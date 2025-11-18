FacebookTwitterYoutubeInstagram
Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

खूंखार डाकुओं का कभी गढ़ था ये जिला, यहां दबिश देने में पुलिस के भी छूटते थे पसीने

HomePhotos

साइंस

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

आज हम आपको उन 5 पक्षियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी आवाज बेहद सुरीली होती है और रात के अंधेरे को चीरता उनका स्वर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है...

जया पाण्डेय | Nov 18, 2025, 12:33 PM IST

1.रात के वक्त मधुर संगीत बिखेरते हैं ये 5 पक्षी

रात के वक्त मधुर संगीत बिखेरते हैं ये 5 पक्षी
1

जहां ज्यादातर पक्षी सूरज ढलने के बाद चहकना बंद कर देते हैं लेकिन कुछ के लिए तो उनकी संगीत समारोह अंधेरा होने के बाद ही शुरू होता है. आज हम आपको उन 5 पक्षियों से मिलवाने जा रहे हैं जो रात में अपने सुरों से मंत्रमुग्ध कर देते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज एक सिहरन पैदा करती है.

2.बुलबुल

बुलबुल
2

बुलबुल को खूबसूरत गायन के लिए जाना जाता है और नर बुलबुल रात के वक्त शानदार संगीत पैदा करते हैं. उनका गायन सिर्फ चहचहाहट से कहीं ज्यादा है जो विश्वसनीय रूप से समृद्ध, जटिल और शक्तिशाली प्रदर्शन है. अंधेरे की आड़ में वे अपनी ताकत और उपलब्धता का संदेश संभावित साथियों तक पहुंचाते हैं. उनका गाना इतना ज़ोरदार और प्रभावशाली होता है कि सदियों से कविता और संगीत को इसने प्रेरित किया है.

3. नॉर्दर्न मॉकिंगबर्ड

नॉर्दर्न मॉकिंगबर्ड
3

अगर आप रात के दो बजे किसी पक्षी को दर्जनों अलग-अलग स्वरों में गाते सुन रहे हैं तो वह लगभग नॉर्दर्न मॉकिंगबर्ड ही होगा. ये पक्षी मशहूर नकलची होते हैं जो दूसरी प्रजातियों के गाने, मेंढकों की आवाजों और यहां तक कि शहरी आवाजों को भी सीखते और दोहराते हैं. ये अपने जीवनकाल में 200 से ज्यादा गाने या स्वर सीख सकता है.

4.ईस्टर्न व्हिप-पोर-विल

ईस्टर्न व्हिप-पोर-विल
4

पूर्वी उत्तरी अमेरिका के ग्रामीण इलाकों से रात में अधिकतर इसी पक्षी की आवाज आती है. यह बिना रुके घंटों तक अपनी सुरीली आवाज में गा सकता है. यह एक रात्रिचर पक्षी होता है जो अपने नाम की तरह निरंतर और लयबद्ध स्वर से वातावरण को संगीतमय कर देता है.

5.यूरोपीय रॉबिन

यूरोपीय रॉबिन
5

रात्रिचर पक्षी न होने के बावजूद इस पक्षी का स्वर रात के अंधेरे को चीरता हुआ खुशनुमा एहसास कराता है. इस पक्षी का रात में गाना एक आधुनिक अनुकूलन है. दिन में शोर की वजह से इनके साथी इनकी आवाज सुन नहीं पाते. आर्टिफिशियल स्ट्रीट लाइट इन्हें शाम होने का भ्रम कराती है और रात के समय इनके संगीत समारोहों को बढ़ावा मिलता है.

6.बार्न आउल

बार्न आउल
6

यह कोई गायक पक्षी तो नहीं है लेकिन रात में यह सबसे डरावनी और दिलचस्प ध्वनि निकालता है. यह सिर्फ हूट नहीं निकालता बल्कि यह एक लंबी, कर्कश और अक्सर डरावनी चीख निकालता है. इस ध्वनि का इस्तेमाल साथियों के बीच संचार और  चेतावनी के लिए किया जाता है. इसकी भूतिया आवाज को सुनना सचमुच एक यादगार रात का अनुभव है.

