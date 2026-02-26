FacebookTwitterYoutubeInstagram
NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

साइंस

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें लेक ऑफ डेथ या Brine pools कहा जाता है. यह जगह इतनी खतरनाक होती है कि यहां गलती से गया हुआ समुद्री जीव कभी लौटकर वापस नहीं आ पाता.

Jaya Pandey | Feb 26, 2026, 04:42 PM IST

1.क्या है समुद्र का लेक ऑफ डेथ?

क्या है समुद्र का लेक ऑफ डेथ?
1

समुद्र की दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है और वैज्ञानिक मानते हैं कि गहरे समुद्र का बड़ा हिस्सा अब भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है. इसी रहस्यमयी दुनिया में एक बेहद अनोखी और खतरनाक जगह पाई जाती है, जिन्हें ब्राइन पूल या कभी-कभी लेक ऑफ डेथ कहा जाता है. 

(नोट: सभी तस्वीरें AI की मदद से बनाई गई हैं.)

2.समुद्र के अंदर मौत की सीमा-रेखा

समुद्र के अंदर मौत की सीमा-रेखा
2

ये वास्तव में समुद्र के अंदर बनी अत्यधिक खारे पानी की झीलें होती हैं. इनका पानी आसपास के समुद्री पानी से इतना अलग और घना होता है कि दोनों के बीच साफ-साफ सीमा दिखाई देती है, मानो समुद्र के भीतर ही कोई अलग झील हो.

3.कैसे बनते हैं ब्रायन पूल?

कैसे बनते हैं ब्रायन पूल?
3

ब्राइन पूल असल में अत्यधिक खारे और लगभग ऑक्सीजन रहित पानी के गड्ढे होते हैं, जो समुद्र तल पर बनते हैं. इनका पानी सामान्य समुद्री जल की तुलना में तीन से आठ गुना तक ज्यादा खारा हो सकता है. ज्यादा घनत्व की वजह से यह पानी आसपास के समुद्र में आसानी से नहीं मिलता और नीचे ही जमा रहता है. 

4.यहां जाकर कैसे हो जाती है जीवों की मौत?

यहां जाकर कैसे हो जाती है जीवों की मौत?
4

जब कोई मछली, केकड़ा या दूसरा समुद्री जीव गलती से इसमें चला जाता है तो अत्यधिक खारापन उसकी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो सकती है. यही कारण है कि इन्हें लेक ऑफ डेथ कहा जाता है.

5.किन परिस्थितियों की वजह से समुद्र में बनती है यह जगह?

किन परिस्थितियों की वजह से समुद्र में बनती है यह जगह?
5

ये खारे पानी के कुंड खास भूगर्भीय परिस्थितियों में बनते हैं. जब समुद्र तल के नीचे मौजूद नमक की मोटी परतें समय के साथ घुलती हैं तो उनसे अत्यधिक खारा पानी निकलता है. यह पानी सामान्य समुद्री जल से अधिक भारी होता है इसलिए नीचे की ओर डूब जाता है और समुद्र तल के गड्ढों या घाटियों में जमा हो जाता है. 

6.दुनिया के फेमस ब्राइन पूल

दुनिया के फेमस ब्राइन पूल
6

उदाहरण के लिए लाल सागर क्षेत्र में ऐसे ब्राइन पूल लाखों वर्ष पहले बने, जब वहां समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी कम था और नमक की परतें खुलकर घुल सकीं. मैक्सिको की खाड़ी में स्थित ओर्का बेसिन लगभग 2200 मीटर की गहराई पर ऐसा ही एक प्रसिद्ध ब्राइन पूल है, जहां पानी में नमक की मात्रा सामान्य समुद्री जल से कई गुना अधिक पाई गई है.

7.यहां न के बराबर होता है ऑक्सीजन

यहां न के बराबर होता है ऑक्सीजन
7

इन कुंडों की रासायनिक परिस्थितियां बेहद जटिल होती हैं. इनमें ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर होती है और कई बार मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायन भी पाए जाते हैं, जो अधिकांश बड़े जीवों के लिए विषैले होते हैं. खारेपन और घनत्व के अंतर के कारण ब्राइन पूल और आसपास के समुद्री पानी के बीच एक स्पष्ट भौतिक सीमा बन जाती है. यह सीमा कभी-कभी ऐसी दिखती है जैसे पानी के अंदर लहराती हुई सतह हो.

8.खतरनाक होने के बावजूद निर्जीव नहीं है यह जगह

खतरनाक होने के बावजूद निर्जीव नहीं है यह जगह
8

हालांकि यह वातावरण बड़े समुद्री जीवों के लिए घातक है फिर भी ये जगहें पूरी तरह निर्जीव नहीं हैं. यहां विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव खासकर बैक्टीरिया और आर्किया बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. ये जीव चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी ऊर्जा बना सकते हैं.

9.साइंटिस्ट के लिए क्यों अहम हैं ये मौत की झील?

साइंटिस्ट के लिए क्यों अहम हैं ये मौत की झील?
9

वैज्ञानिकों के लिए ये ब्राइन पूल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी पर जीवन कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है और संभव है कि ऐसे ही वातावरण दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर भी मौजूद हों. इस तरह ब्राइन पूल समुद्र की गहराइयों में छिपी एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया हैं, जो जितनी खतरनाक हैं उतनी ही वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है.

