दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 12:32 PM IST
1.Walking Tree की कहानी
क्या आपने कभी किसी चलने वाले पेड़ के बारे में सुना है? कई बार Socratea exorrhiza को वॉकिंग ट्री कहा जाता है. लेकिन आखिर इन दावों में कितनी वैज्ञानिक सच्चाई है? आगे की स्लाइड्स में जानें.
2.कहां है चलने वाला पेड़?
Socratea exorrhiza नाम की ताड़ की प्रजाति को चलने वाला पेड़ कहा जाता है. यह प्रजाति मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों जैसे इक्वाडोर, कोस्टा रिका, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील और अन्य देशों में उगती है. लोगों का कहना है कि ये पेड़ धीरे-धीरे अपनी जगह बदलते हैं और बेहतर धूप या अधिक मजबूत मिट्टी की ओर बढ़ते हैं.
3.इस पेड़ के चलने के दावों में कितनी है सच्चाई?
कभी-कभी कहा जाता है कि ये पेड़ प्रति दिन कुछ सेंटीमीटर या प्रति वर्ष कई मीटर की दूरी तय करते हैं. लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पेड़ सचमुच जंगल की जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने तने को स्थानांतरित करते हैं.
4.'वॉकिंग ट्री' की कहानी में क्या सही और क्या गलत?
चलने वाले पेड़ से जुड़ी कहावत Socratea ताड़ के एक खास लक्षण से उपजी है. दरअसल उनकी stilt roots या खंभों जैसी जड़ें पेड़ को स्थिरता देती हैं. अधिकांश पेड़ों की तरह मोटी, भूमिगत जड़ों के बजाय ये ताड़ के पेड़ जमीन से कुछ फीट ऊपर लंबी जड़ें उगाते हैं जो मिट्टी में उतरती हैं. ऐसे में इसका तना ऐसा लगता है मानो खंभों पर टिका हो.
5.इस पेड़ के अनुकूलन में जड़ कैसे करता है मदद?
जब मिट्टी खिसकती है या जलभराव हो जाता है तो जड़ों की यह संरचना पेड़ को सीधा खड़े रहने और अनुकूलन करने में मदद करती है. नई जड़ें उगती हैं और पुरानी जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे पेड़ धीरे-धीरे उस दिशा में झुकने लगता है जहां अधिक धूप या स्थिर जमीन मिलती है.
6.क्या कहते हैं साइंटिस्ट?
ऐसे में लोगों को लगता है कि यह पेड़ चल सकता है. लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह केवल झुकाव और नई जड़ें विकसित होने के कारण होता है. यह प्रजाति वहीं मजबूती से जमी रहती है जहां से यह मूल रूप से उगी थी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.