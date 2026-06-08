अंतरिक्ष में तैर रहीं ये 10 अजीबोगरीब चीजें, NASA ने बताया कि आखिर वहां पहुंचीं कैसे?

11 . 480,000,000 छोटी तांबे की सुइयां

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कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने प्रोजेक्ट वेस्ट फोर्ड शुरू किया था. इसमें धरती की कक्षा में आर्टिफिशियल आयनमंडल बनाने के लिए 480,000,000 छोटी तांबे की सुइयां डाली गई थीं. इसका मकसद रूस के अमेरिका और उसकी सेना के केबल कटने से रक्षा करना था. बाद में ये सुइयां गुच्छों में बदल गईं. इनमें से अधिकतर तो अब नष्ट हो चुकी हैं लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी भी धरती की परिक्रमा कर रहा है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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