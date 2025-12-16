FacebookTwitterYoutubeInstagram
RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

दिल्ली-NCR समेत देश में मौसम का हाल: ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम

कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी

साइंस

इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम

आज हम आपको ऐसे 5 जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बाल बेहद लंबे और सिल्की होते हैं और जरूरत पड़ने पर गुप्त हथियार की तरह काम करते हैं...

जया पाण्डेय | Dec 16, 2025, 09:43 AM IST

1.सिल्की और लंबे बालों वाले 5 जानवर

सिल्की और लंबे बालों वाले 5 जानवर
1

जानवरों की दुनिया में लंबे, मुलायम बाल सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि ये ठंड से बचने, शिकारियों से छिपने या संवाद स्थापित करने का एक गुप्त हथियार भी हैं. ये रोएंदार बाल जानवरों को ठंड से बचाने, पानी पर तैरने या खतरों से बचने में सहायक होते हैं. आज हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं.

2.अंगोरा खरगोश

अंगोरा खरगोश
2

अंगोरा खरगोशों के बाल सबसे मुलायम होते हैं जिनकी लंबाई 4 इंच तक होती है और तेजी से बढ़ती है. सदियों से पाले जा रहे इन खरगोशों का यह रोएंदार आवरण इन्हें ठंड से बचाता है और इन्हें मनमोहक रूप देता है. ये बाल हवा को बाहर रोके रहते हैं और इनसे ऊन बनाया जा सकता है. इनके बिलों में ये मुलायम कवच की तरह काम करता है.

3.अल्पाका

अल्पाका
3

एंडीज पर्वतमाला के अल्पाका के बाल लंबे, घुंघराले और कश्मीरी ऊन से भी अधिक मुलायम होते हैं जो बर्फीले ऊंचे पहाड़ी इलाकों की जलवायु के लिए एकदम उपयुक्त हैं. इनके बाल हर साल 6-10 इंच बढ़ते हैं जिससे हवा और बारिश से बचाव होता है. उनकी मुलायम ऊन उन्हें धुंध भरे पहाड़ों में भी छिपा देती है जिससे वे कोहरे में खूबसूरती से घुलमिल जाते हैं.
 

4.फारसी बिल्ली

फारसी बिल्ली
4

फारसी बिल्लियां लंबे, रेशमी बालों से ढकी होती हैं जो मखमली पर्दों की तरह लहराते हैं. उनके मुलायम फर गर्मी को अंदर रोककर आराम से लेटने के लिए उपयुक्त होते हैं और धूप में चमकते हैं. उनका चपटा चेहरा घने बालों में लिपटा रहता है जो उन्हें शाही रूप देता है. 

5.चिंचिला

चिंचिला
5

चिंचिला के शरीर पर सबसे घने और मुलायम बाल होते हैं. इनके प्रत्येक रोमछिद्र से लगभग 60 बाल निकलते हैं. यह बेजोड़ रोएंदार फर उन्हें एंडीज पर्वतमाला की बर्फीली रातों में जिंदा रहने में मदद करते हैं.जब वे पथरीले इलाकों में छलांग लगाते हैं तो उनका फर उनके उतरने पर गद्दी का काम करता है और उनकी मौजूदगी की आवाज को छिपाता है.

6.नदी का ऊदबिलाव

नदी का ऊदबिलाव
6

नदी के ऊदबिलाव अपने लंबे, मुलायम भीतरी फर के सहारे पानी में तैरते हैं जिसे चमकदार बाहरी बाल सुरक्षित रखते हैं और उन्हें गर्म और सूखा रखते हैं. उनका दोहरी परत वाला फर बर्फीली धाराओं में भी उन्हें ठंड से बचाता है और पानी को दूर भगाता है. इनके बाल मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं और उनके फर में मौजूद प्राकृतिक तेल उन्हें गीला होने से रोकते हैं जिससे वे ठंड लगे बिना पानी पर आराम से सो सकते हैं.

