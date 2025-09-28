इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 28, 2025, 12:25 PM IST
1.ये हैं सबसे लंबी जुबान वाले 5 जानवर
प्रकृति अनोखे और खूबसूरत जीवों से भरा पड़ा है. लंबे कानों से लेकर लंबी जीभ तक हर जानवर की कुछ खासियतें होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं और उन्हें किसी न किसी तरह से जीवन जीने में मदद करती हैं. कुछ जानवरों ने आश्चर्यजनक रूप से लंबी जीभ विकसित कर ली है जो उनके अस्तित्व में अहम भूमिका निभाती है.
(Image Credit: M. Tschapka/Wikimedia Commons)
2.गिरगिट
गिरगिट अपनी जीभ के लिए मशहूर हैं जो उनके शरीर से भी लंबी मानी जाती है. उनकी जीभ बिजली की रफ्तार से 60 मील प्रति घंटे तक दूर बैठे कीड़ों को पकड़ने के लिए बाहर निकलती है. इसकी चिपचिपी नोक एक सफल शिकार की गारंटी देती है और किसी भी कीड़े को पकड़ना उनके लिए आसान बना देती है.
3.ट्यूब-लिप्ड नेक्टर बैट
इस छोटे से इक्वाडोरियन चमगादड़ की जीभ उसके शरीर से डेढ़ गुना लंबी होती है, जो स्तनधारियों में शरीर के आकार के हिसाब से सबसे लंबी जीभ है. जीभ उसकी पसलियों के पिंजरे में मुड़ जाती है और इसका इस्तेमाल नलिकाकार फूलों में रस निचोड़ने के लिए किया जाता है.
4.जायंट आंटइटर
जायंट आंटइटर की जीभ 2 फीट लंबी होती है. हालांकि उनके दांत नहीं होते इसलिए वे अपनी चिपचिपी और संकरी जीभ का इस्तेमाल चींटियों के टीलों और दीमक के ढेरों से हर दिन हजारों कीड़े खाने के लिए करते हैं.
5.जिराफ
जिराफ की जीभ 21 इंच तक लंबी हो सकती है और यह पकड़ने में भी सक्षम होती है. यह लंबे और कांटेदार पेड़ों के पत्तों को भी अपने चपेट में ले सकती है. इसका गहरा रंग लंबे समय तक भोजन करते रहने पर धूप से होने वाली जलन से बचाता है.
6.ओकापी
जिराफ़ की तरह ओकापी की भी 14 इंच लंबी जीभ होती है जो इतनी लचीली होती है कि वे अपने कान और आंखें तक चाट सकते हैं. इस जानवर की लंबी जीभ घने जंगलों में पत्तियों को खाने के काम आती है.
