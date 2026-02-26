समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

7 . यहां न के बराबर होता है ऑक्सीजन

इन कुंडों की रासायनिक परिस्थितियां बेहद जटिल होती हैं. इनमें ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर होती है और कई बार मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायन भी पाए जाते हैं, जो अधिकांश बड़े जीवों के लिए विषैले होते हैं. खारेपन और घनत्व के अंतर के कारण ब्राइन पूल और आसपास के समुद्री पानी के बीच एक स्पष्ट भौतिक सीमा बन जाती है. यह सीमा कभी-कभी ऐसी दिखती है जैसे पानी के अंदर लहराती हुई सतह हो.