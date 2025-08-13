Twitter
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी

Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर यहां से शेयर करें खास मैसेज, मन में भरेगा देशभक्ति का जोश

BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक

Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान

क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

साइंस

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

आज हम आपको उन 5 जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी छठी इंद्री काम करती है और वे इंसानों से कई गुना बेहतर प्राकृतिक आपदाओं को भांप लेते हैं...

जया पाण्डेय | Aug 13, 2025, 12:59 PM IST

1.आपदा से पहले अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं ये जानवर

आपदा से पहले अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं ये जानवर
1

हममें से कई लोगों ने भूकंप या तूफान से ठीक पहले जानवरों के अजीबोगरीब व्यवहार की कहानियां सुनी होंगी. आपको यह मिथक या लोककथा जैसा लग सकता है लेकिन अब साइंस भी इसपर ध्यान दे रहा है और इसके पीछे की सच्चाई खोज रहा है.

2.कई रिसर्च में भी हुआ खुलासा

कई रिसर्च में भी हुआ खुलासा
2

कई सालों से एक्सपर्ट्स ने प्राकृतिक आपदाओं से पहले जानवरों के अजीब व्यवहार के अनगिनत उदाहरण दर्ज किए हैं. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे भी बताता है कि भूकंप आने से हफ़्तों से लेकर कुछ सेकंड पहले तक जानवरों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों के अजीब व्यवहार के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं.

3.इन जानवरों की छठी इंद्री है कमाल

इन जानवरों की छठी इंद्री है कमाल
3

कुत्तों के बेकाबू भौंकने से लेकर पक्षियों के असामान्य ढंग से उड़ने तक, जानवर पर्यावरण में होने वाले छोटे बदलावों को भी भांप लेते हैं जिन्हें अक्सर हम इंसान नहीं समझ पाते. आज हम आपको उन 5 जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी छठी इंद्री काम करती है.

4.हाथी

हाथी
4

हाथी अपने पैरों के ज़रिए कंपन को महसूस कर सकते हैं. कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे अपने नीचे धरती के हिलने का एहसास कर सकते हैं. शायद यही वजह है कि सुनामी आने से कई घंटे पहले ही हाथियों का झुंड ऊंची जगहों की ओर जाते देखे गए हैं. 

5.कुत्ता

कुत्ता
5

पालतू जानवरों के मालिक अक्सर बताते हैं कि उनके कुत्ते भूकंप या तेज तूफ़ान आने पर बेचैन हो जाते हैं, भौंकने लगते हैं या छिप जाते हैं. अपनी तेज सुनने की क्षमता और वातावरण में बदलाव को भांप लेने की क्षमता के कारण कुत्ते खतरे के पहले ही संकेत को भांप लेते हैं.

6.बिल्लियां

बिल्लियां
6

बिल्लियों के कान और मूंछें बेहद संवेदनशील होती हैं. जिन जगहों पर भूकंप आना आम बात है, वहां लोगों ने देखा है कि उनकी बिल्लियां अनियमित व्यवहार करती हैं. वे भूकंप के झटके शुरू होने से ठीक पहले छिप जाती हैं, म्याऊं-म्याऊं करती हैं या फिर इधर-उधर टहलती हैं.

7.पक्षी

पक्षी
7

पक्षी वायुदाब और हवा के पैटर्न में बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं. बड़े तूफ़ान या चक्रवात से पहले भले ही आसमान शांत दिख रहा हो, पक्षियों की कुछ प्रजातियां अचानक भाग जाती हैं या अपनी उड़ान की दिशा बदल लेती हैं.

8.बकरी

बकरी
8

सिसिली में माउंट एटना की ढलानों पर ज्वालामुखी विस्फोट से पहले बकरियों को बेचैन देखा गया है. अब ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी करने वाली एक प्रणाली के तहत उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है.

