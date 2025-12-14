वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान

4 . इनमें नहीं पाया जाता पारंपरिक दिमाग

4

जैवविज्ञानी जैक उलरिक‑ल्यूटर और उनकी टीम ने सी अर्चिन के नर्वस सिस्टम को मैप किया और पाया कि इसमें पाए जाने वाले कई न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे जीन सक्रिय हैं जो वर्टिब्रेट जीवों (जैसे मनुष्य) के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले जीन से मिलते‑जुलते हैं. इसका मतलब है कि भले ही सी अर्चिन के पास पारंपरिक दिमाग न हो, फिर भी उनके न्यूरॉन्स का नेटवर्क अत्यधिक विशिष्ट और पूरे शरीर में कार्यशील है.