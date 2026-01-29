दुनिया का वो जानवर जिसके पास है दांतों का अनलिमिटेड स्टॉक, इसके डेंटल मशीन को देख साइंटिस्ट भी हैरान

4 . यह जीव इतने अधिक दांत कैसे उगाता है?

जहां मनुष्य और दूसरे जानवर अपने जीवन में एक सेट दांत रखते हैं, वहीं अम्ब्रेला स्लग के दांत लगातार टूटते और नए बनते रहते हैं. इसका रेडुला एक तरह की कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है. जैसे-जैसे ऊपर के दांत घिसते हैं, नीचे से नए दांत बनते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं. जिस समय भी स्लग का मुंह खुला होता है, वहां लगभग 70-80 पंक्तियों में लगभग 1,500 छोटे दांत एक साथ रहते हैं. लेकिन जीवन के कई साल में यह लगातार दांत बदलते रहने के कारण कुल मिलाकर लाखों दांत बना लेता है.