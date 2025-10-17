इस ग्रह पर होती है हीरों की बारिश, Space का है सबसे अमीर ग्रह

चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
साइंस
सुमित तिवारी | Oct 17, 2025, 10:00 PM IST
1.यूरेनस और नेपच्यून
यूरेनस और नेपच्यून का वातावरण मीथेन गैस से भरा हुआ है. यही वजह है कि इन ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है. इस वजह से इस ग्रह को सबसे अमीर ग्रह भी कहा जाता है.
2.मीथेन में कार्बन
मीथेन में कार्बन होता है और इन ग्रहों पर मौजूद काफी ज्यादा दबाव और तापमान की स्थितियों में मीथेन के मॉलेक्युल्स टूट जाते हैं. यह कार्बन पार्टिकल्स के निर्माण का पहला चरण होता है जो बाद में हीरे का निर्माण करते हैं.
3.लाखों गुना ज्यादा दबाव
यूरेनस और नेपच्यून के आंतरिक भाग में पृथ्वी के वायुमंडल से लाखों गुना ज्यादा दबाव और कुछ परतों में हजारों डिग्री सेल्सियस तक के तापमान होते हैं.
4.सैपरेटेड कार्बन
यहीं सैपरेटेड कार्बन हीरे के क्रिस्टल में परिवर्तित करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. जब मीथेन के मॉलेक्युल्स तीव्र वातावरण की वजह से टूटते हैं तो कार्बन एटम्स अलग हो जाते हैं.
5.एटम हीरे के क्रिस्टल
एक बार जब कार्बन एटम हीरे के क्रिस्टल में विलीन हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें ग्रह की गहरी परतों की ओर गिरने देता है. इसे वैज्ञानिक हीरे की बारिश कहते हैं.