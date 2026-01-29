दुनिया का वो जानवर जिसके पास है दांतों का अनलिमिटेड स्टॉक, इसके डेंटल मशीन को देख साइंटिस्ट भी हैरान

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 29, 2026, 11:50 AM IST
1.किस जानवर के पास है सबसे ज्यादा दांतों का रिकॉर्ड?
जब आप सबसे ज्यादा दांतों वाले जानवर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में शायद शार्क जैसे शिकारी का नाम आता होगा क्योंकि वे अपने जीवनकाल में कई दांत उगा और गिरा सकते हैं. लेकिन दुनिया के सबसे अधिक दांत पैदा करने का रिकॉर्ड किसी खूंखार शिकारी के पास नहीं है बल्कि यह एक सीधा-सादा समुद्री जीव के नाम है.
(Photo Credit: Wikimedia Commons)
2.शार्क नहीं ये समुद्री जीव है असली चैंपियन
सबसे अधिक दांतों का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अम्ब्रेला स्लग (Umbrella slug) नाम के समुद्री जीव के पास है. यह छोटा समुद्री स्लग अपने पूरे जीवनकाल में लगभग 7,50,000 से अधिक दांत पैदा करता है.
3.अम्ब्रेला स्लग क्या है?
अम्ब्रेला स्लग असल में एक समुद्री घोंघा है जिसे इसके छोटे, ऊपर-से गोल-छत्र जैसा खोल की वजह से Umbrella कहा जाता है. इस जीव के मुंह में एक विशेष संरचना होती है जिसे रेडुला कहते हैं. रेडुला एक जीभ-जैसी पट्टी होती है जिस पर बहुत सारे छोटे खुरदरे दांत होते हैं. ये दांत इंसानों या शार्क जैसे जानवरों के दांत जैसे नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म, कीटिन (chitin) नाम के पदार्थ से बने छोटे-छोटे दांत होते हैं. रेडुला स्लग को समुद्री सतह से भोजन खासकर स्पंज, शैवाल और छोटी समुद्री चीजों को खुरचकर खाने में मदद करता है.
4.यह जीव इतने अधिक दांत कैसे उगाता है?
जहां मनुष्य और दूसरे जानवर अपने जीवन में एक सेट दांत रखते हैं, वहीं अम्ब्रेला स्लग के दांत लगातार टूटते और नए बनते रहते हैं. इसका रेडुला एक तरह की कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है. जैसे-जैसे ऊपर के दांत घिसते हैं, नीचे से नए दांत बनते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं. जिस समय भी स्लग का मुंह खुला होता है, वहां लगभग 70-80 पंक्तियों में लगभग 1,500 छोटे दांत एक साथ रहते हैं. लेकिन जीवन के कई साल में यह लगातार दांत बदलते रहने के कारण कुल मिलाकर लाखों दांत बना लेता है.
5.ये दांत कैसे काम करते हैं?
इन दांतों का मुख्य काम भोजन को सतह से उतारकर छोटे-छोटे कणों में बदलना है ताकि स्लग उन्हें निगल सके. रेडुला पर लगे दांत खुरचने का काम करते हैं, जो स्पंज या सतह से भोजन को अलग करते हैं. जैसे-जैसे दांत घिसते हैं, पीछे से नए दांत बनते रहते हैं. यही प्रक्रिया इस जीव को अपने पूरे जीवन में भोजन करते रहने में सक्षम बनाती है.
6.यह क्यों अहम है?
अम्ब्रेला स्लग के लगातार बदलते और लाखों दांत पैदा करने की क्षमता केवल एक रोचक तथ्य ही नहीं है, बल्कि जीवों में विकास के विभिन्न तरीकों का एक शानदार उदाहरण भी है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे कुछ जीव आहार और पर्यावरण के अनुसार विशेष संरचना विकसित करते हैं. वैज्ञानिक इस तरह के पुनर्जीवन और नवीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके नए बायो-इंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंस और डेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी उपयोगी जानकारी पा सकते हैं.
