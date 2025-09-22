इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें
साइंस
जया पाण्डेय | Sep 22, 2025, 04:54 PM IST
1.ये हैं मूंछों वाले 5 जानवर
जानवरों के साम्राज्य में चेहरे के बाल उन्हें बातचीत से लेकर जिंदा रहने की रणनीतियों तक में काम आते हैं. कुछ जानवर अपनी मूंछों की मदद से समुद्र तल पर भोजन का पता लगाते हैं तो कुछ इनका इस्तेमाल सामाजिक संपर्क के लिए करते हैं.
2.वालरस
वालरस एक विशाल समुद्री स्तनपायी है जिसकी घनी और मुंह के ऊपर लटकती हुई मूंछें होती हैं. इसकी 400-700 संवेदनशील बाल रक्त और तंत्रिकाओं से भरपूर होती हैं और समुद्र तल पर भोजन का पता लगाने में मदद करती हैं.
3.एंपरर तामारिन
एंपरर तामारिन दक्षिण-पश्चिमी अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला एक आकर्षक प्राइमेट है. इसकी लंबी, सफ़ेद मूंछें इसके भूरे बालों और लाल पूंछ के साथ मेल खाती हैं. इसकी ठुड्डी पर सफेद बाल इसके अनोखे रूप को पूरा करते हैं. इस जानवर के चेहरे के बाल उनकी प्रजाति को पहचानने में मदद करते हैं.
4.ब्रेडेड पिग
ब्रेडेड पिग दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी है. इसके थूथन के चारों ओर मोटे बाल होते हैं जो बेतरतीब दाढ़ी जैसा दिखता है. अपने पतले धड़ और लंबे सिर के लिए जाना जाने वाला यह सूअर सूखे मौसम में बोर्नियो के समुद्र तटों पर फल, मेवे, कवक, जड़ें और यहां तक कि केकड़े भी खोजता है.
5.आरंगुटान
आरंगुटान अपने नारंगी रंग के बालों के लिए जाने जाते हैं और इसके थूथन के आसपास खास बाल उगते हैं. इसकी दाढ़ी प्रभुत्व का संकेत देती है और मादाओं को आकर्षित करती है. मादाओं में भी दाढ़ी देखने को मिलती है लेकिन यह कम स्पष्टता से दिखाई देती है.