़बान के अंडों या चूज़ों को घोंसले से बाहर धकेल देता है.

4.हनीगाइड

हनीगाइड
4

हनीगाइड अफ्रीका, एशिया और हिमालय में पाए जाने वाले अनोखे पक्षी हैं. मादा हनीगाइड अपने अंडों को वार्बलर और स्टार्लिंग जैसे पक्षियों के घोंसलों में देती है. वे अपने अंडे अलग-अलग पक्षियों के घोंसलों में देती हैं. अंडे से निकलने के बाद हनीगाइड चूजा अक्सर अपनी तीखी, हुकदार चोंच से मेजबान के बच्चों को मार डालता है या उसके अंडों को नष्ट कर देता है.

TRENDING NOW

5.भूरे सिर वाला काउबर्ड

भूरे सिर वाला काउबर्ड
5

भूरे सिर वाला काउबर्ड (मोलोथ्रस एटर) उत्तरी अमेरिका में सबसे कुख्यात ब्रूड परजीवियों में से एक है. यह छोटा पक्षी 220 से ज़्यादा प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे देने के लिए जाना जाता है. काउबर्ड के अंडे से बच्चे निकलने के बाद बच्चा काउबर्ड अक्सर मेज़बान के चूज़ों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है और भोजन की सुरक्षा में बेहतर होता है जिसके कारण मेज़बान के बच्चे अक्सर भूखे मर जाते हैं. 

6.काले सिर वाली बत्तख

काले सिर वाली बत्तख
6

दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी काले सिर वाली बत्तख कुछ अधिक आक्रामक प्रजातियों की तुलना में अपेक्षाकृत शांत प्रजनन परजीवी है. इस प्रजाति की मादाएं बत्तखों, कूटों और कभी-कभी गल के घोंसलों में अपने अंडे देती हैं. इसके बच्चे मेज़बान के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि अंडे से निकलने के तुरंत बाद अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं और तुरंत घोसला छोड़ देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE