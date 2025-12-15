दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

4 . 'वॉकिंग ट्री' की कहानी में क्या सही और क्या गलत?

चलने वाले पेड़ से जुड़ी कहावत Socratea ताड़ के एक खास लक्षण से उपजी है. दरअसल उनकी stilt roots या खंभों जैसी जड़ें पेड़ को स्थिरता देती हैं. अधिकांश पेड़ों की तरह मोटी, भूमिगत जड़ों के बजाय ये ताड़ के पेड़ जमीन से कुछ फीट ऊपर लंबी जड़ें उगाते हैं जो मिट्टी में उतरती हैं. ऐसे में इसका तना ऐसा लगता है मानो खंभों पर टिका हो.