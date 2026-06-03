धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये 10 जानवर, जानें कैसे काम करती है इनकी छठी इंद्रिय

साइंस
Jaya Pandey | Jun 03, 2026, 04:23 PM IST
1.धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं ये जानवर
क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी बिना रास्ता भटके हजारों मील की यात्रा कैसे करते हैं? समुद्री कछुए ठीक उसी समुद्र तट पर कैसे लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था? इन सवालों का जवाब उनकी मैग्नेटोरिसेप्शन नाम की क्षमता में छिपा है. यह एक ऐसा इंटरनल कंपास है जो जानवरों और पक्षियों को धरती की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने में मदद करते हैं.
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2.मैग्नेटोरिसेप्शन की क्षमता
मैग्नेटोरिसेप्शन की क्षमता सिर्फ पक्षियों और कछुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि बैक्टीरिया से लेकर लोमड़ियों तक ने इस अनदेखी शक्ति को महसूस करने की अनोखी क्षमता विकसित कर ली है. आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने वाले हैं तो धरती का मैग्निटिक फील्ड देख सकते हैं. हालांकि, साइंटिस्ट अभी भी इन जीवों की इस रहस्यमयी क्षमता के बारे में पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं.
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3.पक्षी
पक्षी धरती पर रास्ते पहचानने में सबसे अव्वल हैं. यूरोपियन रॉबिन जैसी प्रजातियों की आंखों पर एक खास तरह का क्रिप्टोक्रोम 4 नाम का लाइट-सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाता है. यह उन्हें उड़ते समय और प्रवास के दौरान धरती की मैग्नेटिक फील्ड को देखने में सक्षम बनाता है. कुछ स्टडी में यह बताया गया है कि यह प्रक्रिया क्वांटम लेवल पर होने वाले केमिकल रिएक्शन से जुड़ी हो सकती है.
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4.शार्क और रे मछलियां
समुद्री दुनिया में शार्क और रे मछलियां मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती हैं. इनके सिर और थूथन के आसपास एम्पुले ऑफ लॉरेंजिनी नाम का एक खास संवेदन अंग होता है. ये अंग इतना शक्तिशाली होता है कि कमजोर इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक बदलावों को भी महसूस किया जा सकता है. इस अंग की वजह से शार्क भी महासागरों में लंबी दूरी तय करते हुए भी अपना रास्ता खोज लेती हैं और शिकार का पता लगाने में सफल रहती हैं.
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5.समुद्री कछुए
समुद्री कछुओं की दिशा पहचानने की क्षमता भी वैज्ञानिकों के लिए काफी आकर्षित करती है. रिसर्च बताते हैं कि युवा कछुए धरती की मैग्नेटिक फील्ड के विभिन्न पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं और इन संकेतों की मदद से हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्री यात्राएं करते हैं. कई साल बाद वे उस समुद्र तट पर लौट आते हैं, जहां उनका जन्म हुआ था. सैल्मन मछलियां भी समुद्र से वापस अपने जन्म वाली जगह तक पहुंचने के लिए मैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल करती हैं. स्पाइनी लॉबस्टर भी मैग्नेटिक सिग्नल की मदद से लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं.
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6.कीड़े-मकोड़े
कीड़े-मकोड़ों में भी मैग्नेटोरिसेप्शन की क्षमता देखी गई है. मोनार्क तितलियां उत्तरी अमेरिका में हजारों किलोमीटर लंबी प्रवासी यात्रा करती हैं और इस दौरान सूरज की स्थिति के साथ-साथ वे मैग्नेटिक सिग्नल्स का भी इस्तेमाल करती हैं. मधुमक्खियों, चींटियों, दीमकों और फ्रूट फ्लाई में भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति संवेदनशीलता के सबूत मिले हैं.
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7.गाय और हिरण
कई स्टडी में यह पाया गया है कि गाय और हिरण चरते समय अक्सर अपने शरीर को उत्तर-दक्षिण दिशा में रखते हैं. साइंटिस्ट कुत्ते, लोमड़ियां और भेड़ियों को भी जियोमैग्नेटिक सिग्नल से प्रभावित मानते हैं. बड़े जानवर ही नहीं बल्कि छोटे जीवों में भी यह क्षमता पाई जाती है. मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया अपनी कोशिकाओं के अंदर मैग्नेटोसोम नाम का सूक्ष्म मैग्नेटिक क्रिस्टल बनाते हैं. ये क्रिस्टल एक ऑर्गेनिक कंपास की तरह काम करते हैं और बैक्टीरिया को धरती की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं. इससे वे ऐसे वातावरण तक पहुंच पाते हैं जहां उनके लिए ऑक्सीजन और जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं.
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