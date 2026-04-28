दुनिया का एकमात्र सांप जो करता है जहर की चोरी, गले में विष भरते ही बदल जाता है इसका नेचर

4 . गर्दन में जहर जमा करते ही बदल जाता है व्यवहार

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खतरा महसूस होने पर यह अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर इन ग्रंथियों को दिखाता है, जो शिकारी को चेतावनी देने का काम करती हैं. जब यह सांप जहरीला शिकार खाता है, तो इसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है. यह अपनी गर्दन फैलाकर और शरीर को ऊपर उठाकर सामने वाले को डराने की कोशिश करता है. वहीं, अगर इसे जहरीला शिकार नहीं मिला हो, तो यह ज्यादा सतर्क रहता है और टकराव से बचने की कोशिश करता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)