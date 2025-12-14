वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 14, 2025, 11:40 AM IST
1.वो जीव जिसके शरीर के हर हिस्से में है दिमाग
प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और कई बार रिसर्च में कुछ ऐसा निकलता है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. हाल ही में समुद्र में पाए जाने वाले जीव सी अर्चिन (sea urchin) के नर्वस सिस्टम को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
2.दिमाग जैसा काम करता है इसका नर्वस सिस्टम
दरअसल सी अर्चिन का नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है और यह एक तरह से ब्रेन‑लाइक ऑर्गनाइजेशन जैसा काम करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें इंसान जैसा केंद्रीकृत दिमाग होता है, लेकिन यह पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का जटिल और एकीकृत नेटवर्क प्रदान करता है.
3.जीवनकाल में बड़े बदलाव से गुजरते हैं सी अर्चिन
ये जीव स्टारफिश और सी ककंबर जैसे दूसरे इकाइनोडर्म्स (echinoderms) के साथ विकसित होते हैं और अपने जीवनकाल में बड़े शारीरिक परिवर्तनों से गुजरते हैं. लार्वा अवस्था में ये बाइलेटरल सिमेट्री (दो तरफ समानता) वाले होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर उनमें 5‑फोल्ड रेडियल सिमेट्री विकसित होती है. इस बदलाव के बावजूद उनका नर्वस सिस्टम शरीर भर में फैला रहता है और जटिल काम करता है.
4.इनमें नहीं पाया जाता पारंपरिक दिमाग
जैवविज्ञानी जैक उलरिक‑ल्यूटर और उनकी टीम ने सी अर्चिन के नर्वस सिस्टम को मैप किया और पाया कि इसमें पाए जाने वाले कई न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे जीन सक्रिय हैं जो वर्टिब्रेट जीवों (जैसे मनुष्य) के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले जीन से मिलते‑जुलते हैं. इसका मतलब है कि भले ही सी अर्चिन के पास पारंपरिक दिमाग न हो, फिर भी उनके न्यूरॉन्स का नेटवर्क अत्यधिक विशिष्ट और पूरे शरीर में कार्यशील है.
5.क्या है सी अर्चिन का ऑल बॉडी ब्रेन?
इस रिसर्च से यह स्पष्ट हुआ कि सी अर्चिन ने पूरे शरीर में फैला हुआ एक जटिल, एकीकृत नर्वस नेटवर्क विकसित किया है जिसे वैज्ञानिक कभी-कभी all‑body brain कहते हैं. यह पारंपरिक दिमाग से अलग है लेकिन पूरे शरीर के समन्वय और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
