रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

2 . बुलबुल

बुलबुल को खूबसूरत गायन के लिए जाना जाता है और नर बुलबुल रात के वक्त शानदार संगीत पैदा करते हैं. उनका गायन सिर्फ चहचहाहट से कहीं ज्यादा है जो विश्वसनीय रूप से समृद्ध, जटिल और शक्तिशाली प्रदर्शन है. अंधेरे की आड़ में वे अपनी ताकत और उपलब्धता का संदेश संभावित साथियों तक पहुंचाते हैं. उनका गाना इतना ज़ोरदार और प्रभावशाली होता है कि सदियों से कविता और संगीत को इसने प्रेरित किया है.