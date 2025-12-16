इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम

6 . नदी का ऊदबिलाव

6

नदी के ऊदबिलाव अपने लंबे, मुलायम भीतरी फर के सहारे पानी में तैरते हैं जिसे चमकदार बाहरी बाल सुरक्षित रखते हैं और उन्हें गर्म और सूखा रखते हैं. उनका दोहरी परत वाला फर बर्फीली धाराओं में भी उन्हें ठंड से बचाता है और पानी को दूर भगाता है. इनके बाल मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं और उनके फर में मौजूद प्राकृतिक तेल उन्हें गीला होने से रोकते हैं जिससे वे ठंड लगे बिना पानी पर आराम से सो सकते हैं.

