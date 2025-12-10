धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

7 . ध्वनि तरंग ने पृथ्वी का कई बार चक्कर लगाया

ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पांच दिनों में ध्वनि तरंग ने पृथ्वी का कई बार चक्कर लगाया और इसे सात बार तक रिकॉर्ड किया गया. इसकी लहरों ने 160 से अधिक गांवों को तबाह कर दिया और 36,000 से अधिक लोगों की जान ले ली. इस विस्फोट ने वैश्विक जलवायु को प्रभावित किया और 25 किलोमीटर ऊंचे राख के विशाल बादल उत्पन्न किए. बाद में इससे अनाक क्राकाटाऊ (क्राकाटोआ का बच्चा) का निर्माण हुआ जो आज भी सक्रिय है.

