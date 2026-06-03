धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय

7 . गाय और हिरण

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कई स्टडी में यह पाया गया है कि गाय और हिरण चरते समय अक्सर अपने शरीर को उत्तर-दक्षिण दिशा में रखते हैं. साइंटिस्ट कुत्ते, लोमड़ियां और भेड़ियों को भी जियोमैग्नेटिक सिग्नल से प्रभावित मानते हैं. बड़े जानवर ही नहीं बल्कि छोटे जीवों में भी यह क्षमता पाई जाती है. मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया अपनी कोशिकाओं के अंदर मैग्नेटोसोम नाम का सूक्ष्म मैग्नेटिक क्रिस्टल बनाते हैं. ये क्रिस्टल एक ऑर्गेनिक कंपास की तरह काम करते हैं और बैक्टीरिया को धरती की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं. इससे वे ऐसे वातावरण तक पहुंच पाते हैं जहां उनके लिए ऑक्सीजन और जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं.

(Image Credit: Canva)



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