प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

5 . भूरे सिर वाला काउबर्ड

5

भूरे सिर वाला काउबर्ड (मोलोथ्रस एटर) उत्तरी अमेरिका में सबसे कुख्यात ब्रूड परजीवियों में से एक है. यह छोटा पक्षी 220 से ज़्यादा प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे देने के लिए जाना जाता है. काउबर्ड के अंडे से बच्चे निकलने के बाद बच्चा काउबर्ड अक्सर मेज़बान के चूज़ों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है और भोजन की सुरक्षा में बेहतर होता है जिसके कारण मेज़बान के बच्चे अक्सर भूखे मर जाते हैं.