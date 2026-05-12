दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'

8 . ...तो घास के मैदान बन जाएंगे अमेजन के जंगल

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पेड़ कम होंगे तो हवा में नमी कम पहुंचेगी, बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी और बारिश में गिरावट आ सकती है. इसका असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण अमेरिका की खेती, जल संसाधनों, तापमान और मौसम के संतुलन पर भी पड़ेगा. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वनों की कटाई एक सीमा से आगे बढ़ गई तो अमेजन का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे घास के मैदान जैसी शुष्क स्थिति में बदल सकता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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