दुनिया का वो देश जो है मच्छरों से पूरी तरह 'आजाद', सुकून से रहते हैं यहां के लोग

साइंस
जया पाण्डेय | Sep 03, 2025, 02:35 PM IST
1.दुनिया का एकमात्र मच्छर मुक्त देश
मच्छर दुनिया भर में लगभग हर जगह पाए जाते हैं लेकिन आइसलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मच्छरों से पूरी तरह मुक्त है. आइसलैंड की अनोखी जलवायु और भूगोल यहां के निवासियों और पर्यटकों दोनों को इन कीड़ों से होने वाली परेशानियों से राहत पाने का मौका देती है.
2.मच्छरों से कैसे रहित है आइसलैंड?
साइंटिस्ट आइसलैंड को मच्छर-मुक्त द्वीप होने का श्रेय उसकी अप्रत्याशित और कठोर जलवायु परिस्थितियों को देते हैं. यहां लगातार बर्फ जमने-पिघलने का चक्र मच्छरों के प्रजनन चक्र को पूरा करने की क्षमता को रोकता है.
3.यहां की जलवायु है मच्छरों के लिए काल
मच्छरों के अंडों को फूटने के लिए स्थिर पानी और स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है लेकिन आइसलैंड में बार-बार जमने वाली बर्फ लार्वा के विकास से पहले इस प्रक्रिया में बाधा डालती है. इस द्वीप की समुद्री जलवायु और जल रसायन भी पर्यावरण को मच्छरों के लिए प्रतिकूल बनाने में मददगार साबित होता है.
4.अंटार्कटिका महाद्वीप में भी नहीं है मच्छर
हालांकि आइसलैंड एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जो मच्छरों से मुक्त साबित हुआ है. अंटार्कटिका महाद्वीप में भी अत्यधिक ठंडे तापमान और तरल जल की कमी के कारण मच्छर नहीं पाए जाते. लेकिन अंटार्कटिका देश नहीं है और वहां मानव आबादी की मौजूदगी नहीं है.
5.मच्छरों के प्रजनन के लिए क्या है जरूरी?
कुछ दूर स्थित द्वीपों और शुष्क या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी आइसलैंड के बराबर नहीं है. दरअसल मच्छर गर्म, नम वातावरण में प्रचुर मात्रा में रुके पानी में पनपते हैं.
6.मच्छर से जूझ रहे हैं दुनियावाले
भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या वर्षावनों और मानसून वाले देशों में मच्छर बहुतायत में हैं और एक स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या हैं. आइसलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी दूसरी कोई जगह कभी भी पूरी तरह से मच्छरों से रहित नहीं रही है.
7.हवाई जहाज से आइसलैंड पहुंचे मच्छर भी नहीं बचे
लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मच्छर हवाई जहाज से आइसलैंड पहुंचे पर स्थानीय परिस्थितियां उन्हें जीवित रहने और बसने से रोकती हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से इन पैटर्न को बदल सकता है जिससे आइसलैंड मच्छरों के आक्रमण के प्रति और भी संवेदनशील हो सकता है.
8.पर्यटकों के लिए स्वर्ग है आइसलैंड
आइसलैंड अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु और पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण आज भी दुनिया का एकमात्र मच्छर-मुक्त देश है. जो लोग मच्छरों से मुक्त अनुभव चाहते हैं, उनके लिए यह आइसलैंड न केवल मनमोहक प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है बल्कि मच्छरों की परेशानी और खतरे से भी राहत देता है.
