दुनिया का वो देश जो है मच्छरों से पूरी तरह 'आजाद', सुकून से रहते हैं यहां के लोग

7 . हवाई जहाज से आइसलैंड पहुंचे मच्छर भी नहीं बचे

लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मच्छर हवाई जहाज से आइसलैंड पहुंचे पर स्थानीय परिस्थितियां उन्हें जीवित रहने और बसने से रोकती हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से इन पैटर्न को बदल सकता है जिससे आइसलैंड मच्छरों के आक्रमण के प्रति और भी संवेदनशील हो सकता है.