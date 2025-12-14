FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

HomePhotos

साइंस

वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान

क्या आप किसी ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जिसके पूरे शरीर में ही दिमाग पाया जाता है? इस जीव के बारे में रिसर्च करके वैज्ञानिक भी हैरान रह गए...

जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 11:40 AM IST

1.वो जीव जिसके शरीर के हर हिस्से में है दिमाग

वो जीव जिसके शरीर के हर हिस्से में है दिमाग
1

प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और कई बार रिसर्च में कुछ ऐसा निकलता है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. हाल ही में समुद्र में पाए जाने वाले जीव सी अर्चिन (sea urchin) के नर्वस सिस्टम को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
 

Advertisement

2.दिमाग जैसा काम करता है इसका नर्वस सिस्टम

दिमाग जैसा काम करता है इसका नर्वस सिस्टम
2

दरअसल सी अर्चिन का नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है और यह एक तरह से ब्रेन‑लाइक ऑर्गनाइजेशन जैसा काम करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें इंसान जैसा केंद्रीकृत दिमाग होता है, लेकिन यह पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का जटिल और एकीकृत नेटवर्क प्रदान करता है.

3.जीवनकाल में बड़े बदलाव से गुजरते हैं सी अर्चिन

जीवनकाल में बड़े बदलाव से गुजरते हैं सी अर्चिन
3

ये जीव स्टारफिश और सी ककंबर जैसे दूसरे इकाइनोडर्म्स (echinoderms) के साथ विकसित होते हैं और अपने जीवनकाल में बड़े शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं. लार्वा अवस्था में ये बाइलेटरल सिमेट्री (दो तरफ समानता) वाले होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर उनमें 5‑फोल्ड रेडियल सिमेट्री विकसित होती है. इस बदलाव के बावजूद उनका नर्वस सिस्टम शरीर भर में फैला रहता है और जटिल काम करता है.

4.इनमें नहीं पाया जाता पारंपरिक दिमाग

इनमें नहीं पाया जाता पारंपरिक दिमाग
4

जैवविज्ञानी जैक उलरिक‑ल्यूटर और उनकी टीम ने सी अर्चिन के नर्वस सिस्टम को मैप किया और पाया कि इसमें पाए जाने वाले कई न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे जीन सक्रिय हैं जो वर्टिब्रेट जीवों (जैसे मनुष्य) के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले जीन से मिलते‑जुलते हैं. इसका मतलब है कि भले ही सी अर्चिन के पास पारंपरिक दिमाग न हो, फिर भी उनके न्यूरॉन्स का नेटवर्क अत्यधिक विशिष्ट और पूरे शरीर में कार्यशील है.

TRENDING NOW

5.क्या है सी अर्चिन का ऑल बॉडी ब्रेन?

क्या है सी अर्चिन का ऑल बॉडी ब्रेन?
5

इस रिसर्च से यह स्पष्ट हुआ कि सी अर्चिन ने पूरे शरीर में फैला हुआ एक जटिल, एकीकृत नर्वस नेटवर्क विकसित किया है जिसे वैज्ञानिक कभी-कभी all‑body brain कहते हैं. यह पारंपरिक दिमाग से अलग है लेकिन पूरे शरीर के समन्वय और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?
कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?
Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता
Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता
वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान
वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
MORE
Advertisement