इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

4 . ब्रेडेड पिग

ब्रेडेड पिग दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी है. इसके थूथन के चारों ओर मोटे बाल होते हैं जो बेतरतीब दाढ़ी जैसा दिखता है. अपने पतले धड़ और लंबे सिर के लिए जाना जाने वाला यह सूअर सूखे मौसम में बोर्नियो के समुद्र तटों पर फल, मेवे, कवक, जड़ें और यहां तक कि केकड़े भी खोजता है.