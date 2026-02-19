धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

साइंस
Jaya Pandey | Feb 19, 2026, 05:22 PM IST
1.दुनिया का सबसे बड़ा घोघा
प्रकृति सचमुच चमत्कारों से भरी है और कई बार छोटे दिखने वाले जीव भी आकार में हैरान कर देते हैं. घोंघा आम तौर पर छोटा माना जाता है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे घोंघे भी पाए गए हैं जिनका आकार बेहद बड़ा होता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े घोंघों में एक विशाल अफ्रीकी स्थलीय घोंघे का रिकॉर्ड दर्ज है जबकि समुद्र में इससे भी बड़े खोल वाले घोंघे मिलते हैं.
(All Image Credit: Wikimedia Commons)
2.जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा घोघा
जमीन पर रहने वाले घोंघों में विशाल अफ्रीकी स्थलीय घोंघे (Giant African land snail) को सबसे बड़े आकार के लिए जाना जाता है. इसका सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड Gee Geronimo नाम के घोंघे के पास था. गिनीज रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खोल की लंबाई लगभग 27.3 सेंटीमीटर मापी गई थी और यह माप 1978 में लिया गया था. यह घोंघा पालतू रूप में रखा गया था और इसका मालिक इंग्लैंड के West Sussex इलाके में रहता था.
3.अफ्रीका के इस घोघे के बड़े आकार की क्या है वजह
अफ्रीकी विशाल स्थलीय घोंघे अपने मोटे, घुमावदार और शंकु जैसे खोल के लिए जाने जाते हैं. इनका शरीर अक्सर खोल से भी थोड़ा ज्यादा लंबा फैल सकता है. गर्म और नम जलवायु इनके विकास के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज्यादा बड़े हो सकते हैं. नियंत्रित वातावरण में पाले जाने पर भी इनका आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड वाला नमूना सामान्य से काफी ज्यादा बड़ा माना गया.
4.समुद्र में पाए जाते हैं और भी बड़े घोंघे
हालांकि जमीन पर इतने बड़े घोंघे दुर्लभ हैं, समुद्र में इससे भी बड़े खोल वाले घोंघे पाए जाते हैं. समुद्री दुनिया में ऑस्ट्रेलियन ट्रम्पेट स्नेल को सबसे बड़े समुद्री घोंघों में गिना जाता है. इसका खोल लगभग 70 सेंटीमीटर से अधिक लंबा दर्ज किया गया है, जो जमीन पर मिलने वाले अधिकांश घोंघों से कई गुना बड़ा है.
5.हिंद-प्रशांत महासागर में पाया जाता है यह विशाल समुद्री घोंघा
यह विशाल समुद्री घोंघा हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाया जाता है और अक्सर रेतीले समुद्री तल में रहता है. इसका लंबा, सर्पिल आकार का खोल इसकी सबसे पहचान योग्य विशेषता है. आकार बड़ा होने के कारण इसका वजन भी काफी ज्यादा हो सकता है और इसका खोल संग्रहकर्ताओं के बीच भी प्रसिद्ध माना जाता है.
6.धरती और समुद्री घोंघे के आकार में क्यों है इतना बड़ा अंतर?
दरअसल घोंघे मोलस्क नाम के बड़े जीव समूह का हिस्सा होते हैं और दुनिया भर में अलग-अलग वातावरण में पाए जाते हैं. उनका आकार भोजन, तापमान, नमी और आवास पर निर्भर करता है. जमीन पर रहने वाले घोंघे फेफड़ों जैसी संरचना से हवा में सांस लेते हैं, जबकि समुद्री घोंघे पानी से ऑक्सीजन लेते हैं. यही कारण है कि स्थलीय और समुद्री घोंघों के आकार, शरीर और जीवन-शैली में काफी अंतर देखने को मिलता है.
